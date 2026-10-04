JSW की पहली SUV पर बड़ा अपडेट, जानिए कब हो सकती है एंट्री

JSW Group अब भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में अपने खुद के ब्रांड के साथ उतरने की तैयारी कर रहा है. कंपनी की स्वतंत्र ऑटोमोबाइल इकाई JSW Motors अपनी पहली SUV के साथ इस सेगमेंट में एंट्री कर सकती है. मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक, JSW की पहली SUV Chery Group के Jetour T2 पर आधारित होगी और इसे भारत में JSW ब्रांड के तहत बेचा जाएगा. यह मॉडल JSW-MG Motor India से अलग होगा.

JSW Motors की योजना 2026 के त्योहारी सीजन के आसपास अपनी पहली SUV लॉन्च करने की है. हाल की रिपोर्ट्स में इस SUV का संभावित नाम JSW Combat बताया गया है, लेकिन कंपनी ने अभी तक नाम, कीमत और पूरी स्पेसिफिकेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

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Jetour T2 पर आधारित होगी पहली SUV.

JSW की पहली SUV का बेस Chery की Jetour T2 SUV होगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में इसे JSW के अपने बैज और नाम के साथ पेश किया जाएगा. SUV को Chhatrapati Sambhaji Nagar, महाराष्ट्र में JSW की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में असेंबल किया जाएगा. कंपनी ने पहले बताया था कि स्थानीयकरण पर भी जोर दिया जाएगा और समय के साथ वाहन में भारतीय स्तर पर बने ज्यादा कंपोनेंट्स का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा. यह SUV बॉक्सी डिजाइन और रफ-टफ स्टाइल के साथ आएगी, जिससे इसे प्रीमियम एडवेंचर SUV सेगमेंट में रखा जा सकता है.

Plug-in Hybrid पावरट्रेन मिलने की उम्मीद.

JSW की पहली SUV में Plug-in Hybrid यानी PHEV पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि SUV में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी सिस्टम भी काम करेगा. इससे कार को कुछ दूरी तक इलेक्ट्रिक पावर पर चलाने की सुविधा मिल सकती है, जबकि लंबी दूरी के लिए पेट्रोल इंजन मदद करेगा. हालांकि, भारत-स्पेक मॉडल की बैटरी क्षमता, इलेक्ट्रिक रेंज, पावर और माइलेज की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. कंपनी ने अभी इसकी कीमत और वेरिएंट की पूरी जानकारी भी जारी नहीं की है.

2026 के त्योहारी सीजन में हो सकती है एंट्री.

JSW Motors की पहली SUV के 2026 के त्योहारी सीजन में बाजार में आने की उम्मीद है. कुछ रिपोर्ट्स में इसे दिवाली से पहले लॉन्च किए जाने की बात कही गई है. कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ जिंदल ने पहले बताया था कि JSW की पहली कार 2026 में आएगी और कंपनी करीब 15 लाख से 30 लाख रुपये के प्राइस सेगमेंट में खेलने का लक्ष्य रखती है. हालांकि, मौजूदा रिपोर्ट्स में पहली SUV की संभावित कीमत को लेकर अलग-अलग अनुमान हैं, इसलिए आधिकारिक कीमत का इंतजार करना होगा. JSW के लिए यह सिर्फ एक नई SUV लॉन्च करने का कदम नहीं है, बल्कि कंपनी का स्वतंत्र रूप से भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में प्रवेश भी है.

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