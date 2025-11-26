एक्सप्लोरर
Activa सबसे आगे, पर Jupiter, Chetak और iQube की तेज रफ्तार ने बढ़ाई टक्कर, जानें टॉप 10 स्कूटर्स का हाल
भारत में अक्टूबर 2025 की स्कूटर सेल्स रिपोर्ट जारी हो गई है. आइए जानें Honda Activa, TVS Jupiter, Bajaj Chetak, TVS iQube और अन्य टॉप-10 स्कूटर्स की बिक्री कितनी रही और किसकी बिक्री घटी?
भारतीय टू-व्हीलर बाजार में स्कूटर हमेशा से बेहद पॉपुलर रहे हैं. बिना क्लच और गियर के आसानी से चलने वाले इन स्कूटर्स को युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी पसंद करते हैं. अक्टूबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस बार भी स्कूटर मार्केट में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. आइए देखते हैं किस स्कूटर की कितनी बिक्री हुई और कौन-सा मॉडल जनता की पहली पसंद रहै है.
Activa और Jupiter का दबदबा
- होंडा एक्टिवा ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा और अक्टूबर 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर साबित हुआ. इस महीने 3,26,551 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 22.39% बढ़त है. कुल स्कूटर बिक्री में इसकी हिस्सेदारी 44.29% रही. दूसरे नंबर पर TVS Jupiter रहा, जिसकी 1,18,888 यूनिट्स की बिक्री हुई. यह पिछले साल की तुलना में 8.37% अधिक है और मार्केट शेयर 16.13% रहा.
Access की सेल्स घटी
- Suzuki Access तीसरे नंबर पर तो रहा, लेकिन इसकी बिक्री में गिरावट आई. इसकी अक्टूबर 2025 में 70,327 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल 74,813 यूनिट्स बिकी थीं. यानी 6% की गिरावट. वहीं TVS Ntorq ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और 41,718 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथे स्थान पर रहा. इसकी बिक्री में 4.13% का इजाफा हुआ. Honda Dio ने भी तेजी दिखाई और 36,340 यूनिट्स बिकने के साथ पांचवा स्थान हासिल किया. इसकी बिक्री 9.53% बढ़ी.
Chetak और iQube
- बजाज चेतक की सेल्स अक्टूबर में काफी मजबूत रही. इसकी 34,900 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 13.89% बढ़ाई. वहीं, TVS iQube भी पीछे नहीं रहा और इसकी 31,989 यूनिट्स बिकीं. यह 10.60% की बढ़त को दिखाता है. EV सेगमेंट में दोनों स्कूटर्स ने जोरदार पकड़ बनाई.
Burgman, Destini 125 और RayZR की शानदार बढ़त
- Suzuki Burgman ने 27,058 यूनिट्स की बिक्री के साथ आठवां स्थान हासिल किया और इसकी बिक्री में 32.13% की बड़ी बढ़त देखने को मिली. नौवें नंबर पर Hero Destini 125 रहा, जिसकी सेल्स 83.93% की रिकॉर्ड बढ़त के साथ 26,754 यूनिट्स तक पहुंच गई. Yamaha RayZR ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 22,738 यूनिट्स बेचीं और पिछले साल की तुलना में 23.23% ग्रोथ हासिल की.
ये भी पढ़ें: Israel में सेल्फ ड्राइविंग कार की सवारी करते नजर आए पीयूष गोयल, ऑटोनोमस टेक्नॉलजी को लेकर जानें क्या कहा
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
हरियाणा
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
क्रिकेट
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', आत्महत्या की वजह जान हिल जाएंगे आप; जानें पूरा मामला
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL