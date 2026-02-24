दिल्ली-एनसीआर में Kinetic DX EV की एंट्री, कंपनी ने खोले 3 नए शोरूम

पुणे बेस्ड काइनेटिक इंडिया की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यूनिट काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स ने दिल्ली-एनसीआर में अपनी शानदार शुरुआत कर दी है. कंपनी ने गुरुग्राम, नोएडा और दक्षिण दिल्ली में तीन एक्सक्लूसिव डीलरशिप खोलकर उत्तरी भारत में अपने विस्तार की शुरुआत की है. महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में सफल लॉन्च के बाद अब कंपनी राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से नेटवर्क बढ़ा रही है. जल्द ही फरीदाबाद में भी एक नया शोरूम खुलने की उम्मीद है.

दिल्ली-एनसीआर में कहां खुले हैं नए शोरूम?

दिल्ली-एनसीआर में काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स के नए शोरूम गुरुग्राम में राधावल्लभ सॉल्युशंस एलएलपी, नोएडा में फेलिक्स ऑटोवर्क्स एलएलपी और दक्षिण दिल्ली में चहल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रेगुलेट किए जाएंगे. इन सभी डीलरशिप पर सेल्स, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की सुविधा उपलब्ध होगी. इससे ग्राहकों को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के बाद बेहतर सर्विस सपोर्ट मिलेगा और ओनरशिप का एक्सपीरियंस भी आसान होगा.

कंपनी ने क्या कहा?

काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजिंक्य फिरोदिया ने कहा कि नॉर्थ इंडिया में एंट्री कंपनी के लिए एक बड़ा और अहम कदम है. दिल्ली-एनसीआर देश के सबसे महत्वपूर्ण मोबिलिटी मार्केट में से एक है, इसलिए यहां मौजूदगी बनाना रणनीतिक रूप से काफी जरूरी है. उन्होंने बताया कि Kinetic DX EV कंपनी के लोकप्रिय टू-व्हीलर का इलेक्ट्रिक अवतार है, जो पुराने क्लासिक डिजाइन को मॉडर्न इंजीनियरिंग के साथ जोड़ता है.

Kinetic DX EV की कीमत और खासियत

Kinetic DX EV दो वेरिएंट में उपलब्ध है. इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 1,11,499 रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट DX Plus की कीमत 1,17,499 रुपये रखी गई है. इसमें 2.6 kWh की बैटरी दी गई है, जो 116 किलोमीटर तक की IDC रेंज देती है और इसकी टॉप स्पीड 90 किमी प्रति घंटा है. इसमें 4.8 kW पावर वाला BLDC हब मोटर मिलता है. फीचर्स की बात करें तो 8.8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, कीलेस एंट्री, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रिवर्स मोड, हिल होल्ड असिस्ट और हेक्सागोनल एलईडी हेडलैंप जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा 37 लीटर की बड़ी अंडर-सीट स्टोरेज भी मिलती है. यह स्कूटर वाइट, ब्लू, ब्लैक, रेड और सिल्वर रंगों में उपलब्ध है.

