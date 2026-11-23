भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिला रही है. राइजिंग स्टार्स एशिया कप में रविवार को खेले गए इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान अब्दुल समद से हाथ नहीं मिलाया था. अब टीम इंडिया की इस नो-हैंडशेक पॉलिसी पर मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) के डायरेक्टर फ्रेजर स्टीवर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुई थी. यह क्रिकेट के नियमों का संरक्षक और कॉपीराइट धारक के रूप में काम करता है. एमसीसी क्रिकेट के 42 मूल कानूनों का संरक्षण करता है और उनमें बदलाव करने का भी अधिकार रखता है. इसलिए भारत-पाकिस्तान के बीच नो-हैंडशेक पॉलिसी पर उसका बयान बहुत अधिक मायने रखता है.

MCC ने पहली बार दी प्रतिक्रिया

एमसीसी के हेड ऑफ क्रिकेट फ्रेजर स्टीवर्ट ने कहा, "कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जो क्रिकेट के खेल से परे होती हैं. यह ऐसे स्तर की बातें हैं, जिनपर बयान देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. हम इसी बात पर नियंत्रण रख सकते हैं कि खिलाड़ी एक-दूसरे का सम्मान करें अंपायरों और उनके अधिकारों का सम्मान और खेल को भी सम्मान दें."

स्टीवर्ट ने यह बयान वर्ल्ड ILT20 लीग के दौरान दिया. इस टूर्नामेंट में 'स्पीरिट ऑफ क्रिकेट' को सेलिब्रेट करने के लिए एमसीसी ने ILT20 लीग के साथ साझेदारी की है.

VIDEO | Sharjah: Fraser Stewart, Marylebone Cricket Club's (MCC) Head of Cricket, on Sunday said geopolitical situations are beyond his authority to comment on when asked about the no-handshake policy in place during India-Pakistan cricket matches. “There are certain instances that transcend cricket and come from a level that's above my station to talk about geopolitical situations. What we can control is that, on the field, the players respect each other, they respect the umpires, the authority of the umpires and the game,” he said on the sidelines of the DP World ILT20, with the league partnering with the MCC to celebrate the “Spirit of Cricket” at the tournament. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026

इसपर MCC का नियंत्रण नहीं

स्टीवर्ट ने अपने बयान में यह भी कहा, "अगर हाथ मिलाने को लेकर ऊपर से कोई निर्देश आते हैं, यह MCC के नियंत्रण में नहीं आता है. हम इसे देखना चाहेंगे लेकिन हम जानते हैं कि यहां कुछ बड़े मुद्दे भी हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर की बात है."

भारतीय टीम एशिया कप 2025 से लेकर अब तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ नो-हैंडशेक पॉलिसी अपनाती आई है.

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