हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोऑफ-रोडिंग के लिए दमदार बाइक Ducati Desmo 450 MX लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत

ऑफ-रोडिंग के लिए दमदार बाइक Ducati Desmo 450 MX लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत

भारत में Ducati Desmo 450 MX लॉन्च हो गई है. मोटोक्रॉस सेगमेंट में 450cc इंजन, एडवांस ऑफ-रोडिंग फीचर्स और स्पोर्टी डिजाइन के साथ इसकी एंट्री हुई है. आइए इसकी कीमत और राइवल्स के बारे में जानते है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Mar 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

Ducati ने भारतीय बाजार में अपनी नई ऑफ-रोड बाइक Ducati Desmo 450 MX को लॉन्च कर दिया है. ये बाइक खास तौर पर मोटोक्रॉस और ऑफ-रोडिंग पसंद करने वालों के लिए बनाई गई है. कंपनी ने इसे ऐसे समय पर लॉन्च किया है जब भारत में एडवेंचर और ऑफ-रोड बाइकिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. Ducati की ये नई बाइक न सिर्फ दमदार है बल्कि इसकी डिजाइन भी काफी स्पोर्टी और अट्रैक्टिव है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Ducati Desmo 450 MX में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो इसे एक मॉडर्न और एडवांस बाइक बनाते हैं. इसमें अलग-अलग राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, जिससे राइडर अपनी जरूरत के हिसाब से बाइक को कंट्रोल कर सकता है. इसके अलावा इसमें DTC (ट्रैक्शन कंट्रोल), EBC (इंजन ब्रेक कंट्रोल) और फॉल डिटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं. बाइक में पावर लॉन्च और क्विक शिफ्टर अप जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. इसमें लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जो हल्की और बेहतर परफॉर्मेंस देती है. साथ ही एडजस्टेबल हैंडलबार और दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिससे कंट्रोल बेहतर रहता है. 

इंजन और परफॉर्मेंस

इस बाइक में 450cc का इंजन दिया गया है, जो करीब 46.7 किलोवाट की पावर देता है. यह इंजन खास तौर पर ऑफ-रोडिंग के लिए ट्यून किया गया है. इसमें 5 गियर दिए गए हैं, जो स्मूथ और कंट्रोल्ड राइडिंग का एक्सपीरियंस देते हैं. यह बाइक हल्की और पावरफुल होने के कारण रेसिंग और एडवेंचर दोनों के लिए अच्छी मानी जा सकती है. Ducati ने इसमें अपनी रेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिससे यह बाइक अपने सेगमेंट में अलग नजर आती है.

कीमत 

Ducati Desmo 450 MX की भारत में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 17,23,600 रुपये रखी गई है. ये बाइक सीमित डीलरशिप पर ही उपलब्ध होगी, जिनमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे शामिल हैं. इस बाइक की बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी मार्च 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है. बता दें कि ये नई ऑफ-रोड बाइक  कावासाकी केएक्स450 जैसी मोटोक्रॉस बाइकों को टक्कर देगी.

ये भी पढ़ें: मलेशिया में लॉन्च हुई Jetour T2, इन गाड़ियों को देगी सीधी टक्कर, जानें भारत में कितनी होगी कीमत?

Published at : 17 Mar 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Ducati Ducati Desmo 450 MX Ducati Bike India Ducati Off Road Bike Ducati 450 MX Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
ऑफ-रोडिंग के लिए दमदार बाइक Ducati Desmo 450 MX लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत
ऑफ-रोडिंग के लिए दमदार बाइक Ducati Desmo 450 MX लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत
ऑटो
डेली ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए चाहिए सस्ता 125cc स्कूटर? कम कीमत में मिलेंगे ये ऑप्शन्स
डेली ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए चाहिए सस्ता 125cc स्कूटर? कम कीमत में मिलेंगे ये ऑप्शन्स
ऑटो
35 KM माइलेज, पेट्रोल और बिजली से चलेगी नई Hyundai Creta, जानिए कितनी होगी कीमत?
35 KM माइलेज, पेट्रोल और बिजली से चलेगी नई Hyundai Creta, जानिए कितनी होगी कीमत?
ऑटो
भारत में लॉन्‍च हुई नई Renault Duster 2026, कीमत से लेकर फीचर्स तक जानिए सब
भारत में लॉन्‍च हुई नई Renault Duster 2026, कीमत से लेकर फीचर्स तक जानिए सब
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'डांसिंग डेथ का मारा इजरायल' ! | World War | Sansani |
Iran- Israel War: 7 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले- Trump | World War | Breaking | Abp News
'इजरायल सभी मुस्लिम देशों का दुश्मन'- Iran
LPG की किल्लत से जनता परेशान?
चुनाव से पहले तबादलों के पीछे का 'असली सच' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिले मैटरनिटी लीव, सिर्फ 3 महीने नहीं...', अडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
'बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिले मैटरनिटी लीव, सिर्फ 3 महीने नहीं...', अडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
वाराणसी: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
विश्व
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
बॉलीवुड
बॉलीवुड के बाद अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाएंगे गोविंदा? निरहुआ के संग दिखे तो शुरू हुई ऐसी चर्चा
निरहुआ के संग दिखे गोविंदा, क्या अब भोजपुरी फिल्मों में आजमाएंगे हाथ? शुरू हुई ऐसी चर्चा
विश्व
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
शिक्षा
यूपी बोर्ड में पहली बार स्टेप मार्किंग से मिलेंगे नंबर, 18 मार्च से चेक होंगी कॉपियां
यूपी बोर्ड में पहली बार स्टेप मार्किंग से मिलेंगे नंबर, 18 मार्च से चेक होंगी कॉपियां
ट्रेंडिंग
LPG संकट के बीच ट्रेन में बिकने लगे उपले! वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
LPG संकट के बीच ट्रेन में बिकने लगे उपले! वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget