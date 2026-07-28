नया देसी EV स्कूटर लॉन्च, 260 KM रेंज, महज इतनी है कीमत

Avore EX Electric Bike: इन दिनों भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है. भारत में अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर की बिक्री में बेहद ही शानदार उछाल देखने को मिल रहा है. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में बढ़ते क्रेज को देखते हुए अब गुजरात की एक देसी EV कंपनी एवोर ने धमाकेदार एंट्री मारी है. कंपनी ने अपनी नई एवोर एक्स इलेक्ट्रिक बाइक सीरीज को आधिकारिक तौर पर भारत में लॉन्च कर दिया है.

बता दें कि, यह नई इलेक्ट्रिक बाइक अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा रेंज और शानदार परफॉर्मेंस का दावा कर रही है. सिंगल चार्ज में 260 किलोमीटर तक चलने वाली यह बाइक रोजाना आने-जाने वाले लोगों के लिए बेहद किफायती विकल्प साबित हो सकती है. तो चलिए आइए जानते हैं इसकी कीमत, बैटरी और सभी फीचर्स की पूरी जानकारी इस खबर में.

क्या है बाइक की शुरुआती कीमत?

बता दें कि, किफायती दाम में बेहतरीन फीचर्स देना ही इस बाइक की सबसे बड़ी पहचान मानी जा रही है. कंपनी ने एवोर एक्स सीरीज की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत महज 1.25 लाख रुपये रखी है. लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यह स्पेशल इंट्रोडक्टरी प्राइस सिर्फ शुरुआती 10,000 ग्राहकों के लिए ही लागू होगा. इसके बाद बेस वेरिएंट की कीमत बढ़कर 1.35 लाख रुपये हो जाएगी.

जबकि कंपनी ने इस सीरीज में तीन वेरिएंट्स एक्स 1, एक्स 2 और टॉप वेरिएंट एक्स 2S रखे हैं. मिड वेरिएंट EX2 की कीमत 1.49 लाख रुपये और टॉप-एंड EX2S वेरिएंट की कीमत 1.69 लाख रुपये रखी गई है. वहीं, केवल 799 रुपये के मामूली टोकन अमाउंट के साथ इसे आप ऑनलाइन प्री-बुक भी कर सकते हैं.





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पॉवरफुल बैटरी और मिलेगा दमदार रेंज

यह बाइक रेंज के मामले में मार्केट में मौजूद कई गाड़ियों को पीछे छोड़ती नजर आ रही है. एवोर एक्स 1 में 3.24 kWh क्षमता वाला बैटरी पैक दिया गया है. जो एक बार फुल चार्ज होने पर 160 किलोमीटर की रेंज देता है. वहीं, इसके मिड वेरिएंट एक्स 2 और टॉप वेरिएंट एक्स 2S में बड़ा 5 kWh का बैटरी पैक लगाया गया है.

वहीं, कंपनी का दावा है कि इसका टॉप वेरिएंट 260 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड राइडिंग रेंज प्रदान करता है. चार्जिंग को आसान बनाने के लिए इसमें इन-बिल्ट चार्जर दिया गया है. जिससे गाड़ी 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक महज 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है.

परफॉर्मेंस में कैसी है बाइक?

बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो एवोर की यह सीरीज रफ्तार के शौकीनों को भी निराश नहीं करने वाली है. बेस और मिड वेरिएंट्स में 10.5 kW की मोटर दी गई है जो 10 bhp की पावर जनरेट करती है. यह मॉडल 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में सिर्फ 3.2 सेकंड का समय लेता है और इसकी टॉप स्पीड 100 किमी/घंटा है.

वहीं, दूसरी तरफ, इसका टॉप वेरिएंट एक्स 2S ज्यादा पावरफुल 14 बीएचपी मोटर के साथ आता है. यह मॉडल महज 2.8 सेकंड में 0 से 40 की स्पीड पकड़ लेता है और 114 किमी/घंटा की मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच सकता है. इसमें राइडर को अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग 6 राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं.

मिलेंगे हाई-टेक फीचर्स

बता दें कि, टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में भी एवोर ने इस देसी बाइक में कोई कसर नहीं छोड़ी है. बाइक के फ्रंट में 7-इंच का डिजिटल TFT डिस्प्ले दिया गया है. जो AI इंटीग्रेशन के साथ आता है. इसमें 4G सिम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाई-फाई और जीपीएस नेविगेशन सपोर्ट मौजूद है.

जबकि इसके अलावा सेफ्टी और राइडिंग कम्फर्ट के लिए जियो-फेंसिंग, क्रैश अलर्ट, क्रूज कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट और सीबीएस के साथ दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं. रात के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए सिग्नेचर एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं. कंपनी बैटरी पर 5 साल की लंबी वारंटी भी दे रही है.





किन बाइक्स से होगा मुकाबला?

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एवोर एक्स सीरीज की एंट्री सीधे तौर पर रिवॉल्ट RV400, ओबेन रोर, ओला रोडस्टर और एथर जैसी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक बाइक्स को कड़ी टक्कर देगी. कम कीमत में 260 किमी जैसी लंबी रेंज, 114 किमी/घंटा की टॉप स्पीड और 2 घंटे में फास्ट चार्जिंग का कॉम्बिनेशन इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले काफी मजबूत बनाता है.

जो लोग रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं और चार्जिंग के झंझट से बचना चाहते हैं, उनके लिए यह नया ऑप्शन काफी शानदार साबित हो सकता है. देखना होगा कि आने वाले समय में भारतीय ग्राहक इस नए देसी ब्रांड को कितना पसंद करते हैं.

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