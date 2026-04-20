हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोSUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट

SUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट

2026 में मिड-साइज SUV सेगमेंट में कई नई और दमदार गाड़ियां आने वाली हैं. इन SUVs में बेहतर फीचर्स, नई टेक्नोलॉजी और शानदार डिजाइन देखने को मिलेगा. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Apr 2026 11:56 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटो बाजार में मिड-साइज SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह है ज्यादा स्पेस, आरामदायक ड्राइव और अच्छे फीचर्स. अब 2026 में इस सेगमेंट में कई नई SUVs लॉन्च होने वाली हैं, जिससे मुकाबला और भी तेज हो जाएगा. Nissan, Tata और Mahindra जैसी बड़ी कंपनियां अपनी नई SUVs पर काम कर रही हैं. इन गाड़ियों में बेहतर डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं. 

Nissan Tekton

Nissan Tekton को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है. कंपनी ने इसकी कुछ झलक पहले ही दिखा दी थी, लेकिन अभी इसकी लॉन्च डेट सामने नहीं आई है. यह SUV नए प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जो इसे मजबूत और मॉडर्न बनाएगा. इसमें 1.0 लीटर और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के विकल्प मिल सकते हैं. साथ ही इसमें हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, जिससे माइलेज बेहतर हो सकती है. उम्मीद है कि यह SUV 2026 के बीच तक लॉन्च हो सकती है और सेगमेंट में एक नया विकल्प बनेगी.

Toyota Urban Cruiser EV

Toyota Urban Cruiser EV को भी जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. ये एक इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसमें दो बैटरी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक दिए जा सकते हैं. ये SUV एक बार चार्ज करने पर लगभग 543 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जो इसे लंबी जर्नी के लिए बेहतर बनाता है. ये उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प होगा जो इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं और ज्यादा रेंज की उम्मीद रखते हैं.

Mahindra Scorpio N Facelift

Mahindra अपनी पॉपुलर Scorpio N का फेसलिफ्ट वर्जन लाने की तैयारी कर रही है. इस SUV को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके नए डिजाइन और फीचर्स का अंदाजा मिलता है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसके अलावा इंटीरियर को भी पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाया जा सकता है. यह अपडेटेड मॉडल ग्राहकों को और बेहतर एक्सपीरियंस देगा.

Skoda Kylaq Sportline

Skoda भी अपनी Kylaq Sportline को भारतीय बाजार में लाने की तैयारी कर रही है. यह मॉडल स्टैंडर्ड वर्जन से ज्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश होगा. इसका डिजाइन ज्यादा शार्प और अट्रैक्टिव हो सकता है, जो युवाओं को पसंद आएगा. यह SUV उन लोगों के लिए बेहतर होगी जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं.

Tata Sierra EV

Tata Motors अपनी Sierra EV को भी 2026 में लॉन्च कर सकती है. यह SUV कंपनी की इलेक्ट्रिक रेंज को और मजबूत करेगी. इसका डिजाइन पुराने Sierra मॉडल से प्रेरित होगा, लेकिन इसमें मॉडर्न बदलाव किए जाएंगे. इसमें बंद ग्रिल, स्प्लिट हेडलैंप और एलईडी लाइट बार जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें:-

600 KM रेंज, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही ये इलेक्ट्रिक कारें 

Published at : 20 Apr 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Tata Sierra EV Toyota Urban Cruiser EV Nissan Tekton Scorpio N Facelift Skoda Kylaq Sportline
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
SUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट
SUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट
ऑटो
किन गाड़ियों से किफायती होगा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का सफर? जानिए बेस्ट माइलेज कारें
किन गाड़ियों से किफायती होगा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का सफर? जानिए बेस्ट माइलेज कारें
ऑटो
Bike Care Tips: क्या पंक्चर के बाद बाइक चलाना सेफ है, जानिए कितने किलोमीटर तक चला सकते हैं?
क्या पंक्चर के बाद बाइक चलाना सेफ है, जानिए कितने किलोमीटर तक चला सकते हैं?
ऑटो
Car Maintenance: इन कारों का मेंटेनेंस होता है सबसे महंगा, एक सर्विस में ही खाली हो जाएगी जेब
इन कारों का मेंटेनेंस होता है सबसे महंगा, एक सर्विस में ही खाली हो जाएगी जेब
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EXCLUSIVE: 'आजकल अखिलेश यादव ने टोपी पहनना...', BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने ये क्या कहा, ममता बनर्जी पर भी किया वार
EXCLUSIVE: 'आजकल अखिलेश यादव ने टोपी पहनना...', BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने ये क्या कहा, ममता बनर्जी पर भी किया वार
दिल्ली NCR
जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा आबकारी नीति मामले से खुद को अलग करेंगी या नहीं? 4.30 बजे आएगा फैसला
जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा आबकारी नीति मामले से खुद को अलग करेंगी या नहीं? 4.30 बजे आएगा फैसला
विश्व
Iran-US War: 'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
बॉलीवुड
KL Rahul ने प्राइवेट तरीके से किया बर्थडे सेलिब्रेट, वाइफ अथिया शेट्टी संग दिखी क्यूट बॉन्डिंग, बोले-'हर चीज के लिए ग्रेटफुल हूं'
KL Rahul ने प्राइवेट तरीके से किया बर्थडे सेलिब्रेट, वाइफ अथिया शेट्टी संग दिखी क्यूट बॉन्डिंग
आईपीएल 2026
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
विश्व
Ajit Doval Visit Saudi: सऊदी अरब में पाकिस्तानी फाइटर जेट की तैनाती के बीच वहां क्यों पहुंचे भारत के 'जेम्स बॉन्ड' डोभाल, आखिर प्लान क्या?
सऊदी अरब में पाकिस्तानी फाइटर जेट की तैनाती के बीच वहां क्यों पहुंचे भारत के 'जेम्स बॉन्ड' डोभाल, आखिर प्लान क्या?
रिलेशनशिप
Relationship Tips: झगड़े में पार्टनर से न कहें ये 4 बातें, हमेशा के लिए टूट सकता है आपका रिश्ता
झगड़े में पार्टनर से न कहें ये 4 बातें, हमेशा के लिए टूट सकता है आपका रिश्ता
ऑटो
Bike Care Tips: क्या पंक्चर के बाद बाइक चलाना सेफ है, जानिए कितने किलोमीटर तक चला सकते हैं?
क्या पंक्चर के बाद बाइक चलाना सेफ है, जानिए कितने किलोमीटर तक चला सकते हैं?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget