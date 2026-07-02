10.99 लाख रुपये में मिल रही Hyundai Creta Electric, जानिए क्या है पूरा मामला

Hyundai Creta EV Baas Price: इलेक्ट्रिक कारों को लेकर हर दिन कोई न कोई खबर आती रहती है. इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड अब मार्केट में बहुत ज्यादा है. जिसके चलते ऑटोमोबाइल कंपनियां भी EV गाड़ियों पर अपना फोकस शिफ्ट कर रही हैं. बता दें कि, हुंडई ने भी इलेक्ट्रिक कार को लेकर एक बड़ा ही चौंकाने वाले फैसला किया है. क्योंकि, अब हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक महज 10.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रही है.

बता दें कि, अगर क्रेटा जैसे कार खरीदनी है तो आपको करीबन 20-22 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं. लेकिन हुंडई का यह फैसला हर किसी के होश उड़ा रहा है. तो चलिए जानतें हैं कि, आखिरकार हुंडई इलेक्ट्रिक कार इतनी सस्ते प्राइस में कैसे मिल रही है.

10.99 लाख रुपये में मिलेगी क्रेटा

बता दें कि, हुंडई ने इस गाड़ी को इतनी कम कीमत पर उतारने के लिए BAAS यानी बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल का सहारा लिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि जब आप यह कार खरीदेंगे तो 10.99 लाख रुपये में आपको सिर्फ गाड़ी मिलेगी उसकी बैटरी नहीं.

बैटरी आपको रेंट यानी किराए पर मिलेगी. इस मॉडल के तहत आपको कार की डिलीवरी के बाद हर किलोमीटर चलाने के हिसाब से 3.9 रुपये का अलग से रेंट देना होगा. इससे गाड़ी खरीदते समय आपकी जेब पर एक साथ बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा.

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रेंज है काफी शानदार

हुंडई क्रेटा की बैटरी भले ही रेंट पर मिलेगी पर इसकी परफॉर्मेंस और रेंज में कंपनी ने कोई कंजूसी नहीं की है. क्रेटा इलेक्ट्रिक में दो बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं. एक 42 kWh की शॉर्ट रेंज और दूसरी 51.4 kWh की लॉन्ग रेंज बैटरी.

एआरएआई के मुताबिक, क्रेटा कार एक सिंगल चार्ज में पूरे 510 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है. इसके साथ ही कंपनी ग्राहकों की टेंशन दूर करने के लिए बैटरी पर पूरे 8 साल की वारंटी दे रही है जो इस डील को काफी सही बनाती है.

कम EMI में कार होगी आपकी

बता दें कि, बैटरी की कीमत कार के प्राइज से हटने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपकी कार लोन की राशि बहुत कम हो जाती है. इससे आपकी हर महीने की ईएमआई बेहद सस्ती हो जाती है.

जबकि इसके अलावा हुंडई इस गाड़ी के साथ 7.4 kW का फास्ट वॉल-बॉक्स होम चार्जर भी दे रही है. जिससे घर पर कार चार्ज करना आसान हो जाएगा. साथ ही गाड़ी में बैठने और उतरने को आरामदायक बनाने के लिए इसमें साइड फुट-स्टेप भी दिया गया है.

फायदे के साथ नुकसान भी है

हालांकि, यह स्कीम उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनकी डेली रनिंग बहुत ज्यादा है और जो शुरुआत में मोटी रकम नहीं फंसाना चाहते. लेकिन इस डील में फायदे के साथ घाटा भी है.

क्योंकि, लंबे समय तक कार रखने वालों के लिए हर महीने रेंट देना थोड़ा सिरदर्द बन सकता है. इसके अलावा भविष्य में जब आप इस कार को सेकंड हैंड मार्केट में बेचने जाएंगे तो बिना बैटरी वाली गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी बेहद कम हो जाएगा।

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