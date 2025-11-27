महिंद्रा की नई 7-सीटर प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार में 7 Airbags, क्या है इस EV के टॉप मॉडल की कीमत?

Mahindra XEV 9S With 7 Airbags: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नई इलेक्ट्रिक कार XEV 9S भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है. ऑटोमेकर्स ने पहली बार 7-सीटर सेगमेंट में ईवी लॉन्च की है. इस इलेक्ट्रिक कार में ज्यादा केबिन स्पेस और लेगरूम स्पेस दिया गया है. महिंद्रा XEV 9S में 7 एयरबैग्स दिए गए हैं. इसके साथ ही गाड़ी में ADAS लेवल-2 सिस्टम भी लगा है. महिंद्रा की इस प्रीमियम ईवी में बड़ा सनरूफ भी दिया जा रहा है.

महिंद्रा की कार के टॉप फीचर्स

महिंद्रा XEV 9S को XEV 9e का बड़ा भाई कहा जा सकता है. इस कार में तीन-रो देने के साथ ही और भी कई दमदार फीचर्स शामिल किए गए हैं. महिंद्रा XEV 9S में डिजिटल key के साथ NFC, कार्ड की और हर्मन कार्डियो ऑडियो सिस्टम लगा है. इस इलेक्ट्रिक कार में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 540-डिग्री व्यू, वेंटिलेटेड सीट्स और एयर प्यूरिफायर का फीचर भी मिलता है. ये कार INGLO आर्किटेक्चर पर बेस्ड है.

XEV 9S के टॉप मॉडल की कीमत

महिंद्रा की इस 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार का काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. अब महिंद्रा XEV 9S भारत के साथ ही ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च कर दी गई है. XEV 9S की एक्स-शोरूम प्राइस 19.95 लाख रुपये से शुरू है. महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक कार के टॉप मॉडल की कीमत 29.45 लाख रुपये है. इस कार के टॉप मॉडल में 79 kWh का बैटरी पैक लगा है, जिससे 280 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. महिंद्रा इस ईवी के लिए 14 जनवरी, 2026 से बुकिंग लेनी शुरू कर देगी और 23 जनवरी, 2026 से डिलीवर भी करने लगेगी.

It’s big. It’s bold. It’s electric.



Meet the Big New Electric XEV 9S, the a 7-seater eSUV that gives you pace for everything you want to do and everything you want to be.#XEV9S #TheBigElectric #MahindraElectricOriginSUVs @Mahindra_Auto @MahindraRise pic.twitter.com/eKkGEWJHZU — Mahindra Electric Origin SUVs (@mahindraesuvs) November 27, 2025

यह भी पढ़ें

Activa सबसे आगे, पर Jupiter, Chetak और iQube की तेज रफ्तार ने बढ़ाई टक्कर, जानें टॉप 10 स्कूटर्स का हाल