राजस्थान के जोधपुर शहर की पहचान यहां के किलों, महलों और ऐतिहासिक इमारतों से है. यहां कई ऐसी धरोहरें मौजूद हैं, जो अपनी अनोखी बनावट और दिलचस्प इतिहास के लिए जानी जाती हैं. ऐसी ही एक इमारत नागोरी गेट के पास छोटी सी पहाड़ी पर बनी है, जिसे 'शिप हाउस' के नाम से जाना जाता है. दूर से देखने पर यह किसी समुद्र में तैरते जहाज जैसी दिखाई देती है. तीन मंजिला इस इमारत की बनावट इतनी अलग है कि पहली नजर में देखने वाला भी कुछ देर ठहरकर इसे जरूर देखता है.

शिप हाउस का निर्माण साल 1886 में मारवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने करवाया था. बताया जाता है कि उन्हें समुद्री यात्राओं का काफी शौक था. इसी शौक के चलते उन्होंने एक ऐसे भवन की कल्पना की, जो देखने में समुद्र में तैरते जहाज जैसा लगे.

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उनकी इस कल्पना को वास्तुकार जी.जे. ओवरिन ने डिजाइन के जरिए आकार दिया. वहीं, ब्रिटिश इंजीनियर डब्ल्यू. होम्स की देखरेख में इसका निर्माण पूरा हुआ. भारतीय और पश्चिमी वास्तुकला के मेल से बनी यह इमारत आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है.

दिलचस्प बात यह है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से सर प्रताप सिंह खुद कभी इस भवन में नहीं रह पाए. हालांकि, उनके सपने से बनी यह इमारत आज भी जोधपुर की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है.

कभी यहां से प्रसारित होते थे मारवाड़ी लोकगीत

शिप हाउस की कहानी सिर्फ इसकी खूबसूरत बनावट तक सीमित नहीं है. आजादी के बाद इस इमारत ने रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई. 25 जनवरी 1949 को यहां जोधपुर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की शुरुआत हुई थी. इसे राजस्थान का पहला प्रसारण केंद्र माना जाता है. उस समय इसे 'भवानी केंद्र' के नाम से जाना जाता था.

महाराजा के निजी ट्रांसमीटर के जरिए यहां से मारवाड़ी लोकगीत और भक्ति संगीत प्रसारित किए जाते थे. उस दौर में रेडियो मनोरंजन और जानकारी का बड़ा माध्यम हुआ करता था. ऐसे में शिप हाउस जोधपुर के लोगों के लिए संगीत और संस्कृति से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था.

उस्ताद अली अकबर खान और रमजी इटावी भी जुड़े रहे

इस प्रसारण केंद्र से देश के मशहूर सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खान भी जुड़े रहे थे. एक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वे यहां संगीत विभाग के प्रमुख थे. वहीं, प्रसिद्ध शायर रमजी इटावी उर्दू विभाग की जिम्मेदारी संभालते थे.

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी यह इमारत सिर्फ रेडियो प्रसारण का केंद्र नहीं, बल्कि संगीत और साहित्य से जुड़े लोगों की गतिविधियों का भी अहम ठिकाना थी. हालांकि, राज्य सरकार के आदेश के बाद 1 फरवरी 1950 को यहां से रेडियो प्रसारण बंद कर दिया गया. इसके साथ ही शिप हाउस का प्रसारण केंद्र के रूप में सफर भी समाप्त हो गया.

फिल्मों की शूटिंग के लिए भी रहा आकर्षण

अपनी अनोखी बनावट के कारण शिप हाउस फिल्म निर्माताओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा है. यहां कई फिल्मों की शूटिंग होने की जानकारी मिलती है. हालांकि, समय के साथ इसके आसपास बस्तियां और बहुमंजिला इमारतें बन गईं. इससे जहाज जैसी दिखने वाली इस ऐतिहासिक इमारत का नजारा काफी हद तक छिप गया है.

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आम पर्यटकों के लिए नहीं है खुला

शिप हाउस को लेकर एक खास बात यह भी है कि यह आम पर्यटकों के लिए खुला सार्वजनिक पर्यटन स्थल नहीं है. यह मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, जोधपुर की निजी संपत्ति है. इसलिए यहां पर्यटक अपनी मर्जी से प्रवेश नहीं कर सकते.

आज शिप हाउस जोधपुर की उन ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है, जिनकी कहानी में राजशाही दौर की कल्पना, अनोखी वास्तुकला, संगीत, साहित्य और रेडियो प्रसारण का इतिहास एक साथ देखने को मिलता है. जरूरत है कि ऐसी विरासतों के बारे में लोगों को बताया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनके महत्व और इतिहास को समझ सकें.