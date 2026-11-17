Monarc Tracer Electric Cycle: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और रोजमर्रा के ट्रैफिक के बीच लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं. हालांकि, इलेक्ट्रिक साइकिलों के साथ सबसे बड़ी समस्या कम रेंज की रही है, जिसके कारण लोग इन्हें लंबी दूरी के सफर के लिए नहीं चुनते थे.

लेकिन अब यह तस्वीर बदलने जा रही है. ई-बाइक निर्माता कंपनी Monarc ने अपनी नई इलेक्ट्रिक साइकिल Monarc Tracer को पेश किया है. कंपनी का दावा है कि यह ई-साइकिल एक बार फुल चार्ज होने पर 209 किलोमीटर तक की जबरदस्त रेंज देती है, जो किसी भी आम बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक को कड़ी टक्कर दे सकती है.

डुअल बैटरी पैक से खत्म होगी चार्जिंग की झंझट

आमतौर पर बाजार में मिलने वाली इलेक्ट्रिक साइकिलों में केवल एक ही बैटरी पैक दिया जाता है, लेकिन Monarc Tracer में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल बैटरी सेटअप मिलता है. इसमें दो रिमूवेबल 48V, 15Ah LG-सेल बैटरी पैक लगाए गए हैं. इंट्रेस्टिंग इंजीनियरिंग की रिपोर्ट के मुताबिक, आदर्श परिस्थितियों में एक बैटरी करीब 104 किलोमीटर तक चलती है और दोनों बैटरियां मिलकर कुल 209 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती हैं.

इससे राइडर्स को बार-बार चार्जिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी. इसके साथ 48V, 5A का स्मार्ट फास्ट चार्जर भी मिलता है, जिसमें बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए अधिकतम चार्ज प्रतिशत सेट करने की सुविधा दी गई है. ये बैटरियां UL 2271 सुरक्षा सर्टिफाइड भी हैं.

पावरफुल मोटर और 45 km/h की टॉप स्पीड

परफॉर्मेंस के मामले में भी यह इलेक्ट्रिक साइकिल काफी दमदार है. इसमें 750W की Bafang रियर हब मोटर दी गई है, जो 30-एम्पियर कंट्रोलर के साथ मिलकर 1,638W की पीक पावर और 85Nm का टॉर्क जेनरेट करती है. इस पावर की मदद से ऊंचे और चढ़ाई वाले रास्तों पर भी साइकिल चलाना बेहद आसान हो जाता है.

इसकी टॉप स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है. राइडिंग को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए इसमें 9-स्पीड Shimano CUES गियर सिस्टम, फ्रंट में 80mm का सस्पेंशन फोर्क और बेहतर ब्रेकिंग कंट्रोल के लिए 4-पिस्टन हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

स्मार्ट डिस्प्ले और मजबूत बिल्ड क्वालिटी

फीचर्स की बात करें तो इसके हैंडलबार पर एक टचस्क्रीन डिस्प्ले दी गई है, जिसे मोबाइल ऐप से कनेक्ट किया जा सकता है. खराब रास्तों पर बेहतर ग्रिप के लिए इसमें 27.5-इंच के चौड़े टायर्स मिलते हैं. इसकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह करीब 190 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सक्षम है. कंपनी इस साइकिल पर 5 साल की वारंटी भी ऑफर कर रही है.

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कीमत और भारत में लॉन्च की संभावना

कंपनी ने इसे हाई-स्टेप और स्टेप-थ्रू फ्रेम डिजाइन विकल्पों के साथ ग्लोबल मार्केट में उतारा है. इसके डुअल-बैटरी मॉडल की कीमत $1,899 लगभग 1.78 लाख रुपये रखी गई है. फिलहाल इसे अमेरिका और यूरोप जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए पेश किया गया है. भारत में इसे कब लॉन्च किया जाएगा, इस पर कंपनी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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