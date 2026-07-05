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हिंदी न्यूज़ऑटोकहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? पुलिस पकड़-पकड़कर काट रही इतना बड़ा चालान

कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? पुलिस पकड़-पकड़कर काट रही इतना बड़ा चालान

Traffic Challan on Modification: अगर आप भी अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन कराने की सोच रहे हैं या पहले से करा चुके हैं तो पहले ट्रैफिक नियमों को अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 05 Jul 2026 09:57 AM (IST)
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अगर आपने अपनी बाइक या स्कूटर को अलग दिखाने के लिए उसमें कोई मॉडिफिकेशन कराया है तो अब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है. दरअसल, देशभर में ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है, जिनमें नियमों के खिलाफ बदलाव किए गए हैं.

कई मामलों में सिर्फ चालान ही नहीं, बल्कि गाड़ी जब्त करने, रजिस्ट्रेशन रद्द करने और ड्राइविंग लाइसेंस पर भी कार्रवाई हो सकती है. इसलिए अगर आप भी अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन कराने की सोच रहे हैं या पहले से करा चुके हैं तो पहले ट्रैफिक नियमों को अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है.

किन टू-व्हीलर्स के काटे जा रहे चालान?

सबसे ज्यादा कार्रवाई उन बाइक पर की जा रही है, जिनमें तेज आवाज वाला मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया गया है. कई लोग बाइक को आकर्षक बनाने के लिए ऐसा एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं, जिससे बहुत तेज आवाज आती है या पटाखे जैसी आवाज निकलती है. लेकिन मोटर वाहन नियमों के तहत यह गैर-कानूनी माना जाता है. ऐसे मामलों में पहली बार गलती होने पर कुछ हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि गंभीर या दोबारा उल्लंघन होने पर जुर्माना 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक पहुंच सकता है. जरूरत पड़ने पर पुलिस गाड़ी को जब्त भी कर सकती है और आरटीओ की ओर से रजिस्ट्रेशन पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

इसके अलावा फैंसी या डिजाइनर नंबर प्लेट भी परेशानी का कारण बन सकती है. कई लोग स्टाइलिश फॉन्ट, मुड़ी हुई प्लेट या नियमों से अलग नंबर प्लेट लगवा लेते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक, गाड़ी पर केवल निर्धारित मानकों वाली HSRP या तय फॉर्मेट की नंबर प्लेट ही मान्य होती है. अगर नंबर प्लेट नियमों के मुताबिक नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस चालान कर सकती है.

ये चीजें कराना नियमों का उल्लंघन

सिर्फ यही नहीं, बाइक में बहुत तेज रोशनी वाली LED लाइट, प्रेशर हॉर्न या दूसरी एक्सेसरीज लगाना भी नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है. इन बदलावों से सड़क पर दूसरे लोगों को परेशानी होती है और एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों पर भी लगातार नजर रख रही है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

अगर आप चालान और कानूनी परेशानी से बचना चाहते हैं तो अपनी बाइक में केवल वही बदलाव कराएं जिनकी अनुमति नियमों के तहत दी गई हो. तेज आवाज वाले साइलेंसर, फैंसी नंबर प्लेट, प्रेशर हॉर्न और LED लाइट जैसी चीजों से बचना ही बेहतर है. नियमों का पालन करने से न सिर्फ आपका पैसा बचेगा, बल्कि सड़क पर आपकी और दूसरों की सेफ्टी भी बनी रहेगी.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 05 Jul 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Auto News Two Wheelers Traffic Challan Bike News Challan On Modification
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