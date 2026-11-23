कर्नाटक पुलिस ने रविवार (22 नवंबर 2026) को आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला को बेंगलुरु के येलाहांका स्थित विवादित पारिवारिक महल की ओर जाने से रोक दिया. पुलिस ने इसके लिए अदालत के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें उन्हें इस संपत्ति में प्रवेश करने से मना किया गया है.

शर्मिला शाम को अपनी मां वाईएस विजयम्मा, बेटे राजा रेड्डी और बहू प्रिया अटलूरी के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचीं. शर्मिला के एक सहयोगी ने बताया, "जैसे ही वे हवाई अड्डे से बाहर निकले, बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें येलाहांका की ओर जाने से रोक दिया. पुलिस ने शर्मिला को अदालत के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी."

पुलिस ने येलाहंका जाने से रोका

पुलिस ने एयर फोर्स क्रॉस के पास उनकी गाड़ियों को रोक दिया और उन्हें येलाहंका जाने वाले रास्ते पर जाने से मना कर दिया. इसके बजाय उनके काफिले को बेंगलुरु शहर की ओर मोड़ दिया गया. सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें पुलिस शर्मिला से येलाहंका पैलेस की तरफ न जाने की अपील कर रही है और शर्मिला उनसे बहस कर रही हैं.

खबरों के अनुसार, शर्मिला ने इन पाबंदियों को लेकर पुलिस से सवाल किए और बहस की. उन्होंने पूछा कि उन्हें अपने ही घर जाने से क्यों रोका जा रहा है. उनका कहना था कि पैलेस जाने में कुछ भी गलत नहीं है. उनके एक सहयोगी ने बताया, "उनके विरोध के बावजूद पुलिस ने उन्हें येलाहंका की तरफ नहीं जाने दिया, जिसके बाद वह शहर के एक निजी होटल में चली गईं."

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बेंगलुरु में शर्मिला के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. एयरपोर्ट और येलाहंका पैलेस के पास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, ताकि वे वहां अंदर जाने की किसी भी कोशिश को रोक सकें.

जगन मोहन रेड्डी की बहन हैं शर्मिला

शर्मिला के भाई और YSR कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष YS जगन मोहन रेड्डी ने 25 नवंबर को येलाहंका पैलेस में अपनी भतीजी (शर्मिला की बेटी) YS अंजलि रेड्डी की NRI डॉक्टर सोमाला रघुरामी रेड्डी के साथ होने वाली शादी पर आपत्ति जताई है, जिसके बाद यह पैलेस विवादों के केंद्र में आ गया है.

9 अक्टूबर को लिखे लेटर में उन्होंने शर्मिला के सामने अपनी आपत्तियां रखीं. उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी शादी के आयोजन में मेहमानों, कैटरिंग स्टाफ, डेकोरेटर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और इवेंट मैनेजमेंट टीमों समेत बहुत से लोगों का रिहायशी परिसर में आना-जाना होगा.

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