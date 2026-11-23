उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग ने आज 23 नवंबर को भी अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज समेत प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है. जिससे सुबह के समय यातायात में परेशानी हो सकती हैं. कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने का भी अनुमान हैं. जबकि पश्चिम में मौसम शुष्क रहेगा और दिन में धूप निकलेगी.

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में आज मौसम शुष्क रहेगा, सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला कोहरा रहेगा. लेकिन दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ़ होने लगेगा और दिन के समय धूप निकलेगी. जबकि पूर्वांचल संभाग में कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने का यलो अलर्ट जारी किया गया है. इनमें कई जगहों पर न्यूनतम दृश्यता 100 मीटर तक रह सकती हैं.

अयोध्या-वाराणसी समेत 21 जिलों में अलर्ट

यूपी में आज अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, चंदौली, गाज़ीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और देवरिया में काफी घना कोहरा छाए रहने का यलो अलर्ट जारी किया गया है.

सुबह के समय कोहऱे के अलर्ट को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. ऐसे में मौसम में सड़क, रेल, और हवाई यातायात के प्रभावित होने की संभावना है. वहीं सड़कों पर वाहन चालकों को फ़ॉग लाइट इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. कोहरे की वजह से सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाता ही है, ऐसे में वाहन धीरे चलाएं और सावधानी बरतें.

लखनऊ-नोएडा में कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में आज सुबह के समय छिछला कोहरा रह सकता है लेकिन दिनभर में खिली-खिली धूप निकलेगी और 9 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. नोएडा-गाजियाबाद में आज मौसम साफ़ रहेगा और धूप निकलेगी.

आने वाले दिनों में भी लोगों को फ़िलहाल कोहरे से राहत नहीं मिलेगी. मौसम विभाग की माने तो 23 से 28 नवंबर तक प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा और सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा रहने की बहुत संभावना है. अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आएगी. जब दो दिनों में न्यूनतम तापमान 3-5 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान है.