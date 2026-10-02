Hyundai की रिकॉर्ड बिक्री, सितंबर में बिकीं 77 हजार से ज्यादा गाड़ियां
Hyundai ने सितंबर में 77,916 गाड़ियां बेचकर अपना नया रिकॉर्ड बनाया. जानिए घरेलू बिक्री, एक्सपोर्ट और बढ़ती मांग की पूरी कहानी.
Hyundai ने सितंबर 2026 में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की है. कंपनी ने सितंबर में कुल 77,916 गाड़ियां बेचीं. इसमें भारत में हुई बिक्री के साथ विदेश भेजी गई गाड़ियां भी शामिल हैं. कुल बिक्री में पिछले साल सितंबर के मुकाबले 10.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
भारत में Hyundai की बिक्री भी बढ़ी और कंपनी ने 57,166 गाड़ियां बेचीं. वहीं, 20,750 गाड़ियां दूसरे देशों में भेजी गईं. इससे पहले Hyundai की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री जुलाई 2026 में दर्ज हुई थी. अब सितंबर में कंपनी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं Hyundai की बिक्री में कितनी बढ़ोतरी हुई और इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है.
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सितंबर में कितनी गाड़ियां बिकीं?
Hyundai ने सितंबर में कुल 77,916 गाड़ियां बेचीं. इसमें 57,166 गाड़ियां भारत में बिकीं, जबकि 20,750 गाड़ियां एक्सपोर्ट की गईं. भारत में बिक्री पिछले साल सितंबर के मुकाबले 10.9 प्रतिशत बढ़ी है. वहीं, एक्सपोर्ट में 10.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.
जुलाई का रिकॉर्ड भी टूटा
सितंबर से पहले Hyundai की सबसे ज्यादा कुल मासिक बिक्री जुलाई 2026 में हुई थी. उस समय कंपनी ने 75,360 गाड़ियां बेची थीं. सितंबर में यह आंकड़ा बढ़कर 77,916 हो गया. यानी कंपनी ने अपना पुराना रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया.
त्योहारी सीजन से भी उम्मीद
सितंबर की बिक्री के बाद Hyundai को आने वाले त्योहारी सीजन से भी अच्छी बिक्री की उम्मीद है. कंपनी का कहना है कि ग्राहकों की दिलचस्पी बनी हुई है. Hyundai ने अपनी नई Bayon के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी है. कंपनी को उम्मीद है कि नए मॉडल से आने वाले महीनों में बिक्री को और मदद मिल सकती है.
Hyundai की बिक्री में क्यों आया उछाल?
कंपनी के मुताबिक सितंबर में घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में बिक्री बढ़ी. Hyundai के SUV और दूसरे मॉडल लगातार कंपनी की बिक्री का हिस्सा बने हुए हैं. त्योहारी सीजन शुरू होने से भी कारों की मांग बढ़ने की उम्मीद है. सितंबर का रिकॉर्ड इसी बढ़ती मांग के बीच आया है.
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