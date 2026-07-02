हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो10.99 लाख रुपये में मिल रही Hyundai Creta Electric, जानिए क्या है पूरा मामला

10.99 लाख रुपये में मिल रही Hyundai Creta Electric, जानिए क्या है पूरा मामला

Hyundai Creta EV Baas Price: हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक सिर्फ 10.99 लाख रुपये में? जानिए क्या है हुंडई का BAAS बैटरी सब्सक्रिप्शन प्लान, रेंज और इसके फायदे-नुकसान की पूरी जानकारी.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 02 Jul 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

Hyundai Creta EV Baas Price: इलेक्ट्रिक कारों को लेकर हर दिन कोई न कोई खबर आती रहती है. इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड अब मार्केट में बहुत ज्यादा है. जिसके चलते ऑटोमोबाइल कंपनियां भी EV गाड़ियों पर अपना फोकस शिफ्ट कर रही हैं. बता दें कि, हुंडई ने भी इलेक्ट्रिक कार को लेकर एक बड़ा ही चौंकाने वाले फैसला किया है. क्योंकि, अब हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक महज 10.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रही है. 

बता दें कि, अगर क्रेटा जैसे कार खरीदनी है तो आपको करीबन 20-22 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं. लेकिन हुंडई का यह फैसला हर किसी के होश उड़ा रहा है. तो चलिए जानतें हैं कि, आखिरकार हुंडई इलेक्ट्रिक कार इतनी सस्ते प्राइस में कैसे मिल रही है.

10.99 लाख रुपये में मिलेगी क्रेटा 

बता दें कि, हुंडई ने इस गाड़ी को इतनी कम कीमत पर उतारने के लिए BAAS यानी बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल का सहारा लिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि जब आप यह कार खरीदेंगे तो 10.99 लाख रुपये में आपको सिर्फ गाड़ी मिलेगी उसकी बैटरी नहीं. 

बैटरी आपको रेंट यानी किराए पर मिलेगी. इस मॉडल के तहत आपको कार की डिलीवरी के बाद हर किलोमीटर चलाने के हिसाब से 3.9 रुपये का अलग से रेंट देना होगा. इससे गाड़ी खरीदते समय आपकी जेब पर एक साथ बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: E20 Petrol: गन्ने से कैसे चलती है कार? जानें एथेनॉल से E20 पेट्रोल बनने का पूरा सफर

रेंज है काफी शानदार 

हुंडई क्रेटा की बैटरी भले ही रेंट पर मिलेगी पर इसकी परफॉर्मेंस और रेंज में कंपनी ने कोई कंजूसी नहीं की है. क्रेटा इलेक्ट्रिक में दो बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं. एक 42 kWh की शॉर्ट रेंज और दूसरी 51.4 kWh की लॉन्ग रेंज बैटरी. 

एआरएआई के मुताबिक, क्रेटा कार एक सिंगल चार्ज में पूरे 510 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है. इसके साथ ही कंपनी ग्राहकों की टेंशन दूर करने के लिए बैटरी पर पूरे 8 साल की वारंटी दे रही है जो इस डील को काफी सही बनाती है.

कम EMI में कार होगी आपकी 

बता दें कि, बैटरी की कीमत कार के प्राइज से हटने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपकी कार लोन की राशि बहुत कम हो जाती है. इससे आपकी हर महीने की ईएमआई बेहद सस्ती हो जाती है. 

जबकि इसके अलावा हुंडई इस गाड़ी के साथ 7.4 kW का फास्ट वॉल-बॉक्स होम चार्जर भी दे रही है. जिससे घर पर कार चार्ज करना आसान हो जाएगा. साथ ही गाड़ी में बैठने और उतरने को आरामदायक बनाने के लिए इसमें साइड फुट-स्टेप भी दिया गया है.

फायदे के साथ नुकसान भी है 

हालांकि, यह स्कीम उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनकी डेली रनिंग बहुत ज्यादा है और जो शुरुआत में मोटी रकम नहीं फंसाना चाहते. लेकिन इस डील में फायदे के साथ घाटा भी है. 

क्योंकि, लंबे समय तक कार रखने वालों के लिए हर महीने रेंट देना थोड़ा सिरदर्द बन सकता है. इसके अलावा भविष्य में जब आप इस कार को सेकंड हैंड मार्केट में बेचने जाएंगे तो बिना बैटरी वाली गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी बेहद कम हो जाएगा।

यह भी पढ़ें: इतनी महंगी Skoda SUV मिनटों में Sold Out, जानिए क्या है इसकी खासियत

Published at : 02 Jul 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Electric Creta Ev Baas Price Creta Electric 10.99 Lakh Creta Ev Range
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
10.99 लाख रुपये में मिल रही Hyundai Creta Electric, जानिए क्या है पूरा मामला
10.99 लाख रुपये में मिल रही Hyundai Creta Electric, जानिए क्या है पूरा मामला
ऑटो
इतनी महंगी Skoda SUV मिनटों में Sold Out, जानिए क्या है इसकी खासियत
इतनी महंगी Skoda SUV मिनटों में Sold Out, जानिए क्या है इसकी खासियत
ऑटो
Tata Sierra EV के सामने क्यों फीकी पड़ सकती हैं Creta Electric और Curvv EV?
Tata Sierra EV के सामने क्यों फीकी पड़ सकती हैं Creta Electric और Curvv EV?
ऑटो
EV मार्केट में किसका दबदबा? Tesla या BYD, आंकड़े कर देंगे हैरान
EV मार्केट में किसका दबदबा? Tesla या BYD, आंकड़े कर देंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रूढ़िवादी या रियलिटी? फिल्म 'Toxic' में महिलाओं के चित्रण पर इंटरनेट पर छिड़ी जंग। (02-07-2026)
Super Subbu Review: बिना अश्लीलता के देती है जरूरी Sex Education
पति ब्रह्मचारी :😱Suraj का गॉडफादर अवतार, Isha की किडनैपिंग के पीछे छुपा है घर का बड़ा राज #sbs
Shri Ram से मर्यादा, Mahadev से संतुलन सीखिए' - Ashutosh Rana
India-Japan के बीच कई बड़ी Deal, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीच समंदर में दिखा इंडियन नेवी का दम, जब भारतीय जहाज को डकैतों ने की लूटने की कोशिश, यूं खदेड़ा
बीच समंदर में दिखा इंडियन नेवी का दम, जब भारतीय जहाज को डकैतों ने की लूटने की कोशिश, यूं खदेड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा की 'मुराद' नहीं होगी पूरी? बदला लेने की ताक में कमाल अख्तर और ST हसन!
मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा की 'मुराद' नहीं होगी पूरी? बदला लेने की ताक में कमाल अख्तर और ST हसन!
बॉलीवुड
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ, कहा- 'सारा संसार दुखी है'
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को मौका ना देने पर सुनील गावस्कर का बड़ा बयान, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
वैभव सूर्यवंशी को मौका ना देने पर सुनील गावस्कर का बड़ा बयान, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौर पर आयीं जापान PM ताकाइची ने क्या-क्या कहा
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौर पर आयीं जापान PM ने क्या-क्या कहा
इंडिया
Ketan Agarwal Murder Case: क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
इंडिया
Explained: NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटा लो या फिर विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटें या विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
कार
इतनी महंगी Skoda SUV मिनटों में Sold Out, जानिए क्या है इसकी खासियत
इतनी महंगी Skoda SUV मिनटों में Sold Out, जानिए क्या है इसकी खासियत
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget