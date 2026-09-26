SUV खरीदने का बजट 10 लाख रुपये, ये 5 मॉडल जरूर चेक करें

इस लिए कोई भी नई गाड़ी फाइनल करने से पहले अपनी फैमिली के साथ शोरूम जाकर सभी ऑप्शंस की टेस्ट राइड ज़रूर लें. टेस्ट राइड लेने से आपको गाड़ी के रियर सीट कम्फर्ट, ग्राउंड क्लीयरेंस और सस्पेंशन का सही अंदाज़ा मिल पाएगा. 10 लाख रुपये का बजट एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जहां आपको माइलेज, सेफ्टी और लुक्स का बेहतरीन बैलेंस मिल जाता है. अपनी रोज़ाना की ड्राइविंग ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से सही मॉडल चुनना एक समझदारी भरा फैसला होगा.