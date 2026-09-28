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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Cars खरीदने वालों को झटका, फिर बढ़ सकती हैं कीमतें

Tata Cars खरीदने वालों को झटका, फिर बढ़ सकती हैं कीमतें

टाटा मोटर्स की कारें खरीदने की सोच रहे ग्राहकों को जल्द झटका लग सकता है. बढ़ती लागत के कारण कंपनी कीमतें बढ़ाने और डिस्काउंट घटाने की तैयारी में है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Sep 2026 10:02 AM (IST)
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कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद अगर आप टाटा मोटर्स कंपनी की नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि, टाटा मोटर्स एक बार फिर अपनी पैसेंजर गाड़ियों के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है. अभी हाल ही में कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी की थी. लेकिन इसके अब कंपनी फिर से गाड़ी के दाम बढ़ाने की फिराक में है.

क्योंकि, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्रा के अनुसार, कंपनी जिंस लागत में हुए इजाफे का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही है. ऐसे में कंपनी आने वाले समय में बारी-बारी से से गाड़ियों के दाम बढ़ा सकती है. चलिए विस्तार से जानतें हैं ऐसा क्यों होने जा रहा है और आने वाले समय में आपको क्या कदम उठाना चाहिए.

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कच्चे माल की लागत का दबाव

बता दें कि, ऑटो इंडस्ट्री में इनपुट कॉस्ट यानी कच्चे माल की कीमतों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है. जिसके चलते ऑटो कंपनियों के ऑपरेटिंग मार्जिन पर असर पड़ रहा है. हालांकि, टाटा मोटर्स ने अपने आतंरिक खर्चों में कटौती करके इस दबाव को संभालने की काफी कोशिश की है.

लेकिन मार्जिन को बनाए रखने के लिए अब गाड़ियों के दाम बढ़ाना जरूरी हो गया है. कंपनी एक बार में ग्राहकों पर बड़ा बोझ डालने के बजाय हर महीने हालात का जायजा लेगी. इसके बाद जरूरत के हिसाब से धीरे-धीरे कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लागू किया जाएगा.

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डिस्काउंट और ऑफर्स में आ रही है कमी

वहीं, कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा ग्राहकों को दूसरा बड़ा झटका डीलरशिप के स्तर पर मिलने वाले ऑफर्स से लग सकता है. बाजार में टाटा की लोकप्रिय गाड़ियों जैसे पंच, नेक्सन, हैरियर और सफारी की मांग काफी अच्छी बनी हुई है.

डिमांड के मुकाबले सप्लाई थोड़ी धीमी होने के कारण शोरूम्स की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट भी अब तेजी से कम किए जा रहे हैं. जिन मॉडल्स की डिमांड ज्यादा है और जिनका स्टॉक कम है और उन पर किसी भी तरह की खास छूट या कंज्यूमर ऑफर मिलने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है.

सब गाड़ियों पर होगा असर

बता दें कि, कीमतों में होने वाले इस बदलाव का असर टाटा मोटर्स के पूरे पोर्टफोलियो पर पड़ सकता है. इसमें पेट्रोल और डीजल से चलने वाले लोकप्रिय मॉडल्स जैसे टियागो, अल्ट्रोज, पंच, नेक्सन, हैरियर, सफारी और सिएरा शामिल हैं.

जबकि इसके साथ ही कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे टियागो EV, पंच EV, नेक्सन EV और कर्व EV की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. यानी अगर आप ICE इंजन या इलेक्ट्रिक में से किसी भी सेगमेंट में टाटा की गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आने वाले समय में बजट थोड़ा बढ़ सकता है.

Tata Cars खरीदने वालों को झटका, फिर बढ़ सकती हैं कीमतें

ग्राहकों के लिए क्या है सही कदम?

अब बात करते हैं कि, इस खबर के बाद ग्राहकों को क्या एक्शन लेना चाहिए तो बता दें कि, अगर आपने अपने परिवार के लिए गाड़ी का मॉडल और वेरिएंट फाइनल कर लिया है. तो मौजूदा वक्त में बुकिंग कराना समझदारी भरा कदम हो सकता है. इस समय मिलने वाली एक्स-शोरूम कीमत और बचे हुए डिस्काउंट को डीलर से लिखित में लॉक कर लेना फायदे का सौदा रहेगा.

क्योंकि, आने वाले दिनों में एक्स-शोरूम दाम बढ़ने और डिस्काउंट खत्म होने से गाड़ी खरीदना ज्यादा खर्चीला हो जाएगा. हालांकि, अगर आप किसी नए वैरिएंट, विशेष फेस्टिव ऑफर या नए कलर ऑप्शन का इंतजार कर रहे हैं तो ही थोड़ा रुकना वाजिब हो सकता है वरना जल्द फैसला लेना ही सही रहेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 28 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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