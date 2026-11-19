BMW Alpina: इंडिया में पिछले कुछ सालों में लग्जरी गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है. जिसके चलते अब कंपनियां भी नई-नई कारें लॉन्च कर रही हैं. अभी कुछ दिन पहले ही अपने देश में BYD ने अपनी बेहद ही प्रीमियम कार डेंजा को लॉन्च किया था. जबकि अब BMW इंडिया में एक बेहद ही खास ब्रांड की गाड़ी लॉन्च करने जा रही है.

बता दें कि BMW Alpina को साल 2027 में भारत में लॉन्च करने जा रहा है. यह ब्रांड स्टैंडअलोन लग्जरी मार्क के तौर पर भारतीय बाजार में उतरेगा और सीधे तौर पर मर्सिडीज-मेबैक जैसी अल्ट्रा-प्रीमियम गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगा. आइए जानते हैं कि क्या है बीएमडब्ल्यू एल्पीना और भारत के लिए कंपनी की क्या बड़ी योजना है.

10 शहरों में होगी शुरुआत

आपको बता दें कि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक BMW ग्रुप साल 2027 में एल्पीना ब्रांड को भारत के 10 प्रमुख शहरों में लॉन्च करने की योजना बना रहा है. क्योंकि भारत में टॉप-एंड लग्जरी गाड़ियों की मांग नॉर्मल कार बाजार के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रही है.

वहीं अमीर खरीदार अब स्टैंडर्ड लग्जरी मॉडल्स से ऊपर उठकर ऐसी गाड़ियां चाहते हैं जिनमें ज्यादा एक्सक्लूसिविटी और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलें. एल्पीना इसी जरूरत को पूरा करेगा.

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BMW और रोल्स-रॉयस के बीच की खाली जगह भरेगा

जानकारी दें दे कि बीएमडब्ल्यू ग्रुप के पोर्टफोलियो में एल्पीना को सामान्य बीएमडब्ल्यू कारों और अल्ट्रा-लग्जरी ब्रांड रोल्स-रॉयस के ठीक बीच में रखा गया है. क्योंकि कंपनी के प्रमुख ओलिवर विएलेचनर के मुताबिक हाई-एंड लग्जरी सेगमेंट में विकास की अपार संभावनाएं हैं और एल्पीना इस गैप को बखूबी भर सकता है. यह ब्रांड मर्सिडीज-मेबैक की तरह ही ग्राहकों को बेस्पोक इंटीरियर, मटेरियल और शानदार राइडिंग कम्फर्ट प्रदान करेगा.

क्या है ब्रांड का इतिहास?

बता दें कि एल्पीना ब्रांड की शुरुआत साल 1965 में जर्मनी में हुई थी. जो सालों तक बीएमडब्ल्यू की कारों को हाई-परफॉर्मेंस और ज्यादा लग्जरी बनाने के लिए ट्यून करने का काम करती थी. जबकि बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने इस ब्रांड के अधिकार हासिल कर 1 जनवरी 2026 को इसे एक स्वतंत्र और एक्सक्लूसिव लग्जरी ब्रांड के रूप में दोबारा लॉन्च किया है.

7-सीरीज पर आधारित होगी पहली कार

वहीं कंपनी ने हाल ही में विजन बीएमडब्ल्यू एल्पीना कॉन्सेप्ट पेश किया था. जिसमें 5.2 मीटर लंबी कूपे जैसी रूफलाइन, 4-सीटर लग्जरी केबिन और दमदार V8 इंजन दिखाया गया था.

ग्लोबल बाजार में एल्पीना का पहला प्रोडक्शन मॉडल 2027 में लॉन्च होगा जो बीएमडब्ल्यू की फ्लैगशिप सेडान 7-सीरीज से प्रेरित होगा और भारत में भी इसी मॉडल से ब्रांड की धमाकेदार शुरुआत होने की उम्मीद है.

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