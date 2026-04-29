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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या SUV रेस में Toyota और Mahindra को टक्कर दे पाएगी JSW Motors? जानिए कंपनी की रणनीति

क्या SUV रेस में Toyota और Mahindra को टक्कर दे पाएगी JSW Motors? जानिए कंपनी की रणनीति

JSW Motors की रणनीति टॉप-डाउन अप्रोच पर बेस्ड है. यानी कंपनी पहले महंगी और प्रीमियम गाड़ियां लॉन्च करेगी और फिर धीरे-धीरे नीचे के सेगमेंट में उतरेगी. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 29 Apr 2026 11:31 AM (IST)
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आने वाले कुछ महीनों में JSW Motors भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एंट्री करने जा रही है और लॉन्च से पहले ही कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स की तैयारी में जुट गई है. खास बात यह है कि JSW Motors अपने ज्यादातर मॉडल्स चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी Chery के अलग-अलग ब्रांड्स से चुनेगी. यानी कंपनी पहले से ग्लोबल मार्केट में बिक रही और टेस्टेड कारों को भारत में लाने की रणनीति पर काम कर रही है, जिससे उसे शुरुआत में ही टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट क्वालिटी का फायदा मिल सकता है. 

JSW Motors का फोकस पूरी तरह SUV सेगमेंट पर रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे Toyota और Mahindra का है. खासकर Mahindra तो लगभग पूरी तरह SUV ब्रांड बन चुका है. JSW की पहली लॉन्च होने वाली कार एक प्रीमियम प्लग-इन हाइब्रिड SUV होगी, जो Jetour T2 पर आधारित होगी और इसे सीधे Toyota Fortuner के मुकाबले उतारा जाएगा. इसके बाद कंपनी iCaur V3, Jaecoo J5 जैसे मॉडल्स लाकर मिड और प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगी. 

ग्राहकों का भरोसा जीतने में मिल सकती है मदद

JSW Motors की रणनीति टॉप-डाउन अप्रोच पर आधारित है, यानी पहले महंगी और प्रीमियम गाड़ियां लॉन्च करना और फिर धीरे-धीरे नीचे के सेगमेंट में उतरना. हालांकि ब्रांड नया है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी और कारें वह ला रहा है, वे पहले से ही इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद हैं, जिससे ग्राहकों का भरोसा जीतने में मदद मिल सकती है.

भारतीय बाजार में सफल होना सिर्फ अच्छे फीचर्स देने से संभव नहीं है. यहां ग्राहकों के लिए आफ्टर-सेल्स सर्विस, भरोसेमंद क्वालिटी और रीसेल वैल्यू भी बहुत मायने रखती है. यही वजह है कि Fortuner जैसी SUV, जिसमें फीचर्स कम हैं, फिर भी अपनी मजबूत विश्वसनीयता और ब्रांड वैल्यू के कारण खूब बिकती है. 

कीमत और वैल्यू का सही बैलेंस बनाना होगा

वहीं Mahindra पहले से ही एडवांस टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक SUVs के साथ मार्केट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है और कम कीमत में ज्यादा फीचर्स की रणनीति अपना रहा है. JSW Motors को भी इस कड़े कॉम्पीटिशन में टिकने के लिए कीमत और वैल्यू का सही बैलेंस बनाना होगा. 

ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर JSW Motors आकर्षक कीमत, मॉडर्न फीचर्स और बेहतर सर्विस नेटवर्क पर ध्यान देती है, तो उसके पास भारतीय SUV मार्केट में अपनी जगह बनाने और बड़े खिलाड़ियों को चुनौती देने की पूरी कैपेसिटी है

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Published at : 29 Apr 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Mahindra Toyota Motors JSW Motors JSW Motors Strategy
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