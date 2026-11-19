Lamborghini Temerario Spyder: जब भी किसी बेहद ही लग्जरी कार की बात होती है तो लैम्बोर्गिनी कारों का जिक्र सबसे पहले होता है. जब भी हम लैम्बोर्गिनी गाड़ियों को सड़को पर देखते हैं तो नजरें रुक सी जाती हैं. जबकि अब कंपनी अपने सभी दर्शकों के लिए नई हाइब्रिड कन्वर्टिबल सुपरकार टेमेरारियो स्पाइडर ला रही है. यह कार कंपनी की पॉपुलर सुपरकार टेमेरारियो का ओपन-टॉप वर्जन है.

बता दें कि तूफानी रफ्तार, आधुनिक हाइब्रिड पावरट्रेन और शानदार एयरोडायनामिक्स के दम पर यह नई सुपरकार सीधे तौर पर फेरारी की कन्वर्टिबल सुपरकारों को कड़ी टक्कर देगी. चलिए इस खबर में जानते हैं नई सुपरकार के कमाल के फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में पूरी डीटेल्स.

17 सेकंड में खुल और बंद हो जाती है छत

आपको बता दें कि टेमेरारियो स्पाइडर की सबसे बड़ी खासियत इसका नया रिट्रैक्टेबल हार्डटॉप रूफ सिस्टम है. क्योंकि इसमें लगे 10 इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स की मदद से कार की छत महज 17 सेकंड में वर्टिकली फोल्ड होकर पिछले हिस्से में सिमट जाती है. वहीं सबसे खास बात यह है कि ड्राइवर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पर कार चलाते हुए भी इसकी छत को खोल या बंद कर सकता है.

यह भी पढ़ें: Luxury Cars in GTA 6: GTA 6 में नजर आईं ये लग्जरी कारें, देखकर रह जाएंगे हैरान

मिलता है 343 km/h की टॉप स्पीड

बात करें अगर परफॉर्मेंस की तो इस मामले में यह कार किसी रफ्तार के सौदागर से कम नहीं है. क्योंकि इसमें कूपे वर्जन वाला दमदार प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है. जिसमें 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स जुड़ी हैं.

जबकि ये सभी मिलकर कुल 907hp की बेमिसाल पावर पैदा करती हैं. जिसकी बदौलत यह सुपरकार मात्र 2.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 343 किमी प्रति घंटा है.

टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम

बता दें कि ग्राहकों के ड्राइविंग अनुभव को और भी खास बनाने के लिए कंपनी ने इसमें कई कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिए हैं. क्योंकि खरीदार चाहें तो इसमें शानदार आवाज के लिए टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम और कार का वजन कम रखने के लिए हल्का कार्बन-फाइबर पैकेज भी चुन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: VinFast Electric Scooter: अब भारत में दौड़ेंगे VinFast के स्कूटर, इन 3 मॉडल से होगी एंट्री