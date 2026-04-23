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हिंदी न्यूज़ऑटोKia Seltos Mileage: नई Kia Seltos खरीदने से पहले जानें पेट्रोल-डीजल माइलेज की पूरी डिटेल

Kia Seltos Mileage: नई Kia Seltos खरीदने से पहले जानें पेट्रोल-डीजल माइलेज की पूरी डिटेल

Kia ने जनवरी 2026 में भारत में नई जनरेशन Seltos लॉन्च की थी और अब इस SUV के ARAI सर्टिफाइड माइलेज की डिटेल सामने आ गई है. आइए पेट्रोल और डीजल वेरिएंट का पूरा माइलेज विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Apr 2026 06:06 PM (IST)
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अगर आप नई Kia Seltos खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो माइलेज जानना बहुत जरूरी है. Kia ने जनवरी 2026 में इसका नया मॉडल लॉन्च किया था, जिसमें पेट्रोल और डीजल के तीन इंजन विकल्प मिलते हैं. इसकी शुरुआती कीमत करीब 10.99 लाख रुपये है और यह अपने सेगमेंट की सबसे पॉपुलर SUV में से एक है. इस SUV का माइलेज इंजन और गियरबॉक्स के हिसाब से अलग-अलग है, इसलिए सही वेरिएंट चुनने के लिए आइए विस्तार से जानते हैं.

 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ऑप्शन

Kia Seltos का डीजल वेरिएंट माइलेज के मामले में सबसे आगे है. इसमें 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, जो 114bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क देता है. iMT गियरबॉक्स के साथ यह SUV करीब 19.4 kmpl का माइलेज देती है, जो लंबी दूरी और ज्यादा चलने वालों के लिए काफी अच्छा माना जाता है. अगर आप रोजाना ज्यादा ड्राइव करते हैं या फ्यूल बचाना चाहते हैं, तो डीजल वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा.

पेट्रोल वेरिएंट

पेट्रोल में Kia Seltos कई विकल्प देती है. इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 133bhp की पावर देता है और 16.5 kmpl का माइलेज देता है, चाहे आप मैनुअल लें या iVT ऑटोमैटिक. इसके अलावा ज्यादा पावर वाला 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है. यह इंजन 158bhp की पावर देता है. iMT गियरबॉक्स के साथ इसका माइलेज 15.6 kmpl है, जबकि DCT ऑटोमैटिक में यह 17.5 kmpl तक जाता है. पेट्रोल वेरिएंट उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्मूद ड्राइविंग और कम आवाज वाला इंजन चाहते हैं.

फीचर्स और सेफ्टी

Kia Seltos सिर्फ माइलेज ही नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी आगे है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा टचस्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी की बात करें तो इसे Bharat NCAP से 5 स्टार रेटिंग मिली है. इसमें 6 एयरबैग, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS और ISOFIX जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे एक सुरक्षित SUV बनाते हैं.

किस वेरिएंट का माइलेज सबसे बेहतर है?

अगर सिर्फ माइलेज की बात करें, तो डीजल मैनुअल या iMT वेरिएंट सबसे ज्यादा किफायती है. वहीं पेट्रोल में DCT वेरिएंट थोड़ा बेहतर माइलेज देता है. हालांकि असल जिंदगी में माइलेज आपकी ड्राइविंग स्टाइल और रोड कंडीशन पर भी निर्भर करता है.

ये भी पढ़ें: SUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट

Published at : 23 Apr 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Mileage PETROL Kia Seltos 2026 Seltos Fuel Efficiency
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