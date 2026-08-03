महंगी हो गई Citroen की ये कार, नया एडिशन हाल ही में हुआ लॉन्च

अगर आप Citroen Basalt खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर काम की हो सकती है. कंपनी ने अपनी पॉपुलर कूपे SUV Basalt के X Turbo वेरिएंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. हालांकि यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नई कीमतें तुरंत लागू कर दी गई हैं.

राहत की बात यह है कि कंपनी ने केवल कीमतों में बदलाव किया है. कार के डिजाइन, इंजन, फीचर्स, सेफ्टी या परफॉर्मेंस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. यानी ग्राहकों को वही Basalt मिलेगी, लेकिन अब उसके लिए पहले से ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी.

किन वेरिएंट्स की कीमत में हुई बढ़ोतरी?

Citroen ने Basalt के टर्बो पेट्रोल X वेरिएंट्स की कीमत में 15,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है. यह बदलाव खासतौर पर Turbo Manual और Turbo Automatic वेरिएंट्स पर लागू किया गया है. नई कीमतों के बाद Plus Turbo 6-स्पीड मैनुअल की एक्स-शोरूम कीमत 11.57 लाख रुपये और Max Turbo 6-स्पीड मैनुअल की कीमत 12.62 लाख रुपये हो गई है. वहीं Plus Turbo ऑटोमैटिक की कीमत 12.82 लाख रुपये, Max Turbo ऑटोमैटिक की कीमत 13.89 लाख रुपये और Max Turbo Automatic Dual Tone की कीमत 14.10 लाख रुपये हो गई है.

कीमत बढ़ने के बावजूद Basalt का एक्सटीरियर पहले जैसा ही रखा गया है. इसमें कूपे SUV स्टाइल की स्लोपिंग रूफलाइन, चौड़ा फ्रंट ग्रिल, LED DRLs, आकर्षक हेडलाइट्स और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका कूपे डिजाइन है, जो इसे सामान्य कॉम्पैक्ट SUV से अलग पहचान देता है. कार की रोड प्रेजेंस पहले की तरह मजबूत बनी हुई है और इसमें किसी तरह का कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किया गया है.

इंटीरियर और फीचर्स में कोई बदलाव नहीं

Basalt के केबिन में भी पहले जैसे सभी फीचर्स मिलते रहेंगे. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और कई प्रीमियम फीचर्स दिए जाते हैं. कंपनी ने फीचर लिस्ट में कोई कटौती या नया अपडेट नहीं किया है. इसलिए जो ग्राहक पहले Basalt पसंद कर रहे थे, उन्हें वही अनुभव मिलेगा.

Basalt X Turbo में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 110 PS की पावर और 205 Nm तक का टॉर्क देता है. यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है. इंजन में किसी तरह का तकनीकी बदलाव नहीं किया गया है. इसलिए इसकी परफॉर्मेंस, माइलेज और ड्राइविंग एक्सपीरियंस पहले जैसा ही रहेगा. शहर की ड्राइविंग हो या हाईवे, यह इंजन संतुलित प्रदर्शन देता है.





कीमत बढ़ने का ग्राहकों पर क्या असर होगा?

15,000 रुपये की कीमत बढ़ने से नई कार खरीदने वाले ग्राहकों को पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा खर्च करना होगा. यदि कोई ग्राहक कार को फाइनेंस पर खरीदता है, तो उसकी डाउन पेमेंट, लोन अमाउंट और मासिक EMI में भी मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. हालांकि यह अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा, इसलिए खरीदारी के फैसले पर इसका अधिक असर पड़ने की उम्मीद कम है.

कीमत बढ़ने के बावजूद Citroen Basalt अपने सेगमेंट में एक अलग पहचान रखने वाली कूपे SUV बनी हुई है. इसका आकर्षक डिजाइन, आरामदायक राइड क्वालिटी, टर्बो पेट्रोल इंजन और प्रीमियम लुक इसे दूसरी कॉम्पैक्ट SUVs से अलग बनाते हैं. अगर आपको स्टाइलिश डिजाइन और आरामदायक ड्राइविंग पसंद है, तो कीमत बढ़ने के बाद भी Basalt एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है.

गाड़ी का नया एडिशन किया गया लॉन्च

कंपनी ने हाल ही में इसके नए एडिशन को लॉन्च किया है. नए बेसाल्ट एक्स कंफर्ट एडिशन केबिन के अंदर बड़े बदलावों के साथ आया है. इसमें अब प्रीमियम मेट्रोपॉलिटन बेज लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री को स्टैंडर्ड तौर पर शामिल किया गया है. जो गाड़ी के अंदर बैठते ही एक लग्जरी फील देती है.

कंपनी ने इस कार के साथ अपने खास कम्फर्ट एएक्सएस पैक्स पेश किए हैं. इसके चलते ग्राहकों को बेस और मिड वेरिएंट्स में ही हाई-एंड गाड़ियों वाले प्रीमियम कम्फर्ट फीचर्स मिल जाते हैं. जिससे कम दाम में भी महंगी कार जैसा अहसास होता है.

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