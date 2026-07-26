देश की सबसे सस्ती EV हो गई महंगी, अब खर्च करने होंगे इतने पैसे

अगर आप शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए छोटी और किफायती इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है. JSW MG Motor India ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार MG Comet EV की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. नई कीमतें अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से लागू की गई हैं. हालांकि यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करने होंगे. कंपनी ने कीमतें बढ़ाने के पीछे वजह बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट और दूसरे खर्च बताएं हैं.

नई कीमतों की बात करें तो MG Comet EV के Executive, Excite और Excite Fast Charger (FC) वेरिएंट की कीमत में 17,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. वहीं Exclusive और Exclusive FC वेरिएंट अब 7,000 रुपये महंगे हो गए हैं. कीमतों में बदलाव के बाद MG Comet EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.80 लाख रुपये हो गई है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 10.07 लाख रुपये तक पहुंच गई है.

क्यों बेहतर है MG Comet EV?

कीमत बढ़ने के बावजूद MG Comet EV अपने सेगमेंट की सबसे पॉपुलर और किफायती इलेक्ट्रिक कारों में बनी हुई है. इसका सबसे बड़ा फायदा इसका कॉम्पैक्ट साइज है, जिससे भीड़भाड़ वाले शहरों में इसे चलाना और पार्क करना बेहद आसान हो जाता है. यही वजह है कि यह कार खासतौर पर उन लोगों को पसंद आती है जो रोजाना ऑफिस आने-जाने या शहर के अंदर छोटी दूरी तय करने के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं.

गाड़ी के फीचर्स और परफॉर्मेंस

फीचर्स की बात करें तो MG Comet EV में कई मॉडर्न सुविधाएं दी गई हैं. इसमें डुअल 10.25-इंच स्क्रीन सेटअप मिलता है, जिसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है. इसके अलावा वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, कीलेस एंट्री, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, पावर विंडो और प्रीमियम इंटीरियर जैसे फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में खास बनाते हैं. छोटी कार होने के बावजूद इसमें यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है.

बैटरी और परफॉर्मेंस की बात करें तो MG Comet EV में 17.3 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 230 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करता है. इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर शहर की जरूरतों के हिसाब से स्मूद और शांत ड्राइविंग अनुभव देती है. कम रनिंग कॉस्ट और आसान मेंटेनेंस इसकी सबसे बड़ी खूबियों में शामिल हैं, जिसकी वजह से यह पेट्रोल कारों का अच्छा विकल्प बनकर उभरी है.

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