हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकम बजट में लग्जरी का मजा, 8 लाख से कम की ये कारें जीत रही हैं सबका दिल

कम बजट में लग्जरी का मजा, 8 लाख से कम की ये कारें जीत रही हैं सबका दिल

Best Cars Under 8 Lakh: कार खरीदने का सपना लगभग हर परिवार देखता है, लेकिन बजट सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. हालांकि, अब 8 लाख रुपये से कम के बजट में भी ऐसी कारें मौजूद हैं जो आसानी से खरीदा जा सकता है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 02 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Preferred Sources

Best Cars Under 8 Lakh: नई कार खरीदने का सपना लगभग हर परिवार देखता है, लेकिन अक्सर बजट सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. अच्छी बात यह है कि अब भारतीय ऑटो बाजार में कम कीमत वाली कारें भी शानदार फीचर्स और दमदार सेफ्टी के साथ आ रही हैं. पहले जहां लग्जरी फीचर्स सिर्फ महंगी गाड़ियों तक सीमित थे, वहीं अब 8 लाख रुपये से कम के बजट में भी ऐसी कारें मौजूद हैं जो स्टाइल, कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से कम नहीं हैं. 

खास बात यह है कि इन कारों को परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. बेहतर माइलेज, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाले फीचर्स इन्हें खास बनाते हैं. अगर आप 2026 में बजट फ्रेंडली फैमिली कार की तलाश कर रहे हैं, तो ये विकल्प आपके लिए काफी दिलचस्प साबित हो सकते हैं.

पंच और एक्सटर, बजट में एसयूवी वाला दमदार अनुभव

भारतीय ग्राहकों के बीच कॉम्पैक्ट एसयूवी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से टाटा पंच और हुंडई एक्सटर जैसी कारें तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. टाटा पंच अपनी मजबूत सेफ्टी, ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस और एसयूवी जैसी रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 6.12 लाख रुपये है और इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है. 

दूसरी तरफ हुंडई एक्सटर उन लोगों को पसंद आ रही है जो कम बजट में प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं. इसमें सनरूफ, डैशकैम और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इस सेगमेंट में इसे खास बनाते हैं. दोनों कारें शहर और हाईवे दोनों जगह शानदार ड्राइविंग अनुभव देती हैं. यही वजह है कि युवा खरीदारों और फैमिली यूजर्स के बीच इनकी मांग लगातार बढ़ रही है.

यह भी पढ़ें: 10 लाख से कम बजट में आने वाली ये कारें देती हैं सबसे ज्यादा माइलेज, फ्यूल में होगी बचत

स्विफ्ट और ट्राइबर, माइलेज और फैमिली स्पेस का शानदार कॉम्बिनेशन

अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस है तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट आज भी सबसे भरोसेमंद विकल्पों में शामिल है. नई जनरेशन स्विफ्ट अपने स्पोर्टी डिजाइन, बेहतर इंजन और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी के कारण ग्राहकों को आकर्षित कर रही है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 6.49 लाख रुपये है. वहीं बड़े परिवारों के लिए रेनॉल्ट ट्राइबर एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आती है. 

यह देश की सबसे किफायती 7 सीटर कारों में शामिल है और जरूरत के हिसाब से सीटों को एडजस्ट या हटाया भी जा सकता है. इसका केबिन काफी प्रैक्टिकल है और लंबी यात्राओं के दौरान बेहतर सुविधा देता है. आज के समय में ग्राहक सिर्फ कीमत नहीं बल्कि वैल्यू फॉर मनी भी देखते हैं, और यही वजह है कि स्विफ्ट और ट्राइबर जैसी कारें बजट सेगमेंट में लगातार लोगों का दिल जीत रही हैं.

यह भी पढ़ें: लाखों रुपये के खर्च से बचना है? Automatic Gearbox की लाइफ बढ़ाने के ये तरीके जान लें

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Maruti Swift Tata Punch Hyundai Exter Family Cars India Best Cars Under 8 Lakh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कम बजट में लग्जरी का मजा, 8 लाख से कम की ये कारें जीत रही हैं सबका दिल
कम बजट में लग्जरी का मजा, 8 लाख से कम की ये कारें जीत रही हैं सबका दिल
ऑटो
10 लाख से कम बजट में आने वाली ये कारें देती हैं सबसे ज्यादा माइलेज, फ्यूल में होगी बचत
10 लाख से कम बजट में आने वाली ये कारें देती हैं सबसे ज्यादा माइलेज, फ्यूल में होगी बचत
ऑटो
लाखों रुपये के खर्च से बचना है? Automatic Gearbox की लाइफ बढ़ाने के ये तरीके जान लें
लाखों रुपये के खर्च से बचना है? Automatic Gearbox की लाइफ बढ़ाने के ये तरीके जान लें
ऑटो
अब Ambassador भी हुई इलेक्ट्रिक, BaaS के साथ ही ADAS जैसे फीचर्स भी शामिल
अब Ambassador भी हुई इलेक्ट्रिक, BaaS के साथ ही ADAS जैसे फीचर्स भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

'मां बहन' में दिखेगा Madhuri Dixit का नया अंदाज, बोलीं- किरदार देखकर हो जाएंगे हैरान
2026 Royal Enfield Guerrilla 450 Apex Review | Auto Live #royalenfield
'हस्तिनापुर के वीर' में भीष्म पितामह का नया रूप दिखाएंगे Manish Wadhwa, बोले- ऐसा किरदार ठुकराना मुश्किल था
Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान की नई धमकी! क्या बंद होगा बाब अल-मंदेब? | Hormuz | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
बिहार
पेपर लीक पर चर्चा से AAP सांसद संजय सिंह को ADM ने रोका तो भड़की RJD, 'आखिर सरकार को…'
पेपर लीक पर चर्चा से AAP सांसद संजय सिंह को ADM ने रोका तो भड़की RJD, 'आखिर सरकार को…'
विश्व
लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज- चुप्पी क्यों, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है?
लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज- चुप्पी क्यों, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है?
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
बॉलीवुड
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता सेन, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से कमाती हैं करोड़ों
इंडिया
TMC की मीटिंग में पहुंचे 80 में सिर्फ 20 विधायक तो BJP ने लिए मजे, दिलीप घोष बोले- अकेले रह जाएंगे ममता-अभिषेक
TMC की मीटिंग में पहुंचे 80 में सिर्फ 20 विधायक तो BJP ने लिए मजे, दिलीप घोष बोले- अकेले रह जाएंगे ममता-अभिषेक
विश्व
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर हमला नहीं करेगा इजरायल
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर रोके हमले
ट्रेंडिंग
Monkey Viral Video : 2 लाख कैश से भरा बैग छीनकर पेड़ पर चढ़ा बंदर, कर दी नोटों की बारिश; वीडियो वायरल
2 लाख कैश से भरा बैग छीनकर पेड़ पर चढ़ा बंदर, कर दी नोटों की बारिश; वीडियो वायरल
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget