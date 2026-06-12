नए डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ Hyundai पेश करने जा रही नई i20, लीक हुई फोटो

Hyundai की पॉपुलर हैचबैक i20 का नया मॉडल ऑफिशियली लॉन्च से पहले ही सोशल मीडिया पर लीक हो गया है. कंपनी ने इस कार के डिजाइन में काफी बड़े बदलाव किए हैं.नई i20 अब सिर्फ एक नॉर्मल हैचबैक नहीं लगती, बल्कि इसमें SUV और क्रॉसओवर जैसा लुक देने की कोशिश की गई है. यही वजह है कि इसका नया अवतार पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक नजर आ रहा है.

लीक तस्वीरों के मुताबिक, नई i20 का डिजाइन पूरी तरह बदल गया है. कार में अब ज्यादा शार्प और एंगुलर लाइन्स देखने को मिलती हैं, जिससे इसका लुक काफी मॉडर्न और दमदार लगता है. इसके अलावा कार की ग्राउंड क्लीयरेंस भी बढ़ाई गई है. इसके साथ ही बॉडी के निचले हिस्से में मोटी क्लैडिंग दी गई है, जो आमतौर पर SUV और क्रॉसओवर गाड़ियों में देखने को मिलती है. इन बदलावों की वजह से नई i20 पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत और SUV जैसी दिखाई देती है.

नई i20 का फ्रंट और साइड प्रोफाइल भी पूरी तरह नया नजर आ रहा है. इसका डिजाइन Hyundai की बड़े SUV मॉडल्स पर बेस्ड बताया जा रहा है. कंपनी ने इसमें अपनी नई डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, जिससे कार का लुक ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है.

कार का रोड प्रेजेंस और इंटीरियर

कार की शेप भी पहले से थोड़ी बड़ा दिखाई दे रही है. इससे न केवल इसकी रोड प्रेजेंस बेहतर होगी, बल्कि अंदर बैठने वालों को भी ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है. आजकल ग्राहक ऐसी कारें पसंद कर रहे हैं जो हैचबैक की सुविधा और SUV का स्टाइल दोनों प्रदान करें.नई i20 को भी इसी सोच के साथ तैयार किया गया लगता है..

इंटीरियर की बात करें तो यहां भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.नई i20 में एक बड़ा पैनोरमिक डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एक साथ जुड़े हुए नजर आते हैं. इससे डैशबोर्ड काफी मॉडर्न और हाई-टेक दिखाई देता है.कार के अंदर इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की क्वालिटी भी पहले से बेहतर बताई जा रही है, जिससे केबिन का प्रीमियम अहसास और बढ़ जाएगा.

गाड़ी का डिजाइन और इंजन ऑप्शन्स

नई Hyundai i20 में कंपनी का नया डिजाइन स्टीयरिंग व्हील भी देखने को मिल सकता है, जो हाल के कुछ इंटरनेशनल Hyundai मॉडल्स में दिया गया है. इसके अलावा डैशबोर्ड का लेआउट पहले से ज्यादा मॉडर्न नजर आता है. उम्मीद की जा रही है कि हेडरूम और लेगरूम में भी सुधार किया जाएगा, जिससे लंबा सफर ज्यादा आरामदायक बन सके.

इंजन ऑप्शन्स में भी बदलाव की उम्मीद है. नई i20 में ज्यादा टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्प मिल सकते हैं. इसके साथ ही कंपनी माइल्ड हाइब्रिड तकनीक भी दे सकती है. यह तकनीक इंजन की मदद करती है, जिससे फ्यूल की खपत कम होती है और माइलेज बेहतर मिलता है.

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