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हिंदी न्यूज़ऑटोCarअर्टिगा और इनोवा की बढ़ी टेंशन, इस 7 सीटर गाड़ी ने मचाया धमाल, फीचर्स और माइलेज हैं कमाल

अर्टिगा और इनोवा की बढ़ी टेंशन, इस 7 सीटर गाड़ी ने मचाया धमाल, फीचर्स और माइलेज हैं कमाल

7 Seater Car: अब Maruti Ertiga और Toyota Innova जैसे पुराने खिलाड़ियों के सामने नई चुनौती खड़ी होती दिख रही है. बिक्री के आंकड़े भी बताते हैं कि ग्राहकों का भरोसा इस MPV पर लगातार बढ़ रहा है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 12:26 PM (IST)
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7 Seater Car: भारतीय कार बाजार में 7 सीटर गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी बीच Kia Carens ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. फैमिली ग्राहकों के बीच पसंद की जाने वाली इस MPV ने 3 लाख से ज्यादा बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. खास बात यह है कि Carens की लोकप्रियता सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है. शानदार डिजाइन, प्रीमियम केबिन, एडवांस फीचर्स और कई इंजन ऑप्शन की वजह से यह गाड़ी लगातार ग्राहकों को आकर्षित कर रही है.

Kia ने पिछले कुछ समय में Carens Clavis और Carens Clavis EV जैसे नए मॉडल भी पेश किए हैं, जिससे इस ब्रांड को और मजबूती मिली है. यही वजह है कि अब Maruti Ertiga और Toyota Innova जैसे पुराने खिलाड़ियों के सामने नई चुनौती खड़ी होती दिख रही है. बिक्री के आंकड़े भी बताते हैं कि ग्राहकों का भरोसा इस MPV पर लगातार बढ़ रहा है.

3 लाख बिक्री का आंकड़ा पार, लगातार बढ़ रही डिमांड

फरवरी 2022 में लॉन्च हुई Kia Carens ने मई 2026 तक घरेलू बाजार में 3,01,657 यूनिट बिक्री का आंकड़ा हासिल कर लिया है. इसके अलावा 32 हजार से ज्यादा यूनिट विदेशों में भी भेजी गई हैं. Kia के पोर्टफोलियो में यह कंपनी की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन चुकी है. पिछले कुछ वर्षों में इसकी बिक्री की रफ्तार लगातार तेज हुई है. शुरुआती 1 लाख यूनिट बेचने में जहां 16 महीने से ज्यादा समय लगा था, वहीं अगले 1 लाख यूनिट पहले से कम समय में बिके.

Carens, Clavis और Clavis EV की संयुक्त मांग ने इस ग्रोथ को नई गति दी है. त्योहारों के सीजन में भी इस MPV को शानदार रिस्पॉन्स मिला. बढ़ती बिक्री से साफ है कि बड़ी फैमिली के लिए आरामदायक और फीचर लोडेड गाड़ी तलाश रहे ग्राहकों की पहली पसंद के रूप में Carens तेजी से उभर रही है.

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Clavis और EV मॉडल ने बढ़ाया गेम, फीचर्स भी हैं दमदार

Kia ने मई 2025 में Carens Clavis और इसके कुछ समय बाद Clavis EV को लॉन्च किया था. इन दोनों मॉडल्स ने Carens ब्रांड को नई पहचान दी है. Clavis में अपडेटेड स्टाइलिंग, ज्यादा वेरिएंट, 6 और 7 सीटर विकल्प, पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन जैसे कई बदलाव देखने को मिलते हैं. वहीं Clavis EV कंपनी की पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक MPV है, जो एक बार चार्ज करने पर 404 किलोमीटर से लेकर 490 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है.

इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ADAS, वेंटिलेटेड सीट, डिजिटल फीचर्स और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. यही वजह है कि फैमिली खरीदारों के साथ-साथ EV ग्राहकों का भी ध्यान इस गाड़ी की ओर बढ़ रहा है. बाजार में बढ़ती लोकप्रियता के बीच Kia Carens अब अर्टिगा और इनोवा के लिए मजबूत चुनौती बनती दिखाई दे रही है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 12 Jun 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
7 Seater Car Kia Carens Kia Sales Family MPV
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