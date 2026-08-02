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हिंदी न्यूज़ऑटो1.5 लाख के डाउन पेमेंट पर कितनी होगी Tiago EV की EMI, जान लें

1.5 लाख के डाउन पेमेंट पर कितनी होगी Tiago EV की EMI, जान लें

Tata Tiago EV: टाटा टिआगो ईवी को 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर घर लाएं. जानिए 3, 5 और 7 साल के लोन पर हर महीने कितनी बनेगी ईएमआई.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Aug 2026 06:53 PM (IST)
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Tata Tiago EV: इन दिनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है. जिसके चलते आज हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में धमाल मचा रही है टाटा टिआगो ईवी की बात करेंगे. अगर आप भी पेट्रोल और डीजल के भारी-भरकम खर्चों से तंग आ चुके हैं और अपने परिवार के लिए एक बजट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है. बता दें कि, कंपनी इस समय गाड़ी पर कई तरह के आसान फाइनेंस विकल्प और लोन सुविधाएं ऑफर कर रही है. जिसके चलते आप बेहद ही आसान किस्तों में अपने घर यह शानदार गाड़ी ला सकते हैं.

बता दें कि, महज 1.5 लाख रुपये की शुरुआती डाउन पेमेंट जमा करके आप इस चमचमाती इलेक्ट्रिक कार को अपने घर ला सकते हैं. आगे हम आपको बताएंगे कि अलग-अलग सालों के लोन टेन्योर पर आपकी महीने की किस्त यानी ईएमआई कितनी बनेगी. 

बेस मॉडल का ऑन-रोड कीमत 

बता दें कि, ईएमआई का सटीक हिसाब समझने के लिए हम टाटा टिआगो ईवी के बेस मॉडल स्मार्ट 19kWh को आधार बनाते हैं. इस शुरुआती वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6.99 लाख रुपये है. ऑन-रोड कीमत की बात करें तो इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य लोकल चार्ज जोड़ने के बाद यह आपको लगभग 7.35 लाख से 7.40 लाख रुपये के आसपास पड़ती है.

जबकि अगर आप इसमें से 1.50 लाख रुपये की डाउन पेमेंट जमा कर देते हैं तो बाकी बची पैसे यानी लगभग 5.85 लाख से 5.90 लाख रुपये के लिए आपको बैंक से कार लोन लेना होगा.


1.5 लाख के डाउन पेमेंट पर कितनी होगी Tiago EV की EMI, जान लें

यह भी पढ़ें: EV की कीमत देखकर मत घबराइए, ये तरीका बचाएगा पैसे

कितनी देनी होगी महीने की किस्त?

आपको बता दें कि, अगर आप अपने लगभग 5.85 लाख रुपये के कार लोन को 5 साल की अवधि के लिए लेते हैं और बैंक का ब्याज दर औसतन 9% मानकर चलें तो आपकी हर महीने की ईएमआई करीब 12,140 रुपये के आसपास बनेगी. 

वहीं अगर आप अपने बजट को और हल्का रखना चाहते हैं और लोन की अवधि को बढ़ाकर 7 साल तय करते हैं तो आपकी महीने की किस्त घटकर महज 9,400 रुपये रह जाएगी. 10 हजार रुपये से भी कम की ईएमआई से आपकी जेब पर हर महीने का बोझ बिल्कुल नहीं पड़ेगा और घर का बजट संभालना बेहद आसान रहेगा.


1.5 लाख के डाउन पेमेंट पर कितनी होगी Tiago EV की EMI, जान लें

3 साल के लिए भी बना सकते हैं EMI 

जानकारी के लिए आपको बता दें कुछ ग्राहक लोन की रकम को जल्दी से जल्दी चुकाकर कार को पूरी तरह अपने नाम करना पसंद करते हैं. अगर आप भी कम समय में लोन खत्म करना चाहते हैं और 3 साल यानी 36 महीनों का टेन्योर चुनते हैं तो 9% ब्याज दर के हिसाब से आपको हर महीने लगभग 18,600 रुपये की ईएमआई भरनी होगी.

हालांकि इसमें आपकी मासिक किस्त थोड़ी ज्यादा रहती है लेकिन बैंक को जाने वाला कुल ब्याज काफी हद तक बच जाता है. आप अपनी मासिक आय और बचत को ध्यान में रखकर इनमें से कोई भी प्लान चुन सकते हैं.

इन जरूरी बातों का रखें खास ध्यान

आपको बता दें कि, शोरूम जाकर कागजी कार्रवाई शुरू करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. हर राज्य में RTO टैक्स और इंश्योरेंस चार्जेस थोड़े अलग होते हैं. जिससे शहर के हिसाब से ऑन-रोड कीमत में मामूली बदलाव देखने को मिल सकता है. 

वहीं, इसके अलावा आपका सिबिल स्कोर और आपकी प्रोफाइल देखकर बैंक ब्याज दरों में छूट या डिस्काउंट भी दे सकते हैं. इसलिए अपने नजदीकी टाटा शोरूम पर जाकर लेटेस्ट फेस्टिव ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और अलग-अलग बैंकों के लोन अप्रूवल की सटीक जानकारी एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें.

यह भी पढ़ें: गांव की सड़कें हों या खेतों का रास्ता, ये बाइकें हैं दमदार

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Aug 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
Tata Tiago EV EMI Calculator Tiago EV Down Payment 1.5 Lakh Tata Tiago EV Base Model Price Electric Hatchback Loan EMI India
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