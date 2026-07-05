क्या E20 पेट्रोल से खराब हो गई यूट्यूबर की Innova Hycross? टोयोटा ने दिया ये जवाब

देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. इसकी वजह बिहार के यूट्यूबर का एक वायरल वीडियो है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनकी नई Toyota Innova Hycross में E20 पेट्रोल भरवाने के बाद इंजन में दिक्कतें आने लगीं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या E20 पेट्रोल गाड़ियों के लिए नुकसानदायक है? इस विवाद के बीच टोयोटा ने बयान जारी कर पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है.

क्या है पूरा मामला?

यूट्यूबर का कहना है कि उनकी Innova Hycross करीब 12,000 किलोमीटर चल चुकी थी. E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद कार के इंजन में वाइब्रेशन, नॉकिंग और बीच रास्ते में बंद होने जैसी समस्याएं आने लगीं. उन्होंने अपने वीडियो में यह भी दावा किया कि कार से निकाले गए फ्यूल के सैंपल में नॉर्मल से अधिक एथेनॉल और गंदगी दिखाई दी. बाद में उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें सर्विस सेंटर में कार का फ्यूल टैंक खोलकर जांच करते हुए दिखाया गया. वीडियो में अलग-अलग जगहों से लिए गए फ्यूल सैंपल का कलर भी अलग दिखाई दे रहा था, जिससे उन्होंने फ्यूल की क्वालिटी पर सवाल उठाए.

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर समस्या E20 पेट्रोल की है या फिर फ्यूल की क्वालिटी की? यूट्यूबर ने यह भी सवाल उठाया कि अगर गाड़ी के फ्यूल कैप पर साफ लिखा है कि यह Up to E20 Petrol के लिए उपयुक्त है, तो फिर ऐसी परेशानी क्यों आई. उन्होंने पेट्रोल पंप, रिफाइनरी, कार निर्माता कंपनी और सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति तक पर सवाल खड़े किए.

कंपनी का क्या है कहना?

टोयोटा मोटर्स ने कहा कि Innova Hycross पूरी तरह E20 पेट्रोल के लिए डिजाइन, टेस्ट और सर्टिफाइड की गई है. कंपनी के मुताबिक, उनकी तकनीकी जांच में यह सामने आया कि कार में आई समस्या E20 पेट्रोल की वजह से नहीं, बल्कि गंदे और मानक के अनुरूप नहीं होने वाले फ्यूल के चलते हुई थी.

टोयोटा ने बताया कि जांच के दौरान कार के इंजन, फ्यूल सिस्टम या किसी दूसरे पार्ट में कोई नुकसान नहीं मिला. सर्विस प्रक्रिया के चलते फ्यूल टैंक और फ्यूल लाइन को पूरी तरह साफ किया गया और उसके बाद दोबारा स्टैंडर्ड E20 पेट्रोल भरा गया. इसके बाद गाड़ी सामान्य रूप से चलने लगी और ग्राहक को वापस सौंप दी गई. कंपनी का कहना है कि यह मामला E20 पेट्रोल से नहीं, बल्कि खराब क्वालिटी वाले फ्यूल से जुड़ा था.

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