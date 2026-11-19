New PUC Rules: इंडिया में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सरकार कई तरह के नियम लागू कर रही है. जबकि अब खबर गाड़ियों के PUC को लेकर आ रही है. दरअसल देश के करोड़ों वाहन चालकों और मालिकों के लिए प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. अब नए नियमों के तहत वाहनों की उम्र और एमिशन मानकों के आधार पर पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता को अलग-अलग केटेगरी में बांटा गया है.

बता दें कि अब नई और क्लीन गाड़ियों के मालिकों को बार-बार पीयूसी सेंटर के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है. जबकि पुराने गाड़ियों के लिए जांच और रिन्यूअल की समयसीमा को और सख्त किया गया है. चलिए जानते हैं कि नए PUC नियमों के तहत किस केटेगरी के वाहन के लिए कितनी वैधता तय की गई है और रिन्यूअल के क्या नियम हैं.

BS-VI निजी और कमर्शियल वाहनों के लिए क्या नियम?

जानकारी दें दे कि नए नियमों के मुताबिक BS-VI मानकों वाले निजी वाहनों के लिए 6 साल तक की उम्र होने पर पीयूसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल तक रखी गई है. जबकि 6 साल से ज्यादा लेकिन 10 साल तक पुराने वाहनों के लिए हर साल रिन्यूअल जरूरी होगा.

वहीं 10 साल से पुराने वाहनों को हर 6 महीने में पीयूसी बनवाना होगा. वहीं बीएस-VI वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए 6 साल तक की उम्र पर 2 साल की वैधता, 6 से 10 साल पर सालाना रिन्यूअल और 10 साल से अधिक पुराने होने पर हर 6 महीने में रिन्यूअल का नियम लागू होगा.

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BS-I से BS-IV के लिए सख्त समयसीमा

बता दें कि पुराने एमिशन मानकों वाले वाहनों पर प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ज्यादा सख्ती बरती गई है. ऐस इस लिए है क्योंकि नए नियमों के तहत बीएस-IV मानक वाले वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता 6 महीने तय की गई है.

जबकि इसके अलावा BS-I, BS-II और BS-III मानकों वाले पुराने वाहनों के लिए यह वैधता घटाकर सिर्फ 3 महीने कर दी गई है ताकि पुराने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियमित नजर रखी जा सके.

रिन्यूअल की डेट से जुड़े नियम

वहीं नोटिफिकेशन में रिन्यूअल की तारीख को लेकर भी बदलाव किए गए हैं. यदि कोई वाहन मालिक मौजूदा PUC सर्टिफिकेट की एक्सपायरी तारीख से पहले के 10 दिनों के भीतर रिन्यूअल के लिए आवेदन करता है.

तो नया सर्टिफिकेट पुराने सर्टिफिकेट की समाप्ति तिथि से प्रभावी माना जाएगा. वहीं यदि सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद रिन्यूअल कराया जाता है. तो नई वैधता रिन्यूअल की तारीख से लागू होगी.

किसका होगा फायदा?

इन नए नियमों से नए बीएस-VI वाहनों के मालिकों के लिए लंबी वैधता समय और पैसे दोनों की बचत करेगी. खासकर उन शहरों में जहां पीयूसी जांच को लेकर सख्त निगरानी और चालान की व्यवस्था लागू है.

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