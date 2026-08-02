BMW 7 Series 720 KM रेंज, 8K स्क्रीन...बेमिसाल फीचर्स

BMW 7 Series Facelift: वर्ल्ड लेवल पर अपनी लग्जरी कार के लिए मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी बीएमडब्ल्यू ने भारत में बेहद बड़ा दांव खेला है. कंपनी ने अपनी सबसे प्रीमियम और फ्लैगशिप सेडान कार बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज के नए फेसलिफ्ट मॉडल की आधिकारिक प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. अगर आप भी अपने लिए दुनिया की सबसे एडवांस और आरामदायक लग्जरी गाड़ियो में से एक को चुनना चाहते हैं तो टोकन अमाउंट देकर इसे बुक कर सकते हैं.

बता दें कि, कंपनी ने इस नई सेडान को पहले से भी ज्यादा बोल्ड लुक, शानदार इंटीरियर और लंबी ड्राइविंग रेंज के साथ बाजार में उतारा है. यह कार न केवल टेक्नोलॉजी के मामले में अपने सेगमेंट की सभी गाड़ियों से काफी आगे है बल्कि इसमें मिलने वाला वीआईपी कम्फर्ट और फीचर्स इसे बेहद खास बनाते हैं. चलिए डालते हैं शानदार फीचर्स पर एक नजर.

VIP लाउंज जैसा मिलेगा इंटीरियर

आपको बता दें कि, नई बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज के केबिन में कदम रखते ही आपको किसी प्रीमियम सिनेमा हॉल या वीआईपी लाउंज में होने का अहसास होगा. कार की रियर सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए छत से नीचे आने वाली 31.3 इंच की विशाल 8K बीएमडब्ल्यू थिएटर स्क्रीन दी गई है.

इस स्क्रीन के साथ इन-बिल्ट अमेजन फायर टीवी और 36-स्पीकर वाला बॉवर्स एंड विलकिंस 3डी सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है. जो एंटरटेनमेंट के मजे को कई गुना बढ़ा देता है. इसके अलावा पीछे की सीटों को एग्जीक्यूटिव लाउंज सीट में बदला जा सकता है. जिसमें फुटरेस्ट और मसाज फंक्शन की सुविधा भी मिलेगी.





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मिलेगी 720 किलोमीटर की रेंज

बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो कंपनी ने इसे पेट्रोल, डीजल और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक यानी बीएमडब्ल्यू आई7 वेरिएंट्स में पेश किया है. इसके फुली-इलेक्ट्रिक मॉडल में 101.7 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है. यह इलेक्ट्रिक वेरिएंट सिंगल चार्ज में लगभग 720 किलोमीटर तक की जबरदस्त ड्राइविंग रेंज देने का दावा करता है.

वहीं इसका पावरफुल इंजन महज 4.7 सेकेंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. इसमें लगे फास्ट चार्जर की मदद से कार की बैटरी को महज 34 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है.





साथ ही मिलेगी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन

जबकि लुक और डिजाइन के मामले में नई 7 सीरीज पहली नजर में ही सड़क पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है. इसके फ्रंट में बीएमडब्ल्यू की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है. जिसमें इल्यूमिनेटेड एलईडी कंटूर लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है. रात के समय यह ग्रिल जलती हुई बेहद खूबसूरत लगती है.

वहीं, इसके साथ ही स्प्लिट एलईडी हेडलाइट सेटअप दिया गया है जिसमें स्वरोवस्की क्रिस्टल एम्बेडेड एलिमेंट्स मिलते हैं. कार में ऑटोमैटिक ओपन और क्लोज होने वाले दरवाजे भी मिलते हैं जिसे बिना हाथ लगाए भी खोल सकते हैं. इन सभी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन से इसके लग्जरी अहसास को और बढ़ा देता है.

क्या है कीमत?

आपको बता दें कि, सुरक्षा और ड्राइवर हेल्प के लिए बीएमडब्ल्यू ने इस लग्जरी सेडान में लेवल-2 एडास यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम की पूरी रेंज दी है. इसमें लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360-डिग्री 3डी कैमरा, पार्क असिस्ट और कई एयरबैग्स जैसे अत्याधुनिक फीचर्स शामिल हैं.

जबकि भारतीय बाजार में इस नई 7 सीरीज की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 1.85 करोड़ रुपये से शुरू होकर 2.25 करोड़ रुपये तक जाने की उम्मीद है. इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास और ऑडी ए8 एल जैसी दिग्गज फ्लैगशिप गाड़ियों से रहने वाला है.

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