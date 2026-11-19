NHAI New Rule: नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है. अगर आपकी गाड़ी का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस खत्म हो चुका है और आप बिना पॉलिसी रिन्यू कराए टोल प्लाजा पार करते हैं, तो अब आप बच नहीं पाएंगे.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने बिना वैध बीमा के सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की पहचान करने के लिए एक नया ऑटोमैटिक सिस्टम शुरू किया है. इस पहल का मकसद वाहन मालिकों को समय पर बीमा रिन्यू कराने के लिए जागरूक करना और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना है.

कहां शुरू हुआ है यह नया सिस्टम?

फिलहाल NHAI ने इस तकनीक को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है. इसका ट्रायल दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 पर स्थित मुंडका टोल प्लाजा पर चल रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, इस ट्रायल के जरिए सिस्टम की सटीकता और कामकाज को परखा जा रहा है. मुंडका टोल प्लाजा पर प्रयोग सफल होने के बाद NHAI इसे देश के अन्य नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर भी लागू करने की योजना बना रहा है. अभी पूरे देश में इसे लागू करने की कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है.

टोल प्लाजा पर कैसे होती है बीमा की जांच?

यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमैटिक है और इसके लिए आपको टोल बूथ पर रुकने या कागज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती. जब कोई वाहन टोल प्लाजा की लेन से गुजरता है, तो वहां लगे कैमरे और सिस्टम गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर को रिकॉर्ड कर लेते हैं. इसके तुरंत बाद यह डेटा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा संचालित सरकारी VAHAN डेटाबेस के साथ मिलाया जाता है. बैकएंड पर कुछ ही सेकंड में यह जांच हो जाती है कि गाड़ी का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस वैध है या उसकी तारीख निकल चुकी है.

बीमा खत्म होने पर तुरंत आएगा SMS अलर्ट

अगर VAHAN डेटाबेस में आपकी गाड़ी का बीमा एक्सपायर पाया जाता है, तो टोल पार करने के कुछ ही मिनटों के भीतर वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS अलर्ट भेजा जाता है. इस मैसेज में तीन प्रमुख जानकारियां दी जाती हैं. पहला, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर. दूसरा, आपने किस तारीख और किस समय टोल प्लाजा पार किया. और तीसरा, आपकी बीमा पॉलिसी किस तारीख को खत्म हुई थी. इसके साथ ही मैसेज में जल्द से जल्द बीमा रिन्यू कराने की चेतावनी भी दी जाती है.

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नियम तोड़ने पर कितना कट सकता है चालान?

भारत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 196 के तहत सार्वजनिक सड़कों पर बिना वैध थर्ड-पार्टी बीमा के गाड़ी चलाना एक दंडनीय अपराध है. इस कानून के अनुसार, पहली बार बिना बीमा के पकड़े जाने पर गाड़ी के बेस प्रीमियम का तीन गुना या 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है. वहीं, दूसरी बार या उसके बाद नियम तोड़ने पर यह जुर्माना बढ़कर बेस प्रीमियम का पांच गुना या 10,000 रुपये तक हो जाता है. भविष्य में जब यह सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाएगा तो बिना बीमा टोल पार करने वाले वाहनों के खिलाफ सीधे ई-चालान की कार्रवाई भी की जा सकेगी.

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