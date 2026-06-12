हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकार में Low-Profile Tyres लगवाने की सोच रहे हैं? पहले जान लें इनके बड़े नुकसान

कार में Low-Profile Tyres लगवाने की सोच रहे हैं? पहले जान लें इनके बड़े नुकसान

Low Profile Tyres Disadvantages: लो प्रोफाइल टायर कार को स्पोर्टी लुक और बेहतर हैंडलिंग देते हैं, लेकिन भारतीय सड़कों पर इनके कई नुकसान भी हैं. खरीदने से पहले इनके फायदे और नुकसान जरूर जान लें.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

Low Profile Tyres Disadvantages: आजकल कई कार मालिक अपनी गाड़ी को ज्यादा स्टाइलिश और स्पोर्टी दिखाने के लिए लो प्रोफाइल टायर लगवाना पसंद करते हैं. बड़े अलॉय व्हील और पतले साइडवॉल वाले ये टायर कार की रोड प्रजेंस को काफी बेहतर बना देते हैं. पहली नजर में कार का लुक पूरी तरह बदल जाता है और यह ज्यादा प्रीमियम दिखाई देती है. यही वजह है कि कई लोग नई कार खरीदने के बाद या फिर व्हील अपग्रेड के दौरान लो प्रोफाइल टायर का चुनाव करते हैं. 

हालांकि, केवल लुक देखकर फैसला लेना सही नहीं होता. भारतीय सड़कों की स्थिति, गड्ढे, स्पीड ब्रेकर और खराब रास्तों को देखते हुए ऐसे टायर हर किसी के लिए सही विकल्प नहीं होते. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इन टायरों के कुछ फायदे जरूर हैं, लेकिन इनके कई ऐसे नुकसान हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग पहले से नहीं जानते. इसलिए अपग्रेड करने से पहले पूरी जानकारी होना जरूरी है.

बेहतर हैंडलिंग मिलती है, लेकिन कम्फर्ट पर पड़ता है असर

लो प्रोफाइल टायर में साइडवॉल सामान्य टायरों की तुलना में काफी पतली होती है. इसकी वजह से कार को मोड़ते समय बेहतर ग्रिप और ज्यादा स्थिरता मिलती है. हाईवे पर तेज रफ्तार में ड्राइविंग करने वालों को इसका फायदा महसूस हो सकता है. लेकिन दूसरी तरफ कम साइडवॉल होने के कारण सड़क के झटके ज्यादा सीधे केबिन तक पहुंचते हैं. खराब सड़क या गड्ढों वाले रास्तों पर सफर कम आरामदायक हो सकता है. 

परिवार के साथ रोजाना इस्तेमाल करने वाले लोगों को यह अंतर आसानी से महसूस हो सकता है. यही नहीं, लंबे समय तक खराब रास्तों पर चलने से सस्पेंशन पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. इसलिए जो लोग ज्यादा आरामदायक ड्राइव चाहते हैं, उनके लिए सामान्य टायर कई बार बेहतर विकल्प साबित होते हैं.

यह भी पढ़ें: नए डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ Hyundai पेश करने जा रही नई i20, लीक हुई फोटो

गड्ढों में बढ़ सकता है नुकसान और खर्च भी होगा ज्यादा

भारतीय सड़कों पर सबसे बड़ी चुनौती गड्ढे और खराब रास्ते हैं. लो प्रोफाइल टायर में साइडवॉल कम होने की वजह से तेज झटका लगने पर टायर और व्हील दोनों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है. कई मामलों में अलॉय व्हील मुड़ सकते हैं या टायर कट भी सकता है. इसके अलावा ऐसे टायर सामान्य टायरों की तुलना में महंगे होते हैं और इन्हें बदलने का खर्च भी ज्यादा आता है. 

कुछ मामलों में माइलेज पर भी हल्का असर देखने को मिल सकता है क्योंकि बड़े व्हील और चौड़े टायर इंजन पर अतिरिक्त भार डालते हैं. अगर आपकी कार का ज्यादातर इस्तेमाल शहर की खराब सड़कों या गांव के रास्तों पर होता है, तो लो प्रोफाइल टायर लगाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए. केवल स्टाइल के लिए किया गया यह अपग्रेड बाद में जेब पर भारी पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: अर्टिगा और इनोवा की बढ़ी टेंशन, इस 7 सीटर गाड़ी ने मचाया धमाल, फीचर्स और माइलेज हैं कमाल

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Car Tyres Low Profile Tyres Tyre Upgrade Indian Roads
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कार में Low-Profile Tyres लगवाने की सोच रहे हैं? पहले जान लें इनके बड़े नुकसान
कार में Low-Profile Tyres लगवाने की सोच रहे हैं? पहले जान लें इनके बड़े नुकसान
ऑटो
Punch से लेकर Tiago तक, इस तारीख से महंगी हो जाएंगी टाटा की गाड़ियां, कंपनी ने किया ऐलान
Punch से लेकर Tiago तक, इस तारीख से महंगी हो जाएंगी टाटा की गाड़ियां, कंपनी ने किया ऐलान
ऑटो
अगर आपका 10 लाख का बजट है तो हैचबैक या सेडान में कौन-सा ऑप्शन खरीदना सही? जानिए डिटेल
अगर आपका 10 लाख का बजट है तो हैचबैक या सेडान में कौन-सा ऑप्शन खरीदना सही? जानिए डिटेल
ऑटो
Global NCAP में Sonet को मिली 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग, जानिए क्यों नहीं कर पाई अच्छा परफॉर्म?
Global NCAP में Sonet को मिली 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग, जानिए क्यों नहीं कर पाई अच्छा परफॉर्म?
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: सावधान! आ गया GODZILLA EL-NINO ! भारत पर होगा खतरनाक असर ABPLIVE
sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC Crisis: 'सयोनी घोष के बागी होने पर महुआ मोइत्रा इमोशनल, कहा- 'वो मेरी बच्ची जैसी, बेवफा नहीं हो सकतीं'
'सयोनी घोष के बागी होने पर महुआ मोइत्रा इमोशनल, कहा- 'वो मेरी बच्ची जैसी, बेवफा नहीं हो सकतीं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब, मतदाता सूची पर उठे गंभीर सवाल
यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब, मतदाता सूची पर उठे गंभीर सवाल
विश्व
Indian Sailor Death: अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय तो ईरान हुआ दु:खी, ट्रंप को सुना डाला, बोला- 'इंडिया के साथ...'
अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय तो ईरान हुआ दु:खी, ट्रंप को सुना डाला, बोला- 'इंडिया के साथ...'
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Final BO: ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
हेल्थ
Nipah Outbreak in Kerala: केरल में निपाह वायरस की दस्तक, जानें यह कैसे फैलता है और कितना खतरनाक?
केरल में निपाह वायरस की दस्तक, जानें यह कैसे फैलता है और कितना खतरनाक?
ट्रेंडिंग
Viral Theft Video: चचा के साथ खेला हो गया... खेल-खेल में पर्स-मोबाइल चोरी कर ले गए बच्चे, कंफ्यूज हो गए अंकज जी; देखें वीडियो 
चचा के साथ खेला हो गया... खेल-खेल में पर्स-मोबाइल चोरी कर ले गए बच्चे, कंफ्यूज हो गए अंकज जी; देखें वीडियो 
ABP NEWS
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
ABP NEWS
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Embed widget