2015 से पहले की कारों के लिए E20 कितना सुरक्षित, पुरानी है गाड़ी तो कैसे चलाएं?

E20 Petrol in Old Cars: पिछले कुछ सालों से सरकार एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर बहुत तेजी से काम कर रही है और अब लगभग पुरे देश में E20 फ्यूल मिलने लगा है. जबकि एथेनॉल फ्यूल के लिए फ्लेक्स गाड़ियां भी लॉन्च हो चुकी हैं. लेकिन अगर आप अभी भी 2015 या उससे पुरानी कार चला रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं. ऐसा इस लिए है क्योंकि E20 फ्यूल के कुछ नुकसान भी हैं जो की पुरानी गाड़ियों में ज्यादा देखने को मिल रही हैं.

इसके चलते पुरानी कार मालिकों के मन में गाड़ी खराब होने का डर बना हुआ है. तो चलिए जानतें हैं आसान भाषा में कि आपकी पुरानी कार के लिए यह कितना सेफ है और आपको अपनी पुरानी कार को E20 से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए.

क्यों पुरानी गाड़ियों के लिए खतरा है E20 फ्यूल?

बता दें कि, साल 2015 से पहले बनी ज्यादातर कारें नॉर्मल पेट्रोल के हिसाब से डिजाइन की गई थीं न कि एथेनॉल मिक्स के लिए. एथेनॉल की एक खराब बात है यह नमी को बहुत जल्दी सोखता है.

जब आप 2015 से पहले की कार में E20 फ्यूल लगातार डालते हैं तो यह इंजन के रबर पाइप, सील्स और फ्यूल पंप को धीरे-धीरे गलाने लगता है. इसके अलावा मेटल के पार्ट्स में जंग लगने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है जिससे इंजन की लाइफ कम होने लगती है.

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करें यह आसान उपाय

आपको अगर मजबूरन पुरानी गाड़ी में E20 पेट्रोल यूज करना ही पड़ रहा है तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें. सबसे जरूरी है कि अपनी कार को लंबे समय तक बिना चलाए खड़ी न रखें.

खड़ी गाड़ी में एथेनॉल पानी को सोखकर फ्यूल टैंक के नीचे जमा कर देता है जिससे जंग लगती है. गाड़ी को रेगुलर चलाते रहें. इसके अलावा हर सर्विसिंग पर मैकेनिक से कहकर फ्यूल लाइन्स, रबर होज और फ्यूल फिल्टर को जरूर चेक करवाएं. अगर कहीं भी हल्का सा भी क्रैक दिखे तो उसे तुरंत बदलवा लें.

क्या प्रीमियम पेट्रोल डलवाना है सही?

आपको बता दें कि, कई लोग सोचते हैं कि साधारण पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स है तो क्यों न थोड़ा महंगा वाला प्रीमियम या ऑक्टेन पेट्रोल डलवा लिया जाए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रीमियम पेट्रोल में भी एथेनॉल मिक्स हो सकता है.

लेकिन कुछ ब्रांड्स बिना एथेनॉल वाला फ्यूल भी बेचते हैं. आप पेट्रोल पंप पर सीधे कर्मचारी से पूछ सकते हैं कि क्या उनके पास जीरो फ्यूल एथेनॉल वाला फ्यूल अवेलेबल है. आपकी पुरानी कार को लंबे समय तक फिट रखने के लिए यह एक बेस्ट और बेहद ही सेफ ऑप्शन है.

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