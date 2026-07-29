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हिंदी न्यूज़ऑटोBYD ने पेश की 210 KM रेंज वाली सस्ती EV, खूब हो रही पॉपुलर

BYD ने पेश की 210 KM रेंज वाली सस्ती EV, खूब हो रही पॉपुलर

BYD Racco in Japan: जापान में छोटी कारों की काफी मांग है क्योंकि वहां की सड़कें कई जगहों पर संकरी हैं और लोग ऐसी कारें पसंद करते हैं जो कम जगह में आसानी से चल सकें.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 29 Jul 2026 08:52 AM (IST)
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इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग के बीच दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनियां लगातार नई और किफायती कारें पेश कर रही हैं. इसी कड़ी में चीन की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD ने जापान के बाजार में अपनी नई छोटी इलेक्ट्रिक कार BYD Racco पेश की है. यह कार खासतौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो कम कीमत में एक छोटी और आरामदायक इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं. 

BYD Racco को जापान के छोटे कार सेगमेंट यानी केई कार (Kei Car) बाजार के लिए तैयार किया गया है. जापान में छोटी कारों की काफी मांग है क्योंकि वहां की सड़कें कई जगहों पर संकरी हैं और लोग ऐसी कारें पसंद करते हैं जो कम जगह में आसानी से चल सकें. BYD ने इसी जरूरत को देखते हुए Racco को कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ तैयार किया है. इस गाड़ी की कीमत सब्सिडी के बाद 20 लाख येन होगी.

इलेक्ट्रिक कार की खासियत और रेंज 

  • BYD Racco शेप में छोटी जरूर है, लेकिन कंपनी ने इसमें मॉडर्न इलेक्ट्रिक कारों वाले कई फीचर्स शामिल किए हैं. इस कार को शहरों में रोजाना इस्तेमाल के लिए बनाया गया है. इसका डिजाइन ऐसा रखा गया है जिससे अंदर बैठने वाले लोगों को ज्यादा जगह मिल सके. कार में स्लाइडिंग रियर डोर दिए गए हैं, जिससे तंग जगहों पर भी यात्रियों को बैठने और उतरने में आसानी होगी. जापान जैसे देशों में यह फीचर काफी जरूरी माना जाता है, जहां पार्किंग की जगह अक्सर कम होती है.


BYD ने पेश की 210 KM रेंज वाली सस्ती EV, खूब हो रही पॉपुलर

 

  • BYD Racco की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी और रेंज है. कंपनी के मुताबिक, इस इलेक्ट्रिक कार को एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 210 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है.वहीं इसके कुछ वेरिएंट ज्यादा रेंज देने में सक्षम होंगे. यह रेंज शहर में रोजाना आने-जाने वाले लोगों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है.ऑफिस जाने, बाजार के काम और छोटी दूरी की यात्राओं के लिए ऐसी कारें पेट्रोल कारों का अच्छा विकल्प बन सकती हैं.
  • जापान में छोटी कारों का बाजार लंबे समय से वहां की घरेलू कंपनियों के कब्जे में रहा है. Suzuki Motor Corporation, Honda Motor Co., Ltd. और अन्य जापानी कंपनियां इस सेगमेंट में मजबूत पकड़ रखती हैं. BYD का Racco के जरिए इस बाजार में उतरना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी सीधे जापान के लोकप्रिय छोटे कार सेगमेंट में मुकाबला करने की तैयारी कर रही है.

किफायती EV बनाने पर कंपनी का जोर

  • इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी चुनौती उनकी कीमत होती है.कई ग्राहक EV खरीदना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा कीमत के कारण पीछे हट जाते हैं.BYD Racco के जरिए कंपनी का लक्ष्य है कि इलेक्ट्रिक कारों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए.
  • कंपनी ने इसे किफायती इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में पेश किया है, ताकि आम ग्राहक भी EV खरीदने के बारे में सोच सकें. जापान में सब्सिडी और सरकारी योजनाओं के चलते इसकी कीमत ग्राहकों के लिए और आकर्षक हो सकती है.



BYD ने पेश की 210 KM रेंज वाली सस्ती EV, खूब हो रही पॉपुलर

बैटरी और तकनीक में BYD की ताकत

  • BYD पहले से ही बैटरी तकनीक के लिए जानी जाती है. कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कारों में मॉडर्न बैटरी सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिससे कार की सेफ्टी और परफॉर्मेंस बेहतर होती है.
  • Racco में भी कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी तकनीक को इस तरह तैयार किया है कि यह शहरों में आसान ड्राइविंग फील दे सके. इसका उद्देश्य ज्यादा पावर की बजाय बेहतर उपयोगिता और कम खर्च वाली ड्राइविंग देना है.

इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ रही मांग

  • जापान में इलेक्ट्रिक कारों की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन वहां अभी भी पेट्रोल और हाइब्रिड कारों का दबदबा है. ऐसे में BYD के लिए जापानी ग्राहकों का भरोसा जीतना एक बड़ी चुनौती होगी.
  • अगर BYD Racco को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो यह छोटी इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती है. इससे दूसरी कंपनियों पर भी कम कीमत वाली और ज्यादा सुविधाओं वाली EV लाने का दबाव बढ़ सकता है.
  • BYD Racco फिलहाल जापानी बाजार को ध्यान में रखकर बनाई गई है, लेकिन छोटी और किफायती इलेक्ट्रिक कारों की मांग दुनिया के कई देशों में बढ़ रही है. भारत जैसे बाजारों में भी ऐसी कारों की संभावना देखी जा सकती है, जहां लोग कम खर्च में शहरों के लिए बेहतर इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 29 Jul 2026 08:52 AM (IST)
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