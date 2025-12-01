भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ता जा रहा है. लोग ऐसी गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं जिनमें दमदार लुक, शानदार फीचर्स और बेहतर माइलेज all-in-one मिल सके. ऑटो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनियां Maruti Suzuki और Tata Motors अगले कुछ महीनों में तीन नई हाई-टेक SUVs लॉन्च करने जा रही हैं. इनमें Maruti Brezza Facelift, Maruti Fronx Hybrid और New Gen Tata Nexon शामिल हैं. इन SUVs में हाइब्रिड इंजन, ADAS, 360-डिग्री कैमरा और 35 Km तक का माइलेज जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने वाले हैं.

Maruti Suzuki Brezza Facelift

मारुति की सबसे पॉपुलर SUV ब्रेजा को 2022 के बाद अब बड़ी अपडेट मिलने वाली है. दिसंबर 2025 में लॉन्च होने वाली यह फेसलिफ्ट नई LED लाइटिंग, रिफ्रेश्ड ग्रिल और ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर के साथ पेश की जाएगी. इसमें 1.5-लीटर K-Series पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 105 PS की पावर और करीब 20–22 kmpl का माइलेज देगा. फीचर्स की बात करें तो बड़ा टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, 360 कैमरा, 6 एयरबैग्स और ESP जैसे सेफ्टी फीचर्स इस SUV को और बेहतर बनाते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 8.5 लाख रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है.

Maruti Fronx Hybrid

फ्रॉन्क्स का नया हाइब्रिड मॉडल 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगा. इसमें 1.2-लीटर Z12E पेट्रोल इंजन के साथ सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो 35 kmpl से ज्यादा का माइलेज देने में सक्षम होगा. डिजाइन में भी बदलाव किए जाएंगे, जिनमें नई ग्रिल, LED हेडलैंप्स और सनरूफ शामिल होंगे. लेवल-1 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स-जैसे एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट इसे और भी स्मार्ट बनाएंगे. कीमत 7.5 से 13 लाख के बीच रहने की उम्मीद है.

New Gen Tata Nexon