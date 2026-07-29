11 साल बाद बंद होगी ये दमदार SUV, जानें क्यों?

Land Rover Discovery Sport: भारत में बहुत पहले से लोगों में एसयूवी गाड़ी का क्रेज अलग लेवल का देखा जाता है. जबकि युवा पीढ़ी में एसयूवी पसंद करने के मामले में पीछे नहीं. लेकिन आज की यह खबर आपको बड़ा झटका दे सकती है अगर आप एसयूवी लवर हैं तो क्योंकि, एक बेहतरीन एसयूवी अब 11 साल बंद होने जा रही है. दरअसल, हम बात कर रहें हैं लैंड रोवर की बेहद लोकप्रिय और दमदार एसयूवी डिस्कवरी स्पोर्ट की.

मिली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी दिसंबर 2026 में इस प्रीमियम कार का प्रोडक्शन पूरी तरह से रोकने की तैयारी में है. साल 2014 में फ्रीलांडर की जगह लेने वाली यह एसयूवी कंपनी की सबसे पसंदीदा गाड़ियों में से एक रही है. तो चलिए जानते हैं कि आखिर लैंड रोवर ने इस धाकड़ एसयूवी को बंद करने का फैसला क्यों लिया है.

आखिर क्यों लिया गया यह फैसला?

बता दें कि, लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट को बंद करने के पीछे कंपनी की एक बहुत बड़ी बिजनेस रणनीति छिपी हुई है. दरअसल, जैगुआर लैंड रोवर अपने पूरे पोर्टफोलियो को नया रूप दे रही है और कंपनी का पूरा फोकस अब अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर है.

ऑटो सेक्टर में जिस तरह से ईवी का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है उसे देखते हुए कंपनी अपनी गाड़ियों की लिस्ट को थोड़ा छोटा और सिंपल बनाना चाहती है. यूके के हेलेवुड प्लांट में दिसंबर 2026 तक ही इस गाड़ी को तैयार किया जाएगा. इसके बाद इस प्लांट को पूरी तरह से नए इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा.





यह भी पढ़ें: पहली बारिश से एक्सप्रेसवे फेल, क्यों बिगड़ रहा खेल?

डिस्कवरी स्पोर्ट की गाड़ी का जलवा?

आपको बता दें कि, लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट ने अपने 11 साल के कार्यकाल में भारतीय बाजार के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट में भी अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई थी. यह डिस्कवरी फैमिली की सबसे किफायती और एंट्री-लेवल लग्जरी SUV के रूप में बेची जा रही थी. इस कार में पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ माइल्ड-हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड जैसे पावरफुल इंजन के ऑप्शन दिए गए थे.

जबकि इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में इसे 7-सीटर ऑप्शन के साथ भी उतारा गया था. इस SUV में मिलने वाला टेरेन रिस्पॉन्स ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और पीवी प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसे हर तरह के रास्तों पर एक भरोसेमंद साथी बनाता था.

मौजूदा ग्राहकों और नए खरीदारों पर इसका असर

इस खबर के सामने आने के बाद कई मौजूदा कार मालिकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि उनकी गाड़ी की सर्विस का क्या होगा. हालांकि, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि कंपनी अपने पुराने ग्राहकों को स्पेयर पार्ट्स और आफ्टर-सेल्स सर्विस का सपोर्ट पहले की तरह ही देती रहेगी.

इसके साथ ही जो लोग इस दमदार एसयूवी को खरीदने का मन बना रहे हैं. वे डीलरशिप्स पर स्टॉक खत्म होने तक इसे आसानी से खरीद सकते हैं. भारतीय बाजार में इस कार की टक्कर सीधे तौर पर बीएमडब्ल्यू X3, मर्सिडीज-बेंज GLC, ऑडी Q5 और वॉल्वो XC60 जैसी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से रही है.





क्या भविष्य में दिखेगा इसका नया अवतार?

आपको बता दें कि, डिस्कवरी स्पोर्ट के प्रोडक्शन बंद होने की खबर के साथ ही यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कंपनी इसका कोई नया रिप्लेसमेंट लॉन्च करेगी. फिलहाल जैगुआर लैंड रोवर ने इसके किसी सीधे रिप्लेसमेंट या नई जनरेशन मॉडल की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

हालांकि, ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि JLR जिस नए ऑल-इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है और भविष्य में उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नई प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV बाजार में उतारी जा सकती है. फिलहाल के लिए ग्राहकों को इस 11 साल पुरानी लीजेंडरी पेट्रोल-डीजल एसयूवी को अलविदा कहने की तैयारी कर लेनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: नई Brezza के 4 वेरिएंट, किसे खरीदना समझदारी?