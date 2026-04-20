SUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट

भारतीय ऑटो बाजार में मिड-साइज SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह है ज्यादा स्पेस, आरामदायक ड्राइव और अच्छे फीचर्स. अब 2026 में इस सेगमेंट में कई नई SUVs लॉन्च होने वाली हैं, जिससे मुकाबला और भी तेज हो जाएगा. Nissan, Tata और Mahindra जैसी बड़ी कंपनियां अपनी नई SUVs पर काम कर रही हैं. इन गाड़ियों में बेहतर डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं.

Nissan Tekton

Nissan Tekton को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है. कंपनी ने इसकी कुछ झलक पहले ही दिखा दी थी, लेकिन अभी इसकी लॉन्च डेट सामने नहीं आई है. यह SUV नए प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जो इसे मजबूत और मॉडर्न बनाएगा. इसमें 1.0 लीटर और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के विकल्प मिल सकते हैं. साथ ही इसमें हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, जिससे माइलेज बेहतर हो सकती है. उम्मीद है कि यह SUV 2026 के बीच तक लॉन्च हो सकती है और सेगमेंट में एक नया विकल्प बनेगी.

Toyota Urban Cruiser EV

Toyota Urban Cruiser EV को भी जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. ये एक इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसमें दो बैटरी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक दिए जा सकते हैं. ये SUV एक बार चार्ज करने पर लगभग 543 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जो इसे लंबी जर्नी के लिए बेहतर बनाता है. ये उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प होगा जो इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं और ज्यादा रेंज की उम्मीद रखते हैं.

Mahindra Scorpio N Facelift

Mahindra अपनी पॉपुलर Scorpio N का फेसलिफ्ट वर्जन लाने की तैयारी कर रही है. इस SUV को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके नए डिजाइन और फीचर्स का अंदाजा मिलता है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसके अलावा इंटीरियर को भी पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाया जा सकता है. यह अपडेटेड मॉडल ग्राहकों को और बेहतर एक्सपीरियंस देगा.

Skoda Kylaq Sportline

Skoda भी अपनी Kylaq Sportline को भारतीय बाजार में लाने की तैयारी कर रही है. यह मॉडल स्टैंडर्ड वर्जन से ज्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश होगा. इसका डिजाइन ज्यादा शार्प और अट्रैक्टिव हो सकता है, जो युवाओं को पसंद आएगा. यह SUV उन लोगों के लिए बेहतर होगी जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं.

Tata Sierra EV

Tata Motors अपनी Sierra EV को भी 2026 में लॉन्च कर सकती है. यह SUV कंपनी की इलेक्ट्रिक रेंज को और मजबूत करेगी. इसका डिजाइन पुराने Sierra मॉडल से प्रेरित होगा, लेकिन इसमें मॉडर्न बदलाव किए जाएंगे. इसमें बंद ग्रिल, स्प्लिट हेडलैंप और एलईडी लाइट बार जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.

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