#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBMW 7 Series 720 KM रेंज, 8K स्क्रीन...बेमिसाल फीचर्स

BMW 7 Series 720 KM रेंज, 8K स्क्रीन...बेमिसाल फीचर्स

BMW 7 Series Facelift: बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज फेसलिफ्ट की भारत में प्री-बुकिंग शुरू हो गई है. 720 किमी रेंज और 8K थिएटर स्क्रीन वाली इस लग्जरी कार के जानें फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Aug 2026 03:17 PM (IST)
Preferred Sources

BMW 7 Series Facelift: वर्ल्ड लेवल पर अपनी लग्जरी कार के लिए मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी बीएमडब्ल्यू ने भारत में बेहद बड़ा दांव खेला है. कंपनी ने अपनी सबसे प्रीमियम और फ्लैगशिप सेडान कार बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज के नए फेसलिफ्ट मॉडल की आधिकारिक प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. अगर आप भी अपने लिए दुनिया की सबसे एडवांस और आरामदायक लग्जरी गाड़ियो में से एक को चुनना चाहते हैं तो टोकन अमाउंट देकर इसे बुक कर सकते हैं. 

बता दें कि, कंपनी ने इस नई सेडान को पहले से भी ज्यादा बोल्ड लुक, शानदार इंटीरियर और लंबी ड्राइविंग रेंज के साथ बाजार में उतारा है. यह कार न केवल टेक्नोलॉजी के मामले में अपने सेगमेंट की सभी गाड़ियों से काफी आगे है बल्कि इसमें मिलने वाला वीआईपी कम्फर्ट और फीचर्स इसे बेहद खास बनाते हैं. चलिए डालते हैं शानदार फीचर्स पर एक नजर.

VIP लाउंज जैसा मिलेगा इंटीरियर

आपको बता दें कि, नई बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज के केबिन में कदम रखते ही आपको किसी प्रीमियम सिनेमा हॉल या वीआईपी लाउंज में होने का अहसास होगा. कार की रियर सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए छत से नीचे आने वाली 31.3 इंच की विशाल 8K बीएमडब्ल्यू थिएटर स्क्रीन दी गई है. 

इस स्क्रीन के साथ इन-बिल्ट अमेजन फायर टीवी और 36-स्पीकर वाला बॉवर्स एंड विलकिंस 3डी सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है. जो एंटरटेनमेंट के मजे को कई गुना बढ़ा देता है. इसके अलावा पीछे की सीटों को एग्जीक्यूटिव लाउंज सीट में बदला जा सकता है. जिसमें फुटरेस्ट और मसाज फंक्शन की सुविधा भी मिलेगी.


BMW 7 Series 720 KM रेंज, 8K स्क्रीन...बेमिसाल फीचर्स

यह भी पढ़ें: गांव की सड़कें हों या खेतों का रास्ता, ये बाइकें हैं दमदार

मिलेगी 720 किलोमीटर की रेंज

बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो कंपनी ने इसे पेट्रोल, डीजल और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक यानी बीएमडब्ल्यू आई7 वेरिएंट्स में पेश किया है. इसके फुली-इलेक्ट्रिक मॉडल में 101.7 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है. यह इलेक्ट्रिक वेरिएंट सिंगल चार्ज में लगभग 720 किलोमीटर तक की जबरदस्त ड्राइविंग रेंज देने का दावा करता है. 

वहीं इसका पावरफुल इंजन महज 4.7 सेकेंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है. इसमें लगे फास्ट चार्जर की मदद से कार की बैटरी को महज 34 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है.


BMW 7 Series 720 KM रेंज, 8K स्क्रीन...बेमिसाल फीचर्स

साथ ही मिलेगी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन

जबकि लुक और डिजाइन के मामले में नई 7 सीरीज पहली नजर में ही सड़क पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है. इसके फ्रंट में बीएमडब्ल्यू की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है. जिसमें इल्यूमिनेटेड एलईडी कंटूर लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है. रात के समय यह ग्रिल जलती हुई बेहद खूबसूरत लगती है. 

वहीं, इसके साथ ही स्प्लिट एलईडी हेडलाइट सेटअप दिया गया है जिसमें स्वरोवस्की क्रिस्टल एम्बेडेड एलिमेंट्स मिलते हैं. कार में ऑटोमैटिक ओपन और क्लोज होने वाले दरवाजे भी मिलते हैं जिसे बिना हाथ लगाए भी खोल सकते हैं. इन सभी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन से इसके लग्जरी अहसास को और बढ़ा देता है.

क्या है कीमत?

आपको बता दें कि, सुरक्षा और ड्राइवर हेल्प के लिए बीएमडब्ल्यू ने इस लग्जरी सेडान में लेवल-2 एडास यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम की पूरी रेंज दी है. इसमें लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360-डिग्री 3डी कैमरा, पार्क असिस्ट और कई एयरबैग्स जैसे अत्याधुनिक फीचर्स शामिल हैं. 

जबकि भारतीय बाजार में इस नई 7 सीरीज की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 1.85 करोड़ रुपये से शुरू होकर 2.25 करोड़ रुपये तक जाने की उम्मीद है. इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास और ऑडी ए8 एल जैसी दिग्गज फ्लैगशिप गाड़ियों से रहने वाला है.

यह भी पढ़ें: Tips For Brake Failure: बारिश में ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करें? ऐसे बच सकती है जान

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 02 Aug 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
BMW 7 Series Facelift India Booking BMW I7 Electric Range 720km BMW 8K Theatre Screen BMW Flagship Sedan Features
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
BMW 7 Series 720 KM रेंज, 8K स्क्रीन...बेमिसाल फीचर्स
BMW 7 Series 720 KM रेंज, 8K स्क्रीन...बेमिसाल फीचर्स
ऑटो
चलाने में कैसी है नई नवेली Toyota Hilux? यहां जानिए रिव्यू
चलाने में कैसी है नई नवेली Toyota Hilux? यहां जानिए रिव्यू
ऑटो
E20 से आई खराबी तो क्या गाड़ी के बदलने पड़ेंगे पार्ट्स? जानें डिटेल
E20 से आई खराबी तो क्या गाड़ी के बदलने पड़ेंगे पार्ट्स? जानें डिटेल
ऑटो
महंगी कारें, महंगा पेट्रोल… फिर भी टूटा बिक्री रिकॉर्ड
महंगी कारें, महंगा पेट्रोल… फिर भी टूटा बिक्री रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संसद में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर करण भूषण का हमला, बोले- नौटंकी करने...
संसद में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर करण भूषण का हमला, बोले- नौटंकी करने...
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
बॉलीवुड
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
इंडिया
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
फूड
Kitchen Tips: सब्जी में ग्रेवी ज्यादा पतली हो गई, कैसे करें गाढ़ी?
सब्जी में ग्रेवी ज्यादा पतली हो गई, कैसे करें गाढ़ी?
ट्रेंडिंग
Snake Viral Video:सांप के सामने रख दिया गया आईना, रिएक्शन देखकर दहल जाएगा दिल
सांप के सामने रख दिया गया आईना, रिएक्शन देखकर दहल जाएगा दिल
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget