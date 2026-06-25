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हिंदी न्यूज़ऑटोसिग्नल पर बार-बार कार को न्यूट्रल करना पड़ सकता है भारी, ज्यादातर ड्राइवर नहीं जानते इसका सच

सिग्नल पर बार-बार कार को न्यूट्रल करना पड़ सकता है भारी, ज्यादातर ड्राइवर नहीं जानते इसका सच

Car Neutral at Traffic Light: क्या आप भी ट्रैफिक सिग्नल पर बार-बार कार को न्यूट्रल मोड पर डालते हैं? जानिए क्यों आपकी यह आदत गाड़ी के गियरबॉक्स को नुकसान पहुंचा सकती है और इसके पीछे का पूरा सच.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Jun 2026 11:30 AM (IST)
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Car Neutral at Traffic Light: अधिकतर देखा जाता है कि शहरों की सड़कों पर भारी ट्रैफिक और लंबे रेड लाइट्स मिलना अब बहुत आम बात हो चुकी है और इस दौरान लंबा जाम भी देखने को मिलता है. ट्रैफिक लाइट में कोई भी कार चालक जल्दी फसना नहीं चाहता है. जबकि आज हम बात करेंगे कि जब भी गाड़ी सिग्नल पर रुकती है, तो ज्यादातर ड्राइवर्स तुरंत गियर को न्यूट्रल पर डाल देते हैं. 

कई लोगों का मानना है कि ऐसा करने से पेट्रोल-डीजल की बजट होती है और पैर को भी थोड़ा आराम मिलता है. लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आपकी यह छोटी सी आदत आपकी गाड़ी के गियरबॉक्स के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकती है, खासकर ऑटोमैटिक कारों में ऐसा करना भारी पड़ सकता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं. तो चलिए समझते हैं गाड़ी के ट्रैफिक में न्यूट्रल गियरबॉक्स को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है और इसके पीछे का पूरा सच.

ऑटोमैटिक कारों में आ सकती है दिक्कत 

बता दें कि, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब बहुत आगे बढ़ चुका है और आजकल सड़कों पर ऑटोमैटिक (Automatic) कारों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है. अगर आपके पास भी ऑटोमैटिक कार है और आप हर छोटे सिग्नल पर इसे ड्राइव) से न्यूट्रल पर शिफ्ट करते हैं. तो आप गियरबॉक्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. बार-बार ऐसा करने से ट्रांसमिशन के अंदर मौजूद क्लच और बैंड्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है. 

हर बार जब आप दोबारा ड्राइव मोड पर जाते हैं तो गियरबॉक्स को दोबारा एंगेज होना पड़ता है. जिससे अंदरूनी पार्ट्स जल्दी घिस जाते हैं और भारी खर्चा आ सकता है.

यह भी पढ़ें: नई गाड़ियों में क्यों नहीं आता हेडलाइट्स ऑफ करने का फीचर, क्यों सरकार की मजबूरी बन गया यह?  

यह तरीका अब हो चुका है पुराना

बहुत साल पहले लोगों का मानना था कि, ट्रैफिक लाइट में गाड़ी को न्यूट्रल रखने से फ्यूल बच जाता था. लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है आज की मॉडर्न कारों में एडवांस्ड फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और ऑटो स्टार्ट-स्टॉप जैसे फीचर्स मिलने लगे हैं. 

जब गाड़ी ड्राइव मोड पर खड़ी रहती है तो कार की नई तकनीक खुद ही फ्यूल की सप्लाई को एकदम कम कर देता है. इसलिए बार-बार न्यूट्रल करने से कोई खास पेट्रोल नहीं बचता. अगर सिग्नल 15-20 सेकंड से छोटा है, तो गाड़ी को ड्राइव मोड पर ही ब्रेक दबाकर रोके रखना सबसे सही माना जाता है.

सुरक्षा के लिहाज से भी है यह रिस्की

बता दें कि, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी को न्यूट्रल मोड में रखने का एक बड़ा नुकसान सुरक्षा से भी जुड़ा है. मान लीजिए आप सिग्नल पर खड़े हैं और अचानक पीछे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आपकी तरफ आती है. जिससे बचने के लिए आपको तुरंत आगे बढ़ना पड़े. अगर आपकी कार न्यूट्रल पर होगी तो पहले आपको गियर बदलना पड़ेगा. 

जिससे आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा. वहीं अगर कार पहले से ही ड्राइव या गियर मोड पर है तो आप तुरंत एक्सीलेटर दबाकर खुद को किसी भी बड़े एक्सीडेंट से सुरक्षित बचा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: नई कार खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, PUC नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 25 Jun 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Automatic Car Driving Tips Car Neutral At Traffic Light Does Neutral Save Fuel Car Gearbox Damage Reasons
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