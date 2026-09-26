SUV खरीदने का बजट 10 लाख रुपये, ये 5 मॉडल जरूर चेक करें
10 लाख रुपये के बजट में नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं? Tata Nexon से लेकर Maruti Brezza और Mahindra XUV 3XO तक, देखें ये 5 सबसे बेहतरीन विकल्प.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 26 Sep 2026 01:53 PM (IST)
अगर कुछ महीनों में आप अपने लिए एक नई कॉम्पैक्ट SUV खरीदने की सोच रहे हैं और बजट 10 लाख रुपये तक है तो मार्केट में इन दिनों ऑप्शन बहुत सारे हैं. आज के टाइम में लोग ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो दिखने में मस्कुलर हो, माइलेज भी बढ़िया दे और सेफ्टी के मामले में कोई समझौता न हो. भारतीय ऑटो मार्केट में 10 लाख के बजट में कई ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं जो फीचर्स से पूरी तरह पैक हैं. चलिए जानते हैं उन 5 बेस्ट SUV मॉडल्स के बारे में जो आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठते हैं.
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बता दें कि, टाटा नेक्सन इन दिनों भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. क्योंकि यह सेफ्टी और परफॉर्मेंस का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन ऑफर करती है. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली यह कार अपने मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर और स्टाइलिश लुक्स के लिए जानी जाती है. 10 लाख के बजट में इसका बेस और मिड-वेरिएंट आसानी से मिल जाता है. जिसमें आपको 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का पावरफुल ऑप्शन मिलता है.
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लेकिन अगर आपकी पहली प्राथमिकता कम मेंटेनेंस और जबरदस्त माइलेज है तो मारुति सुजुकी ब्रेजा से बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता. इसमें 1.5-लीटर का बड़ा के-सीरीज़ पेट्रोल इंजन मिलता है जो बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड राइड देता है. वहीं, फैमिली के बैठने के लिए इसमें काफी अच्छा केबिन स्पेस और रियर सीट कम्फर्ट दिया गया है.
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जबकि हुंडई वेन्यू उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है जो एक कॉम्पैक्ट साइज में प्रीमियम और मॉडर्न फील चाहते हैं. इसका 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल और साइलेंट परफॉर्म करता है. गाड़ी के अंदर का इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड कार फीचर्स इसे अपनी सेगमेंट में काफी अलग पहचान दिलाते हैं.
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बता दें कि, किआ सोनेट अपने बोल्ड, एग्रेसिव लुक्स और स्पोर्टी इंटीरियर की वजह से युवाओं के बीच बहुत तेजी से पॉपुलर हुई है. इसमें वेन्यू वाला ही भरोसेमंद इंजन ऑप्शन मिलता है. लेकिन इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन काफी मस्कुलर और अट्रैक्टिव लगता है. कार के अंदर दिया गया केबिन और डैशबोर्ड का सेटअप बहुत ही एडवांस्ड और हाई-टेक वाइब देता है. अगर आपको रोड प्रेजेंस और मॉडर्न लुक पसंद है तो सोनेट आपके लिए सही पसंद बनेगी.
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वहीं, महिंद्रा की XUV 3XO अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा चौड़ी गाड़ियों में से एक है. जिसकी वजह से इसकी रियर सीट पर तीन लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं. इसमें मिलने वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन बहुत ही शानदार टॉर्क जनरेट करता है. 10 लाख रुपये के बजट में महिंद्रा 3XO के शुरुआती वेरिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं जिनमें ऑल-फोर डिस्क ब्रेक जैसे कई ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं.
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इन 5 मॉडल्स के अलावा इस बजट में निसान मैग्नाइट और रेनॉ काइगर जैसी गाड़ियां भी बेहतरीन ऑप्शंस हैं जो कम कीमत में सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसे बड़े फीचर्स दे देती हैं. अगर आप पूरी तरह से शहर में चलाने के लिए एक प्रैक्टिकल कार ढूंढ रहे हैं तो मारुति फ्रोंक्स और टाटा पंच को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.
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हमेशा गाड़ी का चुनाव करते समय सिर्फ शुरुआती शोरूम कीमत पर ही ध्यान न दें बल्कि उसके इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस खर्च का हिसाब भी पहले ही लगा लें. टर्बो-पेट्रोल इंजन जहां आपको बेहतरीन पिकअप देते हैं. वहीं नॉर्मल नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन शहर के ट्रैफिक में बेहतर माइलेज निकालने में मदद करते हैं. अगर आपकी मंथली रनिंग ज्यादा है तो सीएनजी वेरिएंट्स पर विचार करना आपके रनिंग कॉस्ट को काफी हद तक कम कर सकता है.
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इस लिए कोई भी नई गाड़ी फाइनल करने से पहले अपनी फैमिली के साथ शोरूम जाकर सभी ऑप्शंस की टेस्ट राइड ज़रूर लें. टेस्ट राइड लेने से आपको गाड़ी के रियर सीट कम्फर्ट, ग्राउंड क्लीयरेंस और सस्पेंशन का सही अंदाज़ा मिल पाएगा. 10 लाख रुपये का बजट एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जहां आपको माइलेज, सेफ्टी और लुक्स का बेहतरीन बैलेंस मिल जाता है. अपनी रोज़ाना की ड्राइविंग ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से सही मॉडल चुनना एक समझदारी भरा फैसला होगा.