11 साल बाद बंद होगी ये दमदार SUV, जानें क्यों?

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हिंदी न्यूज़ऑटो11 साल बाद बंद होगी लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट दमदार SUV, जानें क्यों?

11 साल बाद बंद होगी लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट दमदार SUV, जानें क्यों?

Land Rover Discovery Sport: लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट का प्रोडक्शन 11 साल बाद दिसंबर 2026 में बंद हो रहा है. जानें कंपनी के इस बड़े फैसले की वजह और मौजूदा ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Jul 2026 10:31 AM (IST)
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Land Rover Discovery Sport: भारत में बहुत पहले से लोगों में एसयूवी गाड़ी का क्रेज अलग लेवल का देखा जाता है. जबकि युवा पीढ़ी में एसयूवी पसंद करने के मामले में पीछे नहीं. लेकिन आज की यह खबर आपको बड़ा झटका दे सकती है अगर आप एसयूवी लवर हैं तो क्योंकि, एक बेहतरीन एसयूवी अब 11 साल बंद होने जा रही है. दरअसल, हम बात कर रहें हैं लैंड रोवर की बेहद लोकप्रिय और दमदार एसयूवी डिस्कवरी स्पोर्ट की. 

मिली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी दिसंबर 2026 में इस प्रीमियम कार का प्रोडक्शन पूरी तरह से रोकने की तैयारी में है. साल 2014 में फ्रीलांडर की जगह लेने वाली यह एसयूवी कंपनी की सबसे पसंदीदा गाड़ियों में से एक रही है. तो चलिए जानते हैं कि आखिर लैंड रोवर ने इस धाकड़ एसयूवी को बंद करने का फैसला क्यों लिया है.

आखिर क्यों लिया गया यह फैसला?

बता दें कि, लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट को बंद करने के पीछे कंपनी की एक बहुत बड़ी बिजनेस रणनीति छिपी हुई है. दरअसल, जैगुआर लैंड रोवर अपने पूरे पोर्टफोलियो को नया रूप दे रही है और कंपनी का पूरा फोकस अब अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर है. 

ऑटो सेक्टर में जिस तरह से ईवी का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है उसे देखते हुए कंपनी अपनी गाड़ियों की लिस्ट को थोड़ा छोटा और सिंपल बनाना चाहती है. यूके के हेलेवुड प्लांट में दिसंबर 2026 तक ही इस गाड़ी को तैयार किया जाएगा. इसके बाद इस प्लांट को पूरी तरह से नए इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा.


11 साल बाद बंद होगी लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट दमदार SUV, जानें क्यों?

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डिस्कवरी स्पोर्ट की गाड़ी का जलवा?

आपको बता दें कि, लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट ने अपने 11 साल के कार्यकाल में भारतीय बाजार के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट में भी अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई थी. यह डिस्कवरी फैमिली की सबसे किफायती और एंट्री-लेवल लग्जरी SUV के रूप में बेची जा रही थी. इस कार में पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ माइल्ड-हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड जैसे पावरफुल इंजन के ऑप्शन दिए गए थे. 

जबकि इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में इसे 7-सीटर ऑप्शन के साथ भी उतारा गया था. इस SUV में मिलने वाला टेरेन रिस्पॉन्स ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और पीवी प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसे हर तरह के रास्तों पर एक भरोसेमंद साथी बनाता था.

मौजूदा ग्राहकों और नए खरीदारों पर इसका असर

इस खबर के सामने आने के बाद कई मौजूदा कार मालिकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि उनकी गाड़ी की सर्विस का क्या होगा. हालांकि, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि कंपनी अपने पुराने ग्राहकों को स्पेयर पार्ट्स और आफ्टर-सेल्स सर्विस का सपोर्ट पहले की तरह ही देती रहेगी. 

इसके साथ ही जो लोग इस दमदार एसयूवी को खरीदने का मन बना रहे हैं. वे डीलरशिप्स पर स्टॉक खत्म होने तक इसे आसानी से खरीद सकते हैं. भारतीय बाजार में इस कार की टक्कर सीधे तौर पर बीएमडब्ल्यू X3, मर्सिडीज-बेंज GLC, ऑडी Q5 और वॉल्वो XC60 जैसी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से रही है.


11 साल बाद बंद होगी लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट दमदार SUV, जानें क्यों?

क्या भविष्य में दिखेगा इसका नया अवतार?

आपको बता दें कि, डिस्कवरी स्पोर्ट के प्रोडक्शन बंद होने की खबर के साथ ही यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कंपनी इसका कोई नया रिप्लेसमेंट लॉन्च करेगी. फिलहाल जैगुआर लैंड रोवर ने इसके किसी सीधे रिप्लेसमेंट या नई जनरेशन मॉडल की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. 

हालांकि, ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि JLR जिस नए ऑल-इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है और भविष्य में उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नई प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV बाजार में उतारी जा सकती है. फिलहाल के लिए ग्राहकों को इस 11 साल पुरानी लीजेंडरी पेट्रोल-डीजल एसयूवी को अलविदा कहने की तैयारी कर लेनी चाहिए.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 Jul 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Land Rover Discovery Sport Discovery Sport Discontinued 2026 JLR EV Transition Halewood Plant UK
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