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हिंदी न्यूज़ऑटो2015 से पहले की कारों के लिए E20 कितना सुरक्षित, पुरानी है गाड़ी तो कैसे चलाएं?

2015 से पहले की कारों के लिए E20 कितना सुरक्षित, पुरानी है गाड़ी तो कैसे चलाएं?

E20 Petrol in Old Cars: क्या 2015 से पहले की पुरानी कार में E20 पेट्रोल डालना सेफ है? जानिए एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से इंजन को नुकसान से बचाने के आसान उपाय.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 05 Jul 2026 11:30 AM (IST)
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E20 Petrol in Old Cars: पिछले कुछ सालों से सरकार एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर बहुत तेजी से काम कर रही है और अब लगभग पुरे देश में E20 फ्यूल मिलने लगा है. जबकि एथेनॉल फ्यूल के लिए फ्लेक्स गाड़ियां भी लॉन्च हो चुकी हैं. लेकिन अगर आप अभी भी 2015 या उससे पुरानी कार चला रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं. ऐसा इस लिए है क्योंकि E20 फ्यूल के कुछ नुकसान भी हैं जो की पुरानी गाड़ियों में ज्यादा देखने को मिल रही हैं.

इसके चलते पुरानी कार मालिकों के मन में गाड़ी खराब होने का डर बना हुआ है. तो चलिए जानतें हैं आसान भाषा में कि आपकी पुरानी कार के लिए यह कितना सेफ है और आपको अपनी पुरानी कार को E20 से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए.

क्यों पुरानी गाड़ियों के लिए खतरा है E20 फ्यूल?

बता दें कि, साल 2015 से पहले बनी ज्यादातर कारें नॉर्मल पेट्रोल के हिसाब से डिजाइन की गई थीं न कि एथेनॉल मिक्स के लिए. एथेनॉल की एक खराब बात है यह नमी को बहुत जल्दी सोखता है. 

जब आप 2015 से पहले की कार में E20 फ्यूल लगातार डालते हैं तो यह इंजन के रबर पाइप, सील्स और फ्यूल पंप को धीरे-धीरे गलाने लगता है. इसके अलावा मेटल के पार्ट्स में जंग लगने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है जिससे इंजन की लाइफ कम होने लगती है.

यह भी पढ़ें: EV में आग बुझाने का तरीका पेट्रोल कार से बिल्कुल अलग, जानिए क्यों?

करें यह आसान उपाय 

आपको अगर मजबूरन पुरानी गाड़ी में E20 पेट्रोल यूज करना ही पड़ रहा है तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें. सबसे जरूरी है कि अपनी कार को लंबे समय तक बिना चलाए खड़ी न रखें. 

खड़ी गाड़ी में एथेनॉल पानी को सोखकर फ्यूल टैंक के नीचे जमा कर देता है जिससे जंग लगती है. गाड़ी को रेगुलर चलाते रहें. इसके अलावा हर सर्विसिंग पर मैकेनिक से कहकर फ्यूल लाइन्स, रबर होज और फ्यूल फिल्टर को जरूर चेक करवाएं. अगर कहीं भी हल्का सा भी क्रैक दिखे तो उसे तुरंत बदलवा लें.

क्या प्रीमियम पेट्रोल डलवाना है सही?

आपको बता दें कि, कई लोग सोचते हैं कि साधारण पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स है तो क्यों न थोड़ा महंगा वाला प्रीमियम या ऑक्टेन पेट्रोल डलवा लिया जाए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रीमियम पेट्रोल में भी एथेनॉल मिक्स हो सकता है. 

लेकिन कुछ ब्रांड्स बिना एथेनॉल वाला फ्यूल भी बेचते हैं. आप पेट्रोल पंप पर सीधे कर्मचारी से पूछ सकते हैं कि क्या उनके पास जीरो फ्यूल एथेनॉल वाला फ्यूल अवेलेबल है. आपकी पुरानी कार को लंबे समय तक फिट रखने के लिए यह एक बेस्ट और बेहद ही सेफ ऑप्शन है.

यह भी पढ़ें: 900KM से ज्यादा रेंज देगी BYD की नई EV, लग्जरी फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 05 Jul 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
E20 Petrol In Old Cars Ethanol Fuel Engine Damage 2015 Older Cars E20 Safety How To Protect Old Car From E20
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