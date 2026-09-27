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हिंदी न्यूज़ऑटोएक चार्ज में 1338 KM जानें, ऑडी की इस इलेक्ट्रिक कार ने कैसे रचा इतिहास

एक चार्ज में 1338 KM जानें, ऑडी की इस इलेक्ट्रिक कार ने कैसे रचा इतिहास

एक चार्ज में 777 किमी की रेटिंग वाली ऑडी A6 ई-ट्रॉन ने बिना रुके 1,338 किमी चलकर नया रिकॉर्ड बनाया है; जानिए कैसे इसके जादुई डिजाइन और ड्राइवर की खास ट्रिक ने इस नामुमकिन दूरी को मुमकिन कर दिखाया.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 27 Sep 2026 10:08 PM (IST)
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इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया से एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. मशहूर कार निर्माता कंपनी Audi ने ईवी मार्केट में एक नया इतिहास रच दिया है. Audi की प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान कार Audi A6 Sportback e-tron Performance ने एक सिंगल बैटरी चार्ज पर रिकॉर्ड तोड़ दूरी तय करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस कार ने बिना दोबारा चार्ज किए पोलैंड की सड़कों पर पूरे 1,338 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया है.

इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के मन में हमेशा रेंज को लेकर एक डर रहता है. लेकिन ऑडी ने इस नए रिकॉर्ड से साबित कर दिया है कि बेहतर तकनीक और सही ड्राइविंग के दम पर इलेक्ट्रिक कारों से भी बेहतर रेंज हासिल की जा सकती है. आइए जानते हैं कि यह कार इस बड़े कारनामे को कैसे अंजाम दे पाई और इस सफर से जुड़ी खास बातें क्या हैं.

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45 घंटे का नॉन-स्टॉप सफर और पोलैंड की सड़कें

इस ऐतिहासिक सफर को पोलैंड के मशहूर रैली ड्राइवर मिको मार्सिक ने पूरा किया है. इस पूरे मिशन के दौरान ड्राइवर का ध्यान कार की तेज रफ्तार पर नहीं, बल्कि उसकी बैटरी से ज्यादा से ज्यादा रेंज निकालने पर था. यह सफर पोलैंड की विस्तुला नदी के किनारे बसे कई बड़े शहरों से होकर गुजरा.

यह रिकॉर्ड सफर 11 सितंबर को रात के करीब 1:55 बजे शुरू हुआ था। कार को बिना एक भी बार चार्जिंग के लिए रोके, लगातार 45 घंटे से ज्यादा समय तक चलाया गया, जिसके बाद कार ने ठीक 1,338 किलोमीटर का सफर पूरा किया. मिको मार्सिक ने इस दौरान कार को क्रैकोव, वारसॉ, टोरुश, और ग्रुडज़ियाडज़ जैसे प्रमुख शहरों की आम ट्रैफिक स्थितियों के बीच चलाया. इस सफर में उन्होंने सुबह के भारी ट्रैफिक और जाम का सामना भी किया.

दावे से 561 किलोमीटर ज्यादा चली कार

कंपनी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सामान्य परिस्थितियों में इस कार की रेंज लगभग 777 किलोमीटर बताई जाती है. लेकिन मिको मार्सिक ने इस आधिकारिक आंकड़े को भी पीछे छोड़ते हुए कार को 561 किलोमीटर अधिक चलाकर दिखाया. इस पूरे सफर के दौरान मौसम में भी कई बदलाव आए, जहां सुबह के वक्त तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं दिन का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.

कैसे मुमकिन हुआ यह बड़ा कारनामा?

Audi के मुताबिक, इस सफर के दौरान कार ने बेहद कम ऊर्जा की खपत की, जो केवल 7.09 kWh प्रति 100 किलोमीटर दर्ज की गई. इस कार में 100 kWh की कुल क्षमता वाली बड़ी बैटरी लगी है, जिसमें से इस्तेमाल के लिए 94.9 kWh की क्षमता मिलती है. ड्राइवर मिको मार्सिक ने कार से इतनी लंबी दूरी निकालने के लिए कुछ बहुत ही आसान और जरूरी नियमों का पालन किया. 

उन्होंने कार की रफ्तार को हमेशा एक समान बनाए रखा. इसके अलावा, ट्रैफिक को पहले से भांपकर गाड़ी की गति को नियंत्रित किया गया. कार के टायरों में हवा का दबाव एकदम सही रखा गया और कार में मिलने वाली रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया. यह तकनीक गाड़ी के धीमे होने पर पैदा होने वाली ऊर्जा को वापस बैटरी में भेजकर उसे चार्ज करती है.

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बेहतरीन डिजाइन और एयरोडायनामिक्स का मिला फायदा

इस रिकॉर्ड को बनाने में कार की बनावट और डिजाइन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है. ऑडी ए6 ई-ट्रॉन का डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि हवा का रुकावट केवल 0.21 है, जो ऑडी के इतिहास में अब तक की सबसे हवा को आसानी से काटने वाली कार बनाती है. 

हालांकि, Audi ने यह भी साफ किया है कि 1,338 किलोमीटर की यह रेंज एक तकनीकी प्रदर्शन का हिस्सा है. आम जिंदगी में जब हम कार में एसी चलाते हैं, हाईवे पर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ते हैं या भारी सामान लेकर चलते हैं, तो रेंज इसके मुकाबले कम मिलती है.

यह भी पढ़ें: Tata Aeris vs Maruti Suzuki Dzire vs Hyundai Aura... कम बजट में कौन है दमदार सेडान?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 27 Sep 2026 10:08 PM (IST)
Tags :
Audi A6 E-tron
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