फुल चार्ज में दौड़ेगी 700 KM, बेहद खास है Tata की ये अपकमिंग EV, जानिए क्या है खासियत?

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. इसी को देखते हुए टाटा मोटर्स भी अपने ईवी पोर्टफोलियो को तेजी से मजबूत कर रही है. कंपनी अब तक की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV Avinya को लॉन्च करने की तैयारी में जुटी हुई है.

इस नई इलेक्ट्रिक SUV को पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. हालांकि टेस्टिंग के समय पूरी गाड़ी को कवर से ढका गया था, लेकिन इसके डिजाइन और आकार से कई अहम डिटेल्स सामने आई हैं. यह टाटा की अब तक की सबसे एडवांस और लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे साल 2027 में बाजार में उतारा जा सकता है.

टेस्टिंग के दौरान ये चीजें आई नजर

टाटा मोटर्स Avinya को अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक कारों से बिल्कुल अलग पहचान देना चाहती है. कंपनी इसे एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक ब्रांड के रूप में पेश करेगी, जिसमें नई तकनीक, शानदार डिजाइन और लग्जरी फील पर खास जोर रहेगा. यही वजह है कि यह SUV कंपनी की मौजूदा Nexon EV, Curvv EV और Harrier EV जैसी गाड़ियों से ऊपर की कैटेगरी में रखी जाएगी.

टेस्टिंग के दौरान भले ही कार पूरी तरह ढकी हुई थी, लेकिन इसकी बॉडी का आकार काफी हद तक दिखाई दिया. इसमें लंबा व्हीलबेस, आगे की तरफ छोटा ओवरहैंग और पीछे की ओर हल्की ढलान वाली रूफलाइन देखने को मिली. यह डिजाइन इसे स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देता है. इसके अलावा कार का आकार भी काफी बड़ा नजर आया, जिससे अंदर यात्रियों को ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है.

गाड़ी का फ्रंट डिजाइन और फीचर्स

कार के फ्रंट डिजाइन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह बंद ग्रिल दी जा सकती है. बंपर के किनारों पर वर्टिकल एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स और बेहद पतली एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स मिलने की उम्मीद है. साइड प्रोफाइल में फ्लश डोर हैंडल, बड़े एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और सामान्य ORVM देखने को मिले. वहीं पीछे की तरफ रैपअराउंड टेललाइट्स और रूफ स्पॉइलर इसे और भी आकर्षक बनाएंगे. हालांकि टेस्टिंग मॉडल के इंटीरियर की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसमें पूरी तरह मॉडर्न और मिनिमलिस्ट केबिन मिलेगा.

कार के अंदर लाउंज जैसी आरामदायक सीटिंग, बड़े डिजिटल डिस्प्ले, प्रीमियम क्वालिटी के सस्टेनेबल मैटेरियल और कई एडवांस कनेक्टेड फीचर्स दिए जा सकते हैं. कंपनी का फोकस इस कार में यात्रियों को ज्यादा आराम और हाई-टेक फील देने पर रहेगा.

गाड़ी की बैटरी और रेंज

बैटरी और रेंज को लेकर कंपनी ने अभी जानकारी साझा नहीं की है. हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 70kWh से 80kWh क्षमता का बड़ा बैटरी पैक मिल सकता है. इतनी बड़ी बैटरी के साथ यह SUV लंबी ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम हो सकती है. इसके अलावा इसमें हाई-स्पीड डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की भी उम्मीद है, जिससे कम समय में बैटरी चार्ज हो सकेगी. यह गाड़ी फुल चार्ज पर 700 किलोमीटर तक रेंज दे सकती है.

नई Avinya में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल टेक्नोलॉजी, एडवांस कनेक्टेड कार फीचर्स और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिए जा सकते हैं. इससे यह SUV भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार साबित हो सकती है.

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