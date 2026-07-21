INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल चार्ज में दौड़ेगी 700 KM, बेहद खास है Tata की ये अपकमिंग EV, जानिए क्या है खासियत?

फुल चार्ज में दौड़ेगी 700 KM, बेहद खास है Tata की ये अपकमिंग EV, जानिए क्या है खासियत?

Tata Upcoming EV: नई Avinya में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल टेक्नोलॉजी, एडवांस कनेक्टेड कार फीचर्स और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिए जा सकते हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 21 Jul 2026 10:04 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. इसी को देखते हुए टाटा मोटर्स भी अपने ईवी पोर्टफोलियो को तेजी से मजबूत कर रही है. कंपनी अब तक की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV Avinya को लॉन्च करने की तैयारी में जुटी हुई है.

इस नई इलेक्ट्रिक SUV को पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. हालांकि टेस्टिंग के समय पूरी गाड़ी को कवर से ढका गया था, लेकिन इसके डिजाइन और आकार से कई अहम डिटेल्स सामने आई हैं. यह टाटा की अब तक की सबसे एडवांस और लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे साल 2027 में बाजार में उतारा जा सकता है.

टेस्टिंग के दौरान ये चीजें आई नजर

टाटा मोटर्स Avinya को अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक कारों से बिल्कुल अलग पहचान देना चाहती है. कंपनी इसे एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक ब्रांड के रूप में पेश करेगी, जिसमें नई तकनीक, शानदार डिजाइन और लग्जरी फील पर खास जोर रहेगा. यही वजह है कि यह SUV कंपनी की मौजूदा Nexon EV, Curvv EV और Harrier EV जैसी गाड़ियों से ऊपर की कैटेगरी में रखी जाएगी.

टेस्टिंग के दौरान भले ही कार पूरी तरह ढकी हुई थी, लेकिन इसकी बॉडी का आकार काफी हद तक दिखाई दिया. इसमें लंबा व्हीलबेस, आगे की तरफ छोटा ओवरहैंग और पीछे की ओर हल्की ढलान वाली रूफलाइन देखने को मिली. यह डिजाइन इसे स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देता है. इसके अलावा कार का आकार भी काफी बड़ा नजर आया, जिससे अंदर यात्रियों को ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है.

गाड़ी का फ्रंट डिजाइन और फीचर्स

कार के फ्रंट डिजाइन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह बंद ग्रिल दी जा सकती है. बंपर के किनारों पर वर्टिकल एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स और बेहद पतली एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स मिलने की उम्मीद है. साइड प्रोफाइल में फ्लश डोर हैंडल, बड़े एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और सामान्य ORVM देखने को मिले. वहीं पीछे की तरफ रैपअराउंड टेललाइट्स और रूफ स्पॉइलर इसे और भी आकर्षक बनाएंगे. हालांकि टेस्टिंग मॉडल के इंटीरियर की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसमें पूरी तरह मॉडर्न और मिनिमलिस्ट केबिन मिलेगा.

कार के अंदर लाउंज जैसी आरामदायक सीटिंग, बड़े डिजिटल डिस्प्ले, प्रीमियम क्वालिटी के सस्टेनेबल मैटेरियल और कई एडवांस कनेक्टेड फीचर्स दिए जा सकते हैं. कंपनी का फोकस इस कार में यात्रियों को ज्यादा आराम और हाई-टेक फील देने पर रहेगा.

गाड़ी की बैटरी और रेंज 

बैटरी और रेंज को लेकर कंपनी ने अभी जानकारी साझा नहीं की है. हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 70kWh से 80kWh क्षमता का बड़ा बैटरी पैक मिल सकता है. इतनी बड़ी बैटरी के साथ यह SUV लंबी ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम हो सकती है. इसके अलावा इसमें हाई-स्पीड डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की भी उम्मीद है, जिससे कम समय में बैटरी चार्ज हो सकेगी. यह गाड़ी फुल चार्ज पर 700 किलोमीटर तक रेंज दे सकती है. 

नई Avinya में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल टेक्नोलॉजी, एडवांस कनेक्टेड कार फीचर्स और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिए जा सकते हैं. इससे यह SUV भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार साबित हो सकती है. 

यह भी पढ़ें:-

नए कलर और शानदार लुक के साथ आई Suzuki Hayabusa, जानिए बाइक की खासियत 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 21 Jul 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Tata Avinya Tata Avinya Testing Tata Upcoming EV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
फुल चार्ज में दौड़ेगी 700 KM, बेहद खास है Tata की ये अपकमिंग EV, जानिए क्या है खासियत?
फुल चार्ज में दौड़ेगी 700 KM, बेहद खास है Tata की ये अपकमिंग EV, जानिए क्या है खासियत?
ऑटो
नए कलर और शानदार लुक के साथ आई Suzuki Hayabusa, जानिए बाइक की खासियत
नए कलर और शानदार लुक के साथ आई Suzuki Hayabusa, जानिए बाइक की खासियत
ऑटो
इलेक्ट्रिक कार का बैटरी पैक क्यों हो जाता है खराब, जानिए डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करें?
इलेक्ट्रिक कार का बैटरी पैक क्यों हो जाता है खराब, जानिए डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करें?
ऑटो
Best Selling 7 Seater Car:देश की सबसे सस्ती 7 सीटर, 2026 की छमाही में बनी बेस्ट सेलिंग कार
देश की सबसे सस्ती 7 सीटर, 2026 की छमाही में बनी बेस्ट सेलिंग कार
Advertisement

वीडियोज

DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद तक आज भी मार्च करेगी CJP ? अभिजीत दीपके ने किया बड़ा दावा, जानें क्या है प्लान
संसद तक आज भी मार्च करेगी CJP ? अभिजीत दीपके ने किया बड़ा दावा, जानें क्या है प्लान
दिल्ली NCR
अनशन के 24वें दिन कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सामने आया ताजा हेल्थ अपडेट
अनशन के 24वें दिन कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सामने आया ताजा हेल्थ अपडेट
स्पोर्ट्स
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
इंडिया
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
बॉलीवुड
The Odyssey BO Collection Day 4: मंडे टेस्ट में 'द ओडिसी' ने किया टॉप, चौथे दिन धुआंधार छापे नोट, बनाने वाली है इतना बड़ा रिकॉर्ड
मंडे टेस्ट में 'द ओडिसी' ने किया टॉप, चौथे दिन धुआंधार छापे नोट, बनाने वाली है इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कलकत्ता HC ने रेप के आरोप में इस IPL क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का दिया आदेश, जानिए कौन है वो खिलाड़ी
कलकत्ता HC ने रेप के आरोप में इस IPL क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का दिया आदेश, जानिए कौन है वो खिलाड़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रात भर संसद में धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद, बोले- 'छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज जलियांवाला बाग के बराबर'
रात भर संसद में धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद, बोले- 'छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज जलियांवाला बाग के बराबर'
हेल्थ
Cyclospora Infection: तेजी से फैल रही यह खतरनाक बीमारी, दिन में 30 बार जाना पड़ रहा टॉयलेट, दवाएं फेल
तेजी से फैल रही यह खतरनाक बीमारी, दिन में 30 बार जाना पड़ रहा टॉयलेट, दवाएं फेल
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget