भारत में हर महीने क्यों महंगी हो रही हैं कारें? सामने आया बेहद हैरान करने वाला जवाब
Car Price Hike in India: आपने देखा होगा की पिछले कुछ समय से भारत में हर महीने गाड़ियों के दामों में इजाफा हो रहा है. तो चलिए जानतें हैं ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है.
Car Price Hike in India: अगर आप भी साल 2026 या भविष्य में अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं. तो आपने अगर गाड़ियों के प्राइस में तुलना किया होगा तो आपने जरूर कुछ नोटिस किया होगा. अगर नहीं किया होगा तो आज हम आपको बताएंगे क्योंकि, पिछले कुछ समय से सभी कंपनियों की कारों के दाम बढ़ते जा रहे हैं.
जिसके चलते अब सभी के दिमाग में यह सवाल पैदा हो रहा है कि आखरिकार हर महीने गाड़ियों के दामों में इजाफा क्यों हो रहा है. तो चलिए बिल्कुल ही आसान भाषा में समझते हैं कि, ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है.
कच्चे माल के दामों में हुआ इजाफा
बता दें कि, भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगातार अपनी गाड़ियों के दामों में इजाफा इस लिए कर रही हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी और कच्चे माल की कीमत भी लगातार बढ़ रही हैं. जबकि गाड़ियां बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्टील, एल्युमिनियम और कीमती धातुओं के दाम पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं.
वहीं, इसके अलावा पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के संकट की वजह से माल लाने का खर्च भी दोगुना हो चुका है. जबकि डॉलर के मुकाबले भारतीय रूपया भी कम हुआ है और इसके चलते कंपनियों पर दवाब बढ़ गया है और उन्हें मजबूरन हर महीने कीमत बढ़ाना पड़ रहा है.
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आसानी से मिल रहा है कार लोन
भारत में पहले गाड़ी खरीदना बेहद ही मुश्किल काम था. क्योंकि, पहले कोई भी लोन और ईएमआई का सिस्टम नहीं था. लेकिन अब कार खरीदना बेहद ही आसान हो गया है. जिसके चलते कार की हर महीने डिमांड बढ़ती जा रही है. इसका सबसे बड़ा कारण है फाइनेंस और आसान ईएमआई का ऑप्शन. आज का ग्राहक गाड़ी की कुल कीमत देखने के बजाय यह देखता है कि उसकी जेब से हर महीने कितने रुपये कटेंगे.
जब बेस मॉडल और टॉप मॉडल की ईएमआई में सिर्फ दो या तीन हजार रुपये का अंतर होता है तो मिडिल क्लास खरीदार भी बिना ज्यादा सोचे महंगी और प्रीमियम कार चुन लेता है. ग्राहकों के बढ़ते डिमांड से भी कंपनियों भी अब दाम बढ़ाने लगी हैं. क्योंकि, कंपनी को जानती है कि ईएमआई ऑप्शन के चलते लोगों को गाड़ी खरीदने में उतना सोचना नहीं पड़ता है.
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