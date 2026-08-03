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हिंदी न्यूज़ऑटोKia का फ्यूचर प्लान, EV-CNG से करेगी इंडस्ट्री में धमाका

Kia का फ्यूचर प्लान, EV-CNG से करेगी इंडस्ट्री में धमाका

Kia India Future Plan 2026: किआ इंडिया ने भारत के लिए अपना फ्यूचर प्लान पेश किया है. कंपनी जल्द कई नई इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियां बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Aug 2026 08:12 AM (IST)
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Kia India Future Plan 2026: इंडिया में अभी किआ की कारें खूब बिक रही हैं. जिसके चलते अब दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी किआ इंडिया ने भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा मास्टरप्लैन तैयार कर लिया है. कंपनी देश में तेजी से बदलते ऑटो बाजार को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने जा रही है. बता दें कि, किआ का सीधा मकसद आने वाले सालों में कई नई इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों को लॉन्च कर पैसेंजर कार सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी को दोगुना करना है. 

वहीं, कंपनी की इस नई रणनीति से टाटा, महिंद्रा और मारुति जैसी दिग्गज कार कंपनियों को सीधी टक्कर मिलने वाली है. किआ के इस ऐलान से उन ग्राहकों को काफी फायदा होगा जो किफायती और एडवांस कारों का इंतजार कर रहे हैं. चलिए विस्तार से समझते हैं पूरी खबर को और जानतें हैं कौन से मॉडल लॉन्च हो सकते हैं.

इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बड़ा धमाका

बता दें कि, किआ इंडिया का सबसे बड़ा फोकस अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी सेगमेंट पर रहने वाला है. कंपनी फिलहाल भारतीय बाजार में केवल लग्जरी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बेचती है. लेकिन अब वह आम ग्राहकों की पहुंच वाले बजट सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रही है. 

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी एक नई सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट ईवी और एक मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी बना रही है. माना जा रहा है कि इनमें किआ सायरोस और किआ सेल्टॉस के इलेक्ट्रिक अवतार शामिल हो सकते हैं. ये गाड़ियां 400 से 500 किलोमीटर तक की शानदार रेंज और हाई-टेक फीचर्स के साथ पेश की जा सकती हैं.


Kia का फ्यूचर प्लान, EV-CNG से करेगी इंडस्ट्री में धमाका

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CNG पोर्टफोलियो का करेगी विस्तार

वहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ-साथ किआ भारत में अपने सीएनजी पोर्टफोलियो को भी बहुत तेजी से बढ़ाने पर काम कर रही है. फ्यूल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए भारतीय ग्राहक अब सीएनजी मॉडल्स को काफी पसंद कर रहे हैं.

जिसके चलते कंपनी अपनी सबसे लोकप्रिय कारों जैसे सोनेट, कैरेंस और नई आने वाली कारों में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का विकल्प देने की योजना बना रही है. किआ की सीएनजी तकनीक में बढ़िया माइलेज के साथ-साथ परफॉर्मेंस और बूट स्पेस का भी खास ख्याल रखा जाएगा। जिससे लंबी यात्राओं के दौरान सामान रखने की कोई समस्या न आए.

लोकल लेवल पर बनेंगी कारें

आपको बता दें कि, अपने इस विशाल प्लान को जमीन पर उतारने के लिए किआ अपने आंध्र प्रदेश स्थित अनंतपुर विनिर्माण संयंत्र की उत्पादन क्षमता को काफी हद तक बढ़ाने जा रही है. जबकि कंपनी का लक्ष्य भारत में ही ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स बनाकर कारों की लागत को बेहद कम रखना है. 

जबकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने से न केवल गाड़ियों की कीमतें कम होंगी बल्कि ग्राहकों को डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा. इसके साथ ही कंपनी देश भर के छोटे-छोटे शहरों और कस्बों में अपने टचपॉइंट्स और डीलरशिप नेटवर्क को तेजी से फैला रही है.


Kia का फ्यूचर प्लान, EV-CNG से करेगी इंडस्ट्री में धमाका

मार्केट का रखा जाएगा खास ध्यान

बता दें कि, किआ इंडिया केवल सस्ती कारों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि वह अपने प्रीमियम इमेज को भी बनाए रखेगी. एक तरफ जहां कंपनी सामान्य बजट वाले परिवारों के लिए किफायती सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारें लाएगी. वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार से कई लग्जरी फ्लैगशिप मॉडल्स को भी भारत में आयात करेगी. 

यह भी बता दें कि, भारत में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रही है. कुल मिलाकर किआ की इस नई रणनीति से आने वाले समय में भारतीय कार प्रेमियों को कई शानदार और हाइटेक विकल्प मिलने वाले हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 03 Aug 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
Kia India Future Plan 2026 Kia Upcoming EV Models Kia CNG Cars Launch Kia Seltos EV
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