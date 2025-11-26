हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Activa सबसे आगे, पर Jupiter, Chetak और iQube की तेज रफ्तार ने बढ़ाई टक्कर, जानें टॉप 10 स्कूटर्स का हाल

भारत में अक्टूबर 2025 की स्कूटर सेल्स रिपोर्ट जारी हो गई है. आइए जानें Honda Activa, TVS Jupiter, Bajaj Chetak, TVS iQube और अन्य टॉप-10 स्कूटर्स की बिक्री कितनी रही और किसकी बिक्री घटी?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Nov 2025 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टू-व्हीलर बाजार में स्कूटर हमेशा से बेहद पॉपुलर रहे हैं. बिना क्लच और गियर के आसानी से चलने वाले इन स्कूटर्स को युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी पसंद करते हैं. अक्टूबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस बार भी स्कूटर मार्केट में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. आइए देखते हैं किस स्कूटर की कितनी बिक्री हुई और कौन-सा मॉडल जनता की पहली पसंद रहै है.

Activa और Jupiter का दबदबा

  • होंडा एक्टिवा ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा और अक्टूबर 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर साबित हुआ. इस महीने 3,26,551 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 22.39% बढ़त है. कुल स्कूटर बिक्री में इसकी हिस्सेदारी 44.29% रही. दूसरे नंबर पर TVS Jupiter रहा, जिसकी 1,18,888 यूनिट्स की बिक्री हुई. यह पिछले साल की तुलना में 8.37% अधिक है और मार्केट शेयर 16.13% रहा.

Access की सेल्स घटी

  • Suzuki Access तीसरे नंबर पर तो रहा, लेकिन इसकी बिक्री में गिरावट आई. इसकी अक्टूबर 2025 में 70,327 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल 74,813 यूनिट्स बिकी थीं. यानी 6% की गिरावट. वहीं TVS Ntorq ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और 41,718 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथे स्थान पर रहा. इसकी बिक्री में 4.13% का इजाफा हुआ. Honda Dio ने भी तेजी दिखाई और 36,340 यूनिट्स बिकने के साथ पांचवा स्थान हासिल किया. इसकी बिक्री 9.53% बढ़ी.

Chetak और iQube

  • बजाज चेतक की सेल्स अक्टूबर में काफी मजबूत रही. इसकी 34,900 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 13.89% बढ़ाई. वहीं, TVS iQube भी पीछे नहीं रहा और इसकी 31,989 यूनिट्स बिकीं. यह 10.60% की बढ़त को दिखाता है. EV सेगमेंट में दोनों स्कूटर्स ने जोरदार पकड़ बनाई.

Burgman, Destini 125 और RayZR की शानदार बढ़त

  • Suzuki Burgman ने 27,058 यूनिट्स की बिक्री के साथ आठवां स्थान हासिल किया और इसकी बिक्री में 32.13% की बड़ी बढ़त देखने को मिली. नौवें नंबर पर Hero Destini 125 रहा, जिसकी सेल्स 83.93% की रिकॉर्ड बढ़त के साथ 26,754 यूनिट्स तक पहुंच गई. Yamaha RayZR ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 22,738 यूनिट्स बेचीं और पिछले साल की तुलना में 23.23% ग्रोथ हासिल की.

Published at : 26 Nov 2025 05:50 PM (IST)
INDIA October 2025 Activa Sales 2025 Top Scooters Jupiter Vs Activa Sales Chetak IQube Sales
