कम बजट में लग्जरी का मजा, 8 लाख से कम की ये कारें जीत रही हैं सबका दिल

Best Cars Under 8 Lakh: नई कार खरीदने का सपना लगभग हर परिवार देखता है, लेकिन अक्सर बजट सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. अच्छी बात यह है कि अब भारतीय ऑटो बाजार में कम कीमत वाली कारें भी शानदार फीचर्स और दमदार सेफ्टी के साथ आ रही हैं. पहले जहां लग्जरी फीचर्स सिर्फ महंगी गाड़ियों तक सीमित थे, वहीं अब 8 लाख रुपये से कम के बजट में भी ऐसी कारें मौजूद हैं जो स्टाइल, कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से कम नहीं हैं.

खास बात यह है कि इन कारों को परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. बेहतर माइलेज, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाले फीचर्स इन्हें खास बनाते हैं. अगर आप 2026 में बजट फ्रेंडली फैमिली कार की तलाश कर रहे हैं, तो ये विकल्प आपके लिए काफी दिलचस्प साबित हो सकते हैं.

पंच और एक्सटर, बजट में एसयूवी वाला दमदार अनुभव

भारतीय ग्राहकों के बीच कॉम्पैक्ट एसयूवी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से टाटा पंच और हुंडई एक्सटर जैसी कारें तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. टाटा पंच अपनी मजबूत सेफ्टी, ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस और एसयूवी जैसी रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 6.12 लाख रुपये है और इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है.

दूसरी तरफ हुंडई एक्सटर उन लोगों को पसंद आ रही है जो कम बजट में प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं. इसमें सनरूफ, डैशकैम और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इस सेगमेंट में इसे खास बनाते हैं. दोनों कारें शहर और हाईवे दोनों जगह शानदार ड्राइविंग अनुभव देती हैं. यही वजह है कि युवा खरीदारों और फैमिली यूजर्स के बीच इनकी मांग लगातार बढ़ रही है.

यह भी पढ़ें: 10 लाख से कम बजट में आने वाली ये कारें देती हैं सबसे ज्यादा माइलेज, फ्यूल में होगी बचत

स्विफ्ट और ट्राइबर, माइलेज और फैमिली स्पेस का शानदार कॉम्बिनेशन

अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस है तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट आज भी सबसे भरोसेमंद विकल्पों में शामिल है. नई जनरेशन स्विफ्ट अपने स्पोर्टी डिजाइन, बेहतर इंजन और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी के कारण ग्राहकों को आकर्षित कर रही है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 6.49 लाख रुपये है. वहीं बड़े परिवारों के लिए रेनॉल्ट ट्राइबर एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आती है.

यह देश की सबसे किफायती 7 सीटर कारों में शामिल है और जरूरत के हिसाब से सीटों को एडजस्ट या हटाया भी जा सकता है. इसका केबिन काफी प्रैक्टिकल है और लंबी यात्राओं के दौरान बेहतर सुविधा देता है. आज के समय में ग्राहक सिर्फ कीमत नहीं बल्कि वैल्यू फॉर मनी भी देखते हैं, और यही वजह है कि स्विफ्ट और ट्राइबर जैसी कारें बजट सेगमेंट में लगातार लोगों का दिल जीत रही हैं.

यह भी पढ़ें: लाखों रुपये के खर्च से बचना है? Automatic Gearbox की लाइफ बढ़ाने के ये तरीके जान लें