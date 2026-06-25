सिग्नल पर बार-बार कार को न्यूट्रल करना पड़ सकता है भारी, ज्यादातर ड्राइवर नहीं जानते इसका सच

Car Neutral at Traffic Light: अधिकतर देखा जाता है कि शहरों की सड़कों पर भारी ट्रैफिक और लंबे रेड लाइट्स मिलना अब बहुत आम बात हो चुकी है और इस दौरान लंबा जाम भी देखने को मिलता है. ट्रैफिक लाइट में कोई भी कार चालक जल्दी फसना नहीं चाहता है. जबकि आज हम बात करेंगे कि जब भी गाड़ी सिग्नल पर रुकती है, तो ज्यादातर ड्राइवर्स तुरंत गियर को न्यूट्रल पर डाल देते हैं.

कई लोगों का मानना है कि ऐसा करने से पेट्रोल-डीजल की बजट होती है और पैर को भी थोड़ा आराम मिलता है. लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आपकी यह छोटी सी आदत आपकी गाड़ी के गियरबॉक्स के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकती है, खासकर ऑटोमैटिक कारों में ऐसा करना भारी पड़ सकता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं. तो चलिए समझते हैं गाड़ी के ट्रैफिक में न्यूट्रल गियरबॉक्स को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है और इसके पीछे का पूरा सच.

ऑटोमैटिक कारों में आ सकती है दिक्कत

बता दें कि, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब बहुत आगे बढ़ चुका है और आजकल सड़कों पर ऑटोमैटिक (Automatic) कारों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है. अगर आपके पास भी ऑटोमैटिक कार है और आप हर छोटे सिग्नल पर इसे ड्राइव) से न्यूट्रल पर शिफ्ट करते हैं. तो आप गियरबॉक्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. बार-बार ऐसा करने से ट्रांसमिशन के अंदर मौजूद क्लच और बैंड्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है.

हर बार जब आप दोबारा ड्राइव मोड पर जाते हैं तो गियरबॉक्स को दोबारा एंगेज होना पड़ता है. जिससे अंदरूनी पार्ट्स जल्दी घिस जाते हैं और भारी खर्चा आ सकता है.

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यह तरीका अब हो चुका है पुराना

बहुत साल पहले लोगों का मानना था कि, ट्रैफिक लाइट में गाड़ी को न्यूट्रल रखने से फ्यूल बच जाता था. लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है आज की मॉडर्न कारों में एडवांस्ड फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और ऑटो स्टार्ट-स्टॉप जैसे फीचर्स मिलने लगे हैं.

जब गाड़ी ड्राइव मोड पर खड़ी रहती है तो कार की नई तकनीक खुद ही फ्यूल की सप्लाई को एकदम कम कर देता है. इसलिए बार-बार न्यूट्रल करने से कोई खास पेट्रोल नहीं बचता. अगर सिग्नल 15-20 सेकंड से छोटा है, तो गाड़ी को ड्राइव मोड पर ही ब्रेक दबाकर रोके रखना सबसे सही माना जाता है.

सुरक्षा के लिहाज से भी है यह रिस्की

बता दें कि, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी को न्यूट्रल मोड में रखने का एक बड़ा नुकसान सुरक्षा से भी जुड़ा है. मान लीजिए आप सिग्नल पर खड़े हैं और अचानक पीछे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आपकी तरफ आती है. जिससे बचने के लिए आपको तुरंत आगे बढ़ना पड़े. अगर आपकी कार न्यूट्रल पर होगी तो पहले आपको गियर बदलना पड़ेगा.

जिससे आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा. वहीं अगर कार पहले से ही ड्राइव या गियर मोड पर है तो आप तुरंत एक्सीलेटर दबाकर खुद को किसी भी बड़े एक्सीडेंट से सुरक्षित बचा सकते हैं.

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