पेट्रोल की झंझट खत्म! 315 KM रेंज वाली Tata Tiago EV कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी?

पेट्रोल की झंझट खत्म! 315 KM रेंज वाली Tata Tiago EV कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी?

Tata Tiago EV Range: टाटा टियागो ईवी दो वेरिएंट में आती है. इसके बेस मॉडल में फुल चार्ज पर 250 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जबकि टॉप वैरिएंट में यह रेंज 315 किलोमीटर तक जाती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 10:23 AM (IST)
Preferred Sources

इंडियन ऑटो मार्केट में लोगों को ऐसी कार की तलाश में रहते हैं, जो कि डेली अप डाउन के लिए परफेक्ट साबित हो. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद गाड़ी चलाना महंगा हो गया है. ऐसे में हर कोई एक ऐसी कार चाहता है जो किफायती कीमत में न केवल अच्छा माइलेज दे, बल्कि फीचर्स में भी जबरदस्त हो. ऐसे में आपके लिए इलेक्ट्रिक कारें बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती हैं. 

इलेक्ट्रिक कार चलाने का खर्च कम होता है. इसलिए धीरे-धीरे लोग इलेक्ट्रिक कार की तरफ स्विच कर रहे हैं. ऐसी ही एक EV टाटा टियागो भी है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसे फुल पेमेंट देकर खरीदें. इसे हर महीने EMI देकर भी खरीदा जा सकता है. आइए इस EV के फाइनेंस प्लान के बारे में जानते हैं. 

हर महीने कितनी EMI पर मिलेगी Tata Tiago?

अगर आप दिल्ली में टाटा टियागो ईवी का बेस वेरिएंट खरीदते हैं, तो RTO शुल्क और इंश्योरेंस अमाउंट मिलाकर लगभग 8.40 लाख रुपये देने होंगे.  टियागो EV खरीदने के अगर आप 3 लाख रुपये डाउन पेमेंट के तौर पर जमा करते हैं, तो बाकि की राशि के लिए 5.31 लाख रुपये बैंक से लोन लेना होगा.

इसके साथ ही अगर आपको यह अमाउंट 7 साल के लिए 9.8 फीसदी ब्याज दर से मिलता है, तो EMI लगभग 8,793 रुपये भरनी होगी. 7 साल के लिए कार लोन लेने पर आपको ब्याज के तौर पर करीब डेढ़ लाख रुपये देने होंगे. 

कितनी है EV की पावर और रेंज?

टाटा टियागो ईवी दो वेरिएंट में आती है. इसके बेस मॉडल में फुल चार्ज पर 250 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जबकि टॉप वैरिएंट में यह रेंज 315 किलोमीटर तक जाती है. टियागो ईवी के टॉप वैरिएंट में 24kWh की बैटरी मिलती है. इस EV को DC 25kW फास्ट चार्जर से 10-80 फीसदी तक 58 मिनट में चार्ज किया जा सकता है, तो वहीं, रेगुलर 15Amp होम चार्जर से फुल चार्ज होने में 15 से 18 घंटे का समय लग जाता है. 

Published at : 23 Feb 2026 10:23 AM (IST)
Advertisement

