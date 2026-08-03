करोड़ों रुपये सस्ती हुई ये लग्जरी कार, जानिए कितना मिलेगा फायदा?

भारत और ब्रिटेन (UK) के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का असर अब लग्जरी कार बाजार में भी दिखाई देने लगा है. इस समझौते के बाद ब्रिटेन में बनने वाली कई लग्जरी कारों पर भारत में लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो गई है. इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलने लगा है और Aston Martin ने भारत में अपनी कई कारों की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान कर दिया है. कुछ मॉडल पहले के मुकाबले 1.97 करोड़ रुपये तक सस्ते हो गए हैं.

भारत में विदेश से पूरी तरह तैयार (CBU) लग्जरी कारें इम्पोर्ट करने पर पहले काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी. भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद ब्रिटेन से आने वाली कारों पर में कमी की गई है. इसी वजह से Aston Martin जैसी ब्रिटिश कंपनी ने अपनी कारों की नई कीमतें जारी की हैं. आने वाले समय में दूसरे ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड्स की कीमतों में भी कमी देखने को मिल सकती है.

अब कितनी सस्ती हो गई Aston Martin?

Aston Martin ने अपनी पूरी लाइनअप की कीमतों में बदलाव किया है. सबसे बड़ी कटौती Vanquish सुपरकार की कीमत में हुई है. यह कार अब पहले की तुलना में करीब 1.97 करोड़ रुपये सस्ती हो गई है. इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 6.40 करोड़ रुपये रखी गई है, जबकि पहले इसकी कीमत करीब 8.37 करोड़ रुपये थी. इसके अलावा Vantage S की कीमत में लगभग 62 लाख रुपये, DB12 S की कीमत में करीब 24 लाख रुपये और DBX S की कीमत में लगभग 22 लाख रुपये की कमी की गई है.





कीमतों में कटौती के साथ Aston Martin ने भारत में अपने कई नए मॉडल भी पेश किए हैं. कंपनी ने अब Vantage S Roadster, DB12 S Volante और Vanquish Volante जैसे कन्वर्टिबल मॉडल भी भारतीय बाजार में लॉन्च किए हैं. वहीं पहले मिलने वाले Vantage, DB12 और DBX की जगह अब उनके ज्यादा स्पोर्टी 'S' वेरिएंट मौजूद होंगे.

कीमत कम होने से Aston Martin की कारें अब पहले की तुलना में सस्ती हो जाएंगी. हालांकि ये कारें अब भी करोड़ों रुपये की कीमत में आती हैं, लेकिन कीमतों में लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक की कमी आने से हाई-एंड लग्जरी कार खरीदने वाले ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा. साथ ही भारत में ब्रिटिश लग्जरी कारों की मांग भी बढ़ सकती है.

इन कारों को भी मिलेगा फायदा

भारत-UK FTA का फायदा केवल Aston Martin तक सीमित नहीं रहने वाला है. आने वाले समय में Rolls-Royce, Bentley, McLaren, Jaguar, Land Rover और ब्रिटिश ब्रांड्स की पूरी तरह आयात होने वाली कारों की कीमतों में भी कमी देखने को मिल सकती है. इससे भारतीय ग्राहकों के लिए प्रीमियम और अल्ट्रा-लक्जरी कारें पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा किफायती हो सकती हैं.





भारत में लग्जरी कारों की बिक्री लगातार बढ़ रही है. ऐसे में इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से विदेशी प्रीमियम ब्रांड्स को भी फायदा मिलेगा. इससे ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे और कंपनियों के बीच कॉम्पीटिशन भी बढ़ेगा. कीमतों में कमी के चलते लग्जरी सेगमेंट में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है, जिससे भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार को भी सकारात्मक बढ़ावा मिल सकता है.

ग्राहकों को मिलेगी बड़ी राहत

Aston Martin की कारें अभी भी करोड़ों रुपये की कीमत में आती हैं, लेकिन लाखों से लेकर लगभग दो करोड़ रुपये तक की कीमत कम होना ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है. इससे अब इन कारों की कीमत पहले के मुकाबले थोड़ी अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है.

जो ग्राहक पहले ज्यादा कीमत की वजह से Aston Martin खरीदने का फैसला टाल रहे थे, उनके लिए अब यह कारें पहले से ज्यादा आकर्षक ऑप्शन बन सकती हैं. इसके अलावा कीमत कम होने से भारतीय बाजार में इस ब्रांड की बिक्री बढ़ने की भी उम्मीद है.

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