Dzire से आगे निकली Tata Aeris? 5 फीचर्स ने बदला खेल

हमारे देश में जब भी एक बेहद ही कम बजट में सेडान कार की बात होती है तो मारुती सुजुकी डिजायर का नाम सबसे पहले आता है. क्योंकि, लंबे समय से मारुति सुजुकी डिजायर का दबदबा रहा है. लेकिन अब डिजायर को कड़ी टक्कर देने के लिए टाटा मोटर्स ने अपनी नई कॉम्पैक्ट सेडान टाटा Aeris को बाजार में उतारकर इस दबदबे को सीधी चुनौती दे दी है.

महज 5.29 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश की गई एरिस न केवल कीमत के मामले में डिजायर से सस्ती है बल्कि इसमें कई ऐसे आधुनिक और एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं जो मारुति डिजायर में बिल्कुल नहीं है. तो चलिए जानते हैं उन 5 बड़े फीचर्स के बारे में जिसने डिजायर को पीछे कर दिया है.

मिल रहा है वेंटिलेटेड सीट्स

बता दें कि, अब हमारे देश में गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है जिसके चलते जिस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर मिलता है वह किसी वरदान से कम नहीं होता है. टाटा एरिस अपने टॉप-एंड वेरिएंट्स में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए वेंटिलेटेड सीट्स की सुविधा देती है.

जो लंबी ड्राइविंग के दौरान सफर को बेहद आरामदायक बनाती है. मारुति सुजुकी डिजायर में कई बेहतरीन केबिन फीचर्स मिलते हैं लेकिन इसमें वेंटिलेटेड सीट्स का विकल्प अभी भी उपलब्ध नहीं है. इस एक फीचर के दम पर एरिस केबिन कम्फर्ट के मामले में डिजायर से बाजी मार लेती है.

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फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

वहीं, मारुति डिजायर के मुकाबले केबिन टेक्नोलॉजी के मामले में भी टाटा एरिस काफी आगे नजर आती है. क्योंकि, मारुति डिजायर में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. जबकि एरिस में 10.25-इंच का बड़ा और हाई-रिज़ॉल्यूशन टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है.

जबकि इसके अलावा एरिस में ड्राइवर के लिए 10.25-इंच की फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है जो नेविगेशन और कार डेटा को शानदार तरीके से दिखाती है. जबकि डिजायर में अभी भी एनालॉग डायल के साथ छोटी एमआईडी स्क्रीन दी गई है.

360-डिग्री एचडी कैमरा

बता दें कि, टाटा मोटर्स सेफ्टी के मोर्चे पर हमेशा से नए बेंचमार्क स्थापित करती आई है. जबकि टाटा एरिस में सेफ्टी को अगले स्तर पर ले जाते हुए लेवल-1 ADAS दी गई है. जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग और लेन डिपार्चर अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं.

वहीं, इसके साथ ही पतली जगहों में पार्किंग को आसान बनाने के लिए इसमें 360-डिग्री 3D एचडी कैमरा दिया गया है. जबकि मारुति डिजायर में केवल 360-डिग्री कैमरा मिलता है और एडवांस्ड ADAS सूट का अभाव है.

डुअल-सिलेंडर iCNG टेक्नोलॉजी

आपको बता दें कि, टाटा एरिस में ड्राइवर अपनी जरूरत के हिसाब से सिटी और ईको जैसे अलग-अलग ड्राइव मोड्स चुन सकते हैं. जो इंजन रिस्पॉन्स को एडजस्ट करते हैं. डिजायर में इस तरह का कोई मल्टी-ड्राइव मोड सिस्टम मौजूद नहीं है.

इसके अलावा एरिस के सीएनजी वेरिएंट में टाटा की पेटेंटेड ट्विन-सिलेंडर तकनीक मिलती है. जिससे दो छोटे सिलेंडर बूट फ्लोर के नीचे फिट हो जाते हैं और पूरा बूट स्पेस इस्तेमाल के लिए खाली रहता है. वहीं डिजायर सीएनजी में बड़ा सिंगल सिलेंडर मिलने के कारण डिग्गी का सारा स्पेस खत्म हो जाता है.

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