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फेस्टिव सीजन से पहले झटका दे सकती है Mahindra, बढ़ सकते हैं SUVs के दाम

फेस्टिव सीजन में Mahindra SUV खरीदने की तैयारी कर रहे कस्टमर्स के लिए एक बड़ी खबर है. कंपनी बढ़ती कमोडिटी यानी की कच्चे माल की लागत के बीच एक और कीमत बढ़ोतरी पर विचार कर रही है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Sep 2026 11:10 AM (IST)
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अगर आप एस फेस्टिव सीजन नई SUV खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा से झटका लग सकता है. कंपनी अपनी SUV रेंज की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है. हालांकि, अभी कीमत बढ़ाने का अंतिम फैसला नहीं हुआ है. कंपनी अगले कुछ हफ्तों में इस पर फैसला ले सकती है.

महिंद्रा ऑटोमोटिव के प्रेसिडेंट और CEO नलिनीकांत गोलगुंटा ने हाल ही में बताया कि कंपनी बढ़ी कमोडिटी कीमतों पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने संकेत दिया कि बढ़ती लागत को देखते हुए अगले कुछ हफ्तों में कीमतों में बढ़ोतरी की जरूरत पर फैसला लिया जा सकता है.

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इस साल पहले ही तीन बार बढ़े दाम

महिंद्रा की SUVs की कीमतों में 2026 में यह बढ़ोतरी पहली नहीं बार नहीं हुई है. कंपनी जनवरी, अप्रैल और जुलाई में पहले ही तीन बार कीमतों को बढ़ा चुकी है. इनमें जुलाई की बढ़ोतरी सबसे महत्वपूर्ण रही, जब SUVs की कीमतों में औसतन 2.7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. महिंद्रा ने अपनी आधिकारिक घोषणा में बताया था कि 10 जुलाई 2026 से SUVs की कीमतों में औसतन 2.7 फीसदी और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 2 फीसदी की बढ़ोतरी लागू की गई. कंपनी ने इसकी मुख्य वजह कमोडिटी लागत में बढ़ोतरी बताई थी. साथ ही यह भी बताया गया था कि अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट पर बढ़ोतरी की मात्रा अलग हो सकती है.

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किन SUVs पर पड़ सकता है असर?

अगर महिंद्रा नई कीमत बढ़ोतरी लागू करती है, तो इसका असर कंपनी की SUV रेंज पर पड़ सकता है. कंपनी के पोर्टफोलियो में Thar, Thar ROXX, Scorpio-N, Scorpio Classic, XUV 3XO, XUV700 और Bolero जैसे मॉडल शामिल हैं. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि संभावित नई बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की होगी और किस मॉडल या वेरिएंट पर कितनी कीमत बढ़ेगी.  

फेस्टिव सीजन है महत्वपूर्ण

फेस्टिव सीजन ऑटो कंपनियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है. महिंद्रा के मुताबिक, कीमतों में पहले हुई बढ़ोतरी के बावजूद कस्टमर्स की पूछताछ और बुकिंग पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है. कंपनी का कहना है कि पिछले GST बदलावों के बाद कीमतें अभी भी प्री-GST स्तर की तुलना में नीचे हैं. गोलगुंटा ने यह भी कहा कि कंपनी को इस फेस्टिव सीजन में अच्छी मांग की उम्मीद है. इसके पीछे कम कीमतों के साथ कंपनी का अपडेटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी एक वजह है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 28 Sep 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
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