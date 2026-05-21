IPL 2026 के बाद ये पांच क्रिकेटर ले सकते हैं संन्यास, नंबर-3 पर चौंकाने वाला नाम

31 मई को आईपीएल 2026 समाप्त हो रहा है, फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा. बेंगलुरू, हैदराबाद और गुजरात प्लेऑफ में अपनी-अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं और 24 मई को लीग स्टेज खत्म होने वाला है. जैसे-जैसे यह सीजन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कुछ क्रिकेटरों के संन्यास पर चर्चा होनी शुरू हो गई है. यहां जानिए उन पांच क्रिकेटरों के बारे में, जो आईपीएल 2026 के बाद संन्यास ले सकते हैं.

1. एमएस धोनी

पिछले कई सालों से यह सिलसिला चला आ रहा है कि सीजन की समाप्ति पर एमएस धोनी की रिटायरमेंट की अटकलें शुरू हो जाती हैं. इस बार धोनी का संन्यास इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में सुरेश रैना ने उनसे आईपीएल 2027 में वापसी के बारे में सवाल पूछा था. इसपर धोनी का कहना था कि उनका शरीर अब कमजोर पड़ने लगा है.

2. अजिंक्य रहाणे

वह आईपीएल 2026 का मेगा ऑक्शन था, जब अजिंक्य रहाणे पर पहले राउंड में किसी ने बोली तक नहीं लगाई थी. अंतिम राउंड में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें खरीदा था. मगर उनकी कप्तानी में केकेआर 2025 और कहीं ना कहीं 2026 में भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने में नाकामयाब रही है. हां, कोलकाता प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, लेकिन वह पूरी तरह दूसरी टीमों पर निर्भर है. बतौर कप्तान रहाणे शायद ही टीम मैनेजमेंट का भरोसा जीत पाए हैं.

3. सुनील नरेन

आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले आन्द्रे रसेल ने आईपीएल से रिटायरमेंट लेकर चौंका दिया था. उन्हीं के हमवतन खिलाड़ी 37 वर्षीय सुनील नरेन ने इसी सीजन 200 विकेट पूरे किए हैं और संभव है कि वे अच्छी यादों के साथ इंडियन प्रीमियर लीग को अलविदा कह सकते हैं.

4. ईशांत शर्मा

ईशांत शर्मा को आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस एक भी मैच खेलने का अवसर नहीं मिला. यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि 2020 से लेकर अब तक ईशांत आईपीएल में केवल 28 मैच खेले हैं. मौकों के अभाव में हो सकता है कि ईशांत अपने आईपीएल करियर पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं.

5. लियाम लिविंगस्टोन

लियाम लिविंगस्टोन के लिए पिछले तीन आईपीएल सीजन बहुत खराब गुजरे हैं. 19 मैचों में केवल 238 रन और इस दौरान गेंदबाजी में सिर्फ 5 विकेट लिए हैं. आईपीएल 2026 के ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने उनपर 13 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, लेकिन पूरे सीजन में सिर्फ 2 मैच खेले. खराब फॉर्म के बावजूद SRH ने उनपर भरोसा दिखाया था, लेकिन अगले सीजन शायद खराब फॉर्म उन्हीं पर भारी पड़े. जैसे पंजाब किंग्स से रिलीज होने के बाद ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल से संन्यास ले लिया था, वैसे ही अगर हैदराबाद लिविंगस्टोन को रिलीज करती है तो वे भी रिटायरमेंट लेकर चौंका सकते हैं.

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