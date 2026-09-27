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हिंदी न्यूज़ऑटोबारिश खत्म होते ही कार में करा लें ये 5 काम, वरना जेब होगी ढीली

बारिश खत्म होते ही कार में करा लें ये 5 काम, वरना जेब होगी ढीली

मानसून खत्म होते ही अपनी कार में ये 5 जरूरी काम तुरंत करवा लें. ब्रेक सर्विसिंग से लेकर अंडरबॉडी कोटिंग तक, जानें कैसे बचाएं कार को बड़े नुकसान और भारी-भरकम खर्च से.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 27 Sep 2026 12:12 PM (IST)
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इन दिनों देश के कई प्रदेश में बारिश और हवा ने तबाही मचा रखी है और जन-जीवन बेहाल हो गया है. बारिश और हवा से लोगों को भले ही गर्मी से राहत मिली है. लेकिन यह आपकी कार के सेहत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय होता है. क्योंकि, लगातार बारिश, सड़कों पर भरा गंदा पानी, कीचड़ और हवा में नमी गाड़ी के अंदरूनी और बाहरी पार्ट्स को काफी नुकसान पहुंचाते हैं. अक्सर लोग बारिश थमते ही राहत की सांस लेते हैं और कार की देखभाल करना भूल जाते हैं.

लेकिन यही बड़ी गलती आपकी कार के मैकेनिकल ब्रेकडाउन और जेब पर भारी-भरकम खर्च का कारण बनती है. इसलिए जैसे ही बारिश का मौसम खत्म हो अपनी कार की तुरंत जांच कराना बहुत जरूरी है. सही समय पर कराई गई छोटी सी मेंटेनेंस आपकी गाड़ी की उम्र बढ़ा देती और आपको फ्यूचर के बड़े नुकसान से सुरक्षित रखती है. चलिए जानते हैं वे 5 बेहद जरूरी काम जिन्हें मानसून खत्म होते ही आपको बिना देरी किए तुरंत निपटा लेने चाहिए.

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ब्रेक पैड और डिस्क रूटर की कराएं जांच

बता दें कि, बारिश के दौरान जलभराव और कीचड़ वाले रास्तों से गुजरने के कारण पानी ब्रेक कैलिपर्स, पैड्स और डिस्क रोटर्स के बीच जमा हो जाता है. जिससे जंग लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.

जिससे ब्रेक लगाने पर तेज आवाज आने लगती है या ब्रेक की ग्रिप कमजोर पड़ जाती है. इस लिए मानसून खत्म होते ही मैकेनिक से चारों पहियों के ब्रेक को खुलवाकर अच्छे से साफ करवाएं. यदि ब्रेक पैड घिस चुके हैं या उन पर जंग की परत जम गई है तो उन्हें तुरंत बदलवाएं या साफ कराएं ताकि ब्रेक फेल होने जैसी गंभीर नौबत न आए.

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कार वाशिंग भी है जरूरी

वहीं, कीचड़ और गंदा पानी कार के निचले हिस्से यानी अंडरबॉडी में चिपक जाता है जिसे बाहर से देखना आसान नहीं होता. इसमें मौजूद नमी मेटल बॉडी को धीरे-धीरे सड़ाने लगती है.

इसलिए हमेशा बारिश खत्म होते ही कार को किसी पेशेवर प्रेशर वॉश स्टेशन पर ले जाकर नीचे की तरफ से अच्छे से धुलवाएं. इसके साथ ही कार के अंडरबॉडी पर एंटी-रस्ट कोटिंग जरूर करवाएं. क्योंकि, यह कोटिंग आपकी गाड़ी के निचले हिस्से को जंग और पानी के सीधे संपर्क से बचाकर सालों-साल सुरक्षित रखती है.

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एसी वेंट्स की भी सफाई जरूरी

बता दें कि, मानसून के मौसम में कार केबिन के अंदर नमी बनी रहने के कारण अक्सर कार में फफूंदी और अजीब सी बदबू आने लगती है. इतना ही नहीं एसी वेंट्स में बैक्टीरिया के पनपने का डर रहता है जो आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.

जिसके चलते मानसून के तुरंत बाद अपनी कार का केबिन और एयर फ़िल्टर जरूर चेक कराएं. अगर फ़िल्टर गीला या बहुत गंदा हो चुका है तो उसे नया लगवा लें. इसके अलावा एसी डक्ट्स को एंटी-बैक्टीरियल स्प्रे से डिसइन्फेक्ट कराएं ताकि केबिन की हवा बिल्कुल साफ और गंध-मुक्त बनी रहे.

सभी वाइपर ब्लेड्स चेक कराएं

वहीं, बता दें कि, बारिश के दौरान वाइपर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है जिससे इनके रबड़ ब्लेड्स घिस जाते हैं या उन पर दरारें आ जाती हैं. घिसे हुए वाइपर से विंडशील्ड साफ करने पर शीशे पर परमानेंट खरोंच पड़ सकती हैं.

जिन्हें ठीक कराना काफी महंगा पड़ता है. इसलिए मानसून के बाद घिस चुके वाइपर ब्लेड्स को तुरंत बदल दें. इसके साथ ही वाइपर वाशर फ्लूइड टैंक में ताजा पानी और विंडशील्ड क्लीनर लिक्विड भर लें ताकि आने वाले दिनों में धूल-मिट्टी जमने पर आप शीशे को आसानी से साफ कर सकें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 27 Sep 2026 12:12 PM (IST)
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