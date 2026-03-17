डेली ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए चाहिए सस्ता 125cc स्कूटर? कम कीमत में मिलेंगे ये ऑप्शन्स

आज के समय में 125cc स्कूटर की मांग बढ़ रही है क्योंकि ये डेली अप-डाउन के लिए आरामदायक, माइलेज‑फ्रेंडली और बजट फिट होते हैं. खासकर जिन लोगों को स्कूल‑कॉलेज या ऑफिस के लिए जाना होता है, उनके लिए 125cc स्कूटर कम खर्च और अच्छे माइलेज के साथ मिल जाएंगे. इन स्कूटर की कीमत 80 हजार रुपये से शुरू होती है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

Suzuki Access 125

पहला स्कूटर Suzuki Access 125 है, जो एक भरोसेमंद और पॉपुलर 125cc स्कूटर है. इसके नए वर्ज़न में डिजिटल मीटर और स्मार्टफोन‑कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलती हैं. रोजाना इस्तेमाल के लिए इसे आरामदायक और आसान माना जाता है. इस स्कूटर कीमत बजट‑फ्रेंडली है और मेंटेनेंस भी कम है. सुजुकी के इस स्कूटर की कीमत 78 हजार 184 रुपये है.

TVS Jupiter 125

दूसरा स्कूटर TVS Jupiter 125 है, जिसे इंडियन फैमिली को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. स्कूटर में बड़ा स्टोरेज और कनेक्टेड डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जो स्मार्टफोन के साथ जुड़कर राइड की जानकारी दिखाता है. टीवीएस का ये स्कूटर डेली अप-डाउन के लिए है और 77 हजार रुपये एक्स-शोरूम के साथ इंडियन मार्केट में मौजूद है.

Honda Activa 125

तीसरा स्कूटर Honda Activa 125 है, जिसे देश में कई सालों से पसंद किया जा रहा है. अब इसमें डिजिटल डैशबोर्ड और स्मार्ट फीचर्स जैसी कनेक्टिविटी शामिल की गई है, जिससे राइडिंग और भी आसान और स्मार्ट हो जाती है. इस स्कूटर की कीमत की बात करें तो यह 89,652 रुपये एक्स-शोरूम है.

Yamaha Fascino 125

इसके अलावा चौथा स्कूटर Yamaha Fascino 125 है, जो हल्का, स्टाइलिश और अच्छी हैंडलिंग वाला स्कूटर है. इसमें डिजिटल कंसोल होता है जो स्मार्टफोन से जुड़ सकता है और शहर में आसानी से राइड करने लायक है. यामाहा के इस स्कूटर की कीमत 74 ,910 रुपये एक्स-शोरूम है.

TVS Ntorq 125

अगला स्कूटर TVS Ntorq है. यह उन राइडर्स के लिए है जो एडवांस टेक‑फीचर्स चाहते हैं. इसमें स्मार्टफोन पेयरिंग, नेविगेशन हेल्प और राइड डेटा जैसे फीचर्स मिलते हैं. इस स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 81,250 रुपये एक्स-शोरूम है.

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