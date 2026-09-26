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हिंदी न्यूज़ऑटोनई Duster Hybrid मचाएगी धमाल, लॉन्च डेट से इंजन तक पढ़ें पूरी डिटेल

नई Duster Hybrid मचाएगी धमाल, लॉन्च डेट से इंजन तक पढ़ें पूरी डिटेल

रेनो की नई Duster Hybrid जल्द ही भारतीय बाजार में दस्तक देने जा रही है. जानिए 17 अक्टूबर को होने वाली इसकी लॉन्चिंग, इंजन ऑप्शन और फीचर्स की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Sep 2026 06:02 PM (IST)
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इन दिनों ऑटोमोबाइल बाजार से कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं. इस बीच रेनॉल्ट कंपनी को लेकर एक और खबर सामने आ रही है. दरअसल, लोकप्रिय एसयूवी रेनो डस्टर एक बार फिर नए और धमाकेदार अवतार में वापसी करने के लिए तैयार है. क्योंकि, कंपनी अपनी इस आइकॉनिक गाड़ी के नेक्स्ट-जनरेशन हाइब्रिड मॉडल को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुकी है. बता दें कि, अब कंपनी इसे आधुनिक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बोल्ड लुक्स और दमदार इंजन ऑप्शंस के साथ पेश करने जा रही है.

जानकारी दें दे कि, ग्राहक काफी लंबे समय से इस नई एसयूवी का इंतजार कर रहे थे और अब इसके लॉन्च शेड्यूल से पर्दा उठ चुका है.जबकि ऐसा माना जा रहा है कि, नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली डस्टर अपने सेगमेंट में हुंडई क्रेटा और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों को कड़ा मुकाबला देगी. हम आपको इस खबर में हम बताएंगे कि नई रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड में क्या-क्या नए फीचर्स, पावरफुल इंजन ऑप्शन और खास अपडेट्स मिलने वाले हैं.

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17 अक्टूबर को होगी लॉन्चिंग

बता दें कि, कार लवर्स का इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है. क्योंकि, कंपनी ने पुष्टि की है कि नई रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड को 17 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए कंपनी इस नई एसयूवी को भारतीय बाजार में उतारने जा रही है. वहीं, लॉन्च के दिन ही इसकी बुकिंग और डिलीवरी से जुड़ी पूरी टाइमलाइन भी सामने आ जाएगी. जबकि कंपनी को उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन में इसे ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा.

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मिलेगा हाइब्रिड और पेट्रोल इंजन ऑप्शंस

जानकारी दें दे कि, नई डस्टर में ग्राहकों को पावरफुल और फ्यूल-इफिशिएंट इंजन विकल्प मिलने वाले हैं. इसमें मुख्य आकर्षण 1.6-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आने वाला स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम होगा.

जो दो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करेगा. इसके अलावा इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिल सकता है जो माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक से लैस होगा. यह नया हाइब्रिड सेटअप न केवल कार को बेहतरीन पावर देगा बल्कि इसका माइलेज भी शानदार रहने वाला है.

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देखने को मिलेगा मस्कुलर डिजाइन 

बता दें कि, कंपनी नई डस्टर का एक्सटीरियर पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और मस्कुलर बनाई है. इसमें नई वाई-शेप्ड एलईडी डीआरएल, सिग्नेचर ग्रिल, रूफ रेल्स और चौड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं.

जबकि केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको एक बिल्कुल नया और प्रीमियम डैशबोर्ड देखने को मिलेगा. इसमें 10.1-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस फोन चार्जिंग और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं.

क्या रहने वाली है संभावित कीमत?

बता दें कि, कंपनी ने सुरक्षा के लिहाज से नई रेनो डस्टर में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे हाई-टेक सेफ्टी फीचर्स मिलने की पूरी उम्मीद है. वहीं, कीमत की बात करें तो मेक इन इंडिया और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आने की वजह से इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से 11 लाख रुपये के आसपास हो सकती है जबकि इसके टॉप हाइब्रिड वेरिएंट्स की कीमत 18 लाख रुपये तक जा सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 26 Sep 2026 06:02 PM (IST)
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