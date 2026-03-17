Tata Sierra, Creta और Seltos से कितनी सस्ती है नई Renault Duster? यहां जानिए सारी डिटेल्स

नई Renault Duster की कीमतों को लेकर आखिरकार ऐलान कर दिया गया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में मौजूद Hyundai Creta, Kia Seltos और Tata Sierra को कैसे टक्कर दे पाती है? इस सेगमेंट में पहले से ही कड़ा मुकाबला है, ऐसे में नई डस्टर की एंट्री ने ग्राहकों के लिए ऑप्शन्स को बढ़ा दिया है.

नई Renault Duster के इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो इसमें फिलहाल हाइब्रिड ऑप्शन नहीं दिया गया है और केवल दो टर्बो पेट्रोल इंजन ही मिलते हैं. वहीं दूसरी तरफ सिएरा, क्रेटा और सेल्टोस तीनों में डीजल के साथ-साथ दो पेट्रोल इंजन विकल्प मौजूद हैं, जिससे इंजन वेरायटी के मामले में दूसरी गाड़ियां ज्यादा आगे नजर आती हैं.

पावर के मामले में कौन आगे?

पावर और परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो चारों SUV में टर्बो पेट्रोल इंजन दिए गए हैं, जिनमें डस्टर का इंजन थोड़ा ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है. हालांकि इसका बेस पेट्रोल इंजन bhp के मामले में थोड़ा कम है, लेकिन टर्बो होने की वजह से इसमें बेहतर टॉर्क मिलता है.

कीमतों का मुकाबला

अब बात कीमत की करते हैं. नई डस्टर की शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है, जबकि क्रेटा 10.79 लाख रुपये, टाटा सिएरा 11.49 लाख रुपये और सेल्टोस 10.99 लाख रुपये से शुरू होती है. इस तरह एंट्री-लेवल पर डस्टर ग्राहकों के लिए एक किफायती ऑप्शन बनकर उभरी है.

डस्टर के ज्यादा पावरफुल 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 12.99 लाख रुपये से शुरू होकर 18.49 लाख रुपये तक जाती है. वहीं क्रेटा का टर्बो पेट्रोल वेरिएंट सीमित ऑप्शन्स के साथ आता है. इसकी कीमत 19 लाख से 20 लाख रुपये के बीच है. सिएरा का टर्बो पेट्रोल 17.9 लाख रुपये से 20.99 लाख रुपये तक जाता है, जबकि सेल्टोस का टर्बो वेरिएंट 12.89 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये तक मौजूद है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो नई डस्टर अपने कंपटीटर्स के मुकाबले कम कीमत में ज्यादा पावर और फीचर्स देने की कोशिश करती है हालांकि इसमें डीजल इंजन का विकल्प नहीं दिया गया है, जो ग्राहकों के लिए कमी हो सकती है. फिर भी टर्बो पेट्रोल सेगमेंट में यह एक वैल्यू-फॉर-मनी SUV साबित हो सकती है.

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