कार में Low-Profile Tyres लगवाने की सोच रहे हैं? पहले जान लें इनके बड़े नुकसान

Low Profile Tyres Disadvantages: आजकल कई कार मालिक अपनी गाड़ी को ज्यादा स्टाइलिश और स्पोर्टी दिखाने के लिए लो प्रोफाइल टायर लगवाना पसंद करते हैं. बड़े अलॉय व्हील और पतले साइडवॉल वाले ये टायर कार की रोड प्रजेंस को काफी बेहतर बना देते हैं. पहली नजर में कार का लुक पूरी तरह बदल जाता है और यह ज्यादा प्रीमियम दिखाई देती है. यही वजह है कि कई लोग नई कार खरीदने के बाद या फिर व्हील अपग्रेड के दौरान लो प्रोफाइल टायर का चुनाव करते हैं.

हालांकि, केवल लुक देखकर फैसला लेना सही नहीं होता. भारतीय सड़कों की स्थिति, गड्ढे, स्पीड ब्रेकर और खराब रास्तों को देखते हुए ऐसे टायर हर किसी के लिए सही विकल्प नहीं होते. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इन टायरों के कुछ फायदे जरूर हैं, लेकिन इनके कई ऐसे नुकसान हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग पहले से नहीं जानते. इसलिए अपग्रेड करने से पहले पूरी जानकारी होना जरूरी है.

बेहतर हैंडलिंग मिलती है, लेकिन कम्फर्ट पर पड़ता है असर

लो प्रोफाइल टायर में साइडवॉल सामान्य टायरों की तुलना में काफी पतली होती है. इसकी वजह से कार को मोड़ते समय बेहतर ग्रिप और ज्यादा स्थिरता मिलती है. हाईवे पर तेज रफ्तार में ड्राइविंग करने वालों को इसका फायदा महसूस हो सकता है. लेकिन दूसरी तरफ कम साइडवॉल होने के कारण सड़क के झटके ज्यादा सीधे केबिन तक पहुंचते हैं. खराब सड़क या गड्ढों वाले रास्तों पर सफर कम आरामदायक हो सकता है.

परिवार के साथ रोजाना इस्तेमाल करने वाले लोगों को यह अंतर आसानी से महसूस हो सकता है. यही नहीं, लंबे समय तक खराब रास्तों पर चलने से सस्पेंशन पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. इसलिए जो लोग ज्यादा आरामदायक ड्राइव चाहते हैं, उनके लिए सामान्य टायर कई बार बेहतर विकल्प साबित होते हैं.

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गड्ढों में बढ़ सकता है नुकसान और खर्च भी होगा ज्यादा

भारतीय सड़कों पर सबसे बड़ी चुनौती गड्ढे और खराब रास्ते हैं. लो प्रोफाइल टायर में साइडवॉल कम होने की वजह से तेज झटका लगने पर टायर और व्हील दोनों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है. कई मामलों में अलॉय व्हील मुड़ सकते हैं या टायर कट भी सकता है. इसके अलावा ऐसे टायर सामान्य टायरों की तुलना में महंगे होते हैं और इन्हें बदलने का खर्च भी ज्यादा आता है.

कुछ मामलों में माइलेज पर भी हल्का असर देखने को मिल सकता है क्योंकि बड़े व्हील और चौड़े टायर इंजन पर अतिरिक्त भार डालते हैं. अगर आपकी कार का ज्यादातर इस्तेमाल शहर की खराब सड़कों या गांव के रास्तों पर होता है, तो लो प्रोफाइल टायर लगाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए. केवल स्टाइल के लिए किया गया यह अपग्रेड बाद में जेब पर भारी पड़ सकता है.

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